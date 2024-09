Inundaciones mayores, fuertes vientos y cierres de caminos afectan la región sureste de NC; continúan intensas lluvias

El gobernador Roy Cooper y autoridades estatales les recuerdan a los habitantes de Carolina del Norte permanecer fuera de caminos y carreteras en áreas donde esta tarde y mañana se registren tormentas, ya que las condiciones peligrosas del tiempo siguen afectando al estado. En horas pasadas de hoy, las intensas lluvias ocasionaron en comunidades costeras de la región sureste de Carolina del Norte inundaciones mayores, dentro de zonas de los Condados Brunswick y New Hanover; ahí se han reportado daños a inmuebles, a caminos y carreteras. La respuesta ante las inundaciones se ha efectuado principalmente a nivel local; los equipos de rescate en aguas rápidas de Carolina del Norte se mantienen listos para responder a este suceso, de ser necesario.

El Centro de Operativos de Emergencia del Estado (State Emergency Operations Center) ha sido elevado al nivel de Activación de Vigilancia Realzada, lo que significa que los integrantes del Equipo Estatal de Respuesta a Emergencias están dando seguimiento activamente a la situación, en caso de que los recursos estatales sean necesarios; también están en comunicación con autoridades locales y están a la espera de ofrecer soporte a las medidas de respuesta locales, según se les requiera.

“A medida que este sistema de tormentas siga afectando a Carolina del Norte con intensas lluvias, ráfagas de vientos, inundaciones repentinas y la amenaza de tornados, es imperativo que todos los habitantes y visitantes se mantengan informados,” expresó el gobernador Cooper. “Estamos viendo serias inundaciones debido a las intensas lluvias, asegúrese de no manejar automóvil atravesando caminos inundados. Conforme avanzamos a las horas nocturnas, tenga una manera de recibir notificaciones, provenientes de fuentes confiables, de advertencias sobre las condiciones del tiempo para protegerse a sí mismo y a su familia.”

La zona sureste de NC ha registrado intensas lluvias e inundaciones mayores a lo largo de las costas; algunas áreas han registrado más de 18 pulgadas de lluvias. Esta noche, en la región sureste de NC se anticipan lluvias de 3 a 5” adicionales (índices más altos a nivel local). En el resto de las regiones de NC, hay la posibilidad de 1 a 3” adicionales (índices más elevados a nivel local de hasta 5”). Las áreas a lo largo de la región del acantilado Blue Ridge podría ver de 3 a 5” de lluvias, más índices a nivel local de hasta 7” persistentes hasta el martes.

Por toda la región sureste del estado, posiblemente haya numerosas áreas registrando inundaciones repentinas hasta la noche de hoy lunes. En la región oeste de Carolina del Norte hay la posibilidad de inundaciones repentinas adicionales, por lo que se le seguirá dando seguimiento a la situación.

“La División de Manejo de Emergencias de NC (NCEM) se mantiene en contacto cercano con aliados locales y tribales del estado; estamos listos para responder rápidamente dando asistencia y ofreciendo recursos o personal según se requiera,” expresó el Director de NCEM, Will Ray. “Para quienes vivan en áreas con tendencia a inundaciones, asegúrense de mantenerse informados sobre las condiciones del tiempo actuales y sobre la emisión de Advertencias; tengan un plan para que puedan evacuar la zona, de ser necesario; visiten Fiman.NC.Gov aquí para dar seguimiento a los casi 585 medidores estatales de inundaciones y finalmente, escríbanse para recibir mensajes de alerta de los medidores más cercanos a su casa.”

El sistema de tormentas continúa desplazándose por todo Carolina del Norte, creando condiciones peligrosas en el estado por entero durante esta noche y mañana. Para quienes deban salir a manejar, visiten DriveNC aquí, para obtener datos sobre las condiciones de tránsito en caminos y carreteras más recientes, provenientes del Departamento de Transporte de Carolina del Norte (NCDOT). A medida que mejoren las condiciones en la región este de Carolina del Norte, la región oeste y centro de Carolina del Norte pueden aún esperar ver intensas lluvias, inundaciones y la amenaza de tornados durante esta noche y mañana.

NC ha registrado múltiples cierres de caminos, la mayoría de ellos ubicados en la zona de Wilmington, la cual incluye los Condados Sampson, Duplin, Brunswick, New Hanover, Onslow y Pender.

No conduzca automóvil cruzando por aguas detenidas o en movimiento. No se necesita de gran cantidad de agua para que un vehículo pierda el control y flote. No conduzca automóvil alrededor de barricadas puestas para cerrar caminos y carreteras, ya que posiblemente haya peligros circundantes.

Índices destacables de lluvias desde la medianoche:

• Ocean Blvd en Carolina Beach: 18.32”

• 1 milla al sur del puente Snows Cut Bridge: 14.83”

• Terminal militar Sunny Point: 14.59”

• Lago Boiling Springs Lake: 14.16”

• ½ milla al norte del puente Snows Cut Bridge: 14.01”

• Saint James (Condado Brunswick): 13.34”

• Abbington Oaks, en Southport: 12.74”

• Riachuelo Mallory Creek, en Leland: 6.78”

• Aeropuerto Wilmington: 3.61”

Para obtener más información, visite el sitio Web ReadyNC.gov, aquí.

