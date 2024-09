PAPELMATIC PROPONE UNA GUÍA PARA FOMENTAR LA HIGIENE INFANTIL EN LOS COLEGIOS

Según UNICEF lavarse las manos con agua y jabón reduce al 50% las diarreas infantiles y el 25% las infecciones respiratorias

Es importante que los profesores expliquen el por qué de lavarse bien las manos a los niños y a las niñas.” — Pau Fornt Baldrich

BARCELONA, SPAIN, September 18, 2024 / EINPresswire.com / -- La vuelta al cole que estos días tiene lugar en toda España implica también que los niños y niñas van a cambiar las rutinas del verano y, eso conlleva inculcarles o recordarles la importancia de ciertos hábitos en la escuela, como los de higiene personal, una práctica que además de contribuir a evitar el contagio de diversas enfermedades, también les proporciona una base sólida para el autocuidado en el futuro.Está comprobado que las pequeñas acciones que conforman la higiene personal evitan malestares causados por virus o bacterias. Por ejemplo, lavarse las manos con agua y jabón reduce al 50% las diarreas infantiles y el 25% las infecciones respiratorias, según UNICEF. De ahí la necesidad de inculcar a los niños buenos hábitos de aseo. En este sentido, la complicidad de los padres y educadores es fundamental, pero también es importante que el centro tenga las instalaciones con los recursos apropiados. Por eso, para la vuelta al cole los expertos de PAPELMATIC , la empresa que desde hace más de 55 años aporta soluciones sostenibles que mejoran la salud y la higiene de los entornos profesionales y el bienestar de las personas, proponen la siguiente guía para fomentar a los niños la importancia de la higiene.1.- Lavarse bien las manosEl lavado frecuente de manos reduce la prevalencia de infecciones respiratorias entre un 20% y un 30% en los menores de tres años, según la Asociación Española de Pediatría (AEP). Los entornos comunitarios, como las escuelas, ofrecen múltiples oportunidades para la propagación de una serie de infecciones, por eso desde PAPELMATIC aconsejan que se realicen los esfuerzos necesarios para garantizar una adecuada higiene de las niñas y los niños. Y el factor clave es el correcto lavado de manos.Según Pau Fornt, director general de PAPELMATIC, “es importante que los profesores expliquen el por qué de lavarse bien las manos. Para los mayores puede resultar evidente, pero no es así para los hijos e hijas. Cuanto más pequeños son, las explicaciones tienen que estar más camufladas en el juego, y es importante que comprendan, aunque haya que repetirlo a menudo, que sirve para protegerse a ellos mismos y la gente de su alrededor, incluidos sus amigos, amigas y familiares.”. Asimismo, Fornt aconseja enseñar con paciencia. Como consejo útil para los docentes, Fornt señala: “Hay que dejar claro a los niños y niñas que los gérmenes son invisibles y se quedan en las manos a no ser que las lavemos a conciencia”.Desde PAPELMATIC, empresa que provee soluciones integrales y personalizadas de higiene y bienestar muestran los pasos adecuados para el correcto lavado de manos: Primer paso: mojarse bien las manos y luego verter una dosis de jabón suficiente para que se pueda esparcir por toda la superficie. Recomiendan una dispensación de jabón automática para evitar el riesgo de contaminación cruzada, a poder ser con cargas de espuma. Segundo paso: Frotar las manos durante un mínimo de 20 segundos, sin olvidar el dorso, los espacios entre los dedos y debajo de las uñas. Y finalmente aclarar bien con agua. El lavado debe durar mínimo unos 40 segundos. Tercer paso: Es importante secarse las manos por completo. Es preferible hacerlo con papel pues los secadores de aire ayudan a esparcir los gérmenes por el aire.Independientemente de si se opta por dispensadores automáticos o manuales, es importante asegurar que todos ellos cuentan con un sistema de bloqueo. Por ejemplo, todos los dispensadores de PAPELMATIC se abren con una llave de seguridad y así garantizan que el producto podrá manipularlo solamente la persona, disminuyendo así los riesgos de contaminación.2.- Cuándo usar el gel desinfectante de manosEl uso del gel hidroalcohólico también puede ser un buen aliado de higiene en la escuela, aseguran los expertos de PAPELMATIC, aunque conviene recordar a los estudiantes que este paso no sustituye en ningún caso al lavado de manos. Su uso está recomendado para aquellas situaciones en las que no se tenga acceso al agua o al jabón o como complemento después del lavado de mano. De hecho, su acción desinfectante se inactiva si se aplica el producto en manos sucias. En el caso de los colegios se recomienda apostar por aquellos que se accionen de forma automática para evitar problemas de contaminación cruzada.3.- La importancia de los dispensadoresEl estudio “Contamination of refillable soap dispensers: The risk of bacterial growth and infection”, publicado en el Journal of Environmental Health reveló que los dispensadores de jabón recargables suelen estar más contaminados que los sistemas sellados. Según el informe, aproximadamente el 25% de estos dispositivos contienen bacterias peligrosas al ser tocados por muchas personas cada día. De ahí que sea importante la elección adecuada que no solo ayudará a evitar el riesgo de contaminación cruzada, sino que también puede permitir racionalizar y optimizar el uso de jabones, geles y papel higiénico, además de reducir la huella medioambiental.4.- Convertir este hábito en una actividad divertidaInculcar hábitos de higiene en los niños en edad escolar requiere de paciencia y tiempo, por eso desde PAPELMATIC proponen acciones sencillas como, por ejemplo: Cantar una canción juntos mientras los pequeños se lavan las manos; utilizar un jabón que haga espuma o huela bien; esta es una carrera de fondo, por eso conviene repetir y repetir el porqué de la higiene y sus beneficios.Sobre PAPELMATICFundada en 1965 en Barcelona por Pau Fornt Valls, PAPELMATIC es una empresa familiar con un profundo ADN papelero. Inicialmente especializada en el 'converting' de celulosa, la compañía ha diversificado su catálogo para ofrecer más de 1.500 soluciones de higiene consciente y bienestar profesional, adaptadas a las necesidades de diversos sectores e industrias.Bajo el liderazgo de Pau Fornt Baldrich, perteneciente a la cuarta generación de una familia empresaria, PAPELMATIC mantiene un firme compromiso con la innovación tecnológica, la responsabilidad social y el respeto por el medio ambiente. PAPELMATIC forma parte del GRUPO PAPELMATIC, junto con otras empresas familiares como Efebé, y Manipulados Aixa.

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.