En respuesta a inundaciones severas e intensas lluvias en suroeste de NC, Gob. Cooper emite Declaración de Estado de Emergencia en áreas afectadas

El día de hoy, el gobernador Roy Cooper firmó la Orden Ejecutiva Núm. 313, la cual emite una Declaración de Estado de Emergencia en cuatro condados de la región sureste de Carolina del Norte, sitos que el 16 de septiembre, 2024, sufrieron los daños de condiciones peligrosas del tiempo, entre ellos inundaciones severas e intensas lluvias.

El Ciclón Tropical Potencial Ocho ha ocasionado significativas inundaciones y efectos en la propiedad tanto del sector público como privado, así como en la infraestructura de importancia crítica, como lo son caminos, carreteras y puentes. En algunas localidades, la tormenta arrojó más de 18 pulgadas de lluvia en menos de un día. La emisión de esta Declaración pone a disponibilidad de los Condados Bladen, Brunswick, Columbus y New Hanover asistencia adicional.

“Esta Declaración de Estado de Emergencia ayudará a los condados golpeados por las severas lluvias e inundaciones a recuperarse de la tormenta,” expresó el gobernador Cooper. “Insto a los habitantes de todo Carolina del Norte a mantenerse cautelosos, ya que muchos caminos y carreteras aún son peligrosos.” La Orden Ejecutiva activa el Plan de Operativos de Emergencia del Estado y permite que el Departamento de Transporte de Carolina del Norte (NCDOT) y el Departamento de Seguridad Pública de Carolina del Norte (NCDPS) tomen las medidas de acción apropiadas para asegurar la protección y seguridad de los habitantes de Carolina del Norte. El Condado Brunswick ha emitido una Declaración de Estado de Emergencia Local para las municipalidades de Boiling Springs Lakes, Oak Island, Southport, Saint James, Sandy Creek, Bolivia, Bald Head Island y Varnamtown. El Condado Brunswick ha abierto albergues en las escuelas South Brunswick Middle School y Bolivia Elementary School. En el vecino Condado New Hanover, en las playas Carolina Beach y Kure Beach se ha emitido una Declaración de Estado de Emergencia; ayer, la Cruz Roja Americana brindó asistencia a los habitantes desplazados de la playa Carolina Beach al centro Pleasure Island Recreation Center, quienes subsecuentemente fueron movilizados a un hotel local durante la noche. Los habitantes de Carolina del Norte pueden visitar el sitio DriveNC.Gov aquí y obtener datos de las condiciones en caminos y carreteras más recientes, de parte del Departamento de Transporte de NC. Hasta ayer martes, 52 caminos y carreteras de 12 condados estuvieron cerrados, incluyendo ocho rutas principales, la mayoría de ellos en el Condado Brunswick. Entre los principales cierres de caminos y carreteras están algunas zonas de la carretera federal US 17, la carretera estatal NC 211 y la carretera estatal NC 133, en el Condado Brunswick, así como un tramo de la carretera estatal NC 12, al extremo norte de la isla Ocracoke Island. Las cuadrillas de trabajadores de NCDOT han estado laborando para reabrir caminos y carreteras a la brevedad posible. NCDOT insta a los conductores de vehículos a que se mantengan alejados de los caminos y carreteras durante las inclemencias del tiempo y después de éstas, a menos que sea estrictamente necesario manejar. No conduzca automóvil cruzando por aguas detenidas o en movimiento. Consulte en español la Declaración de Estado de Emergencia aquí.

