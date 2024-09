Una nueva campaña recuerda a los ciudadanos de Washington que es "Así De Simple" evitar tirar basura en las carreteras

OLYMPIA – Cada año se tiran casi 38 millones de libras de basura en las autopistas, carreteras y zonas públicas de Washington. Es decir, unas cinco libras de basura por cada habitante del estado. La basura, además de ser desagradable a la vista, puede dañar la calidad del agua y poner en peligro la seguridad de los viajeros. Para reducir el hecho de tirar basura en las carreteras, el Departamento de Ecología (Ecología) colabora con el Departamento de Transporte, la Patrulla Estatal y otras agencias para lanzar la campaña "Así De Simple". El estado gasta más de $12 millones de dólares al año en recoger basura, y los equipos pagados y los voluntarios recogieron un récord de 11.2 millones de libras en 2023. Sin embargo, este esfuerzo récord solo resuelve una parte del problema. Un estudio de 2022 sobre la basura en las carreteras en todo el estado reveló que entre los objetos que más se tiran están las colillas de cigarrillos, los envoltorios de comida y las bolsas de bocadillos, las botellas de vidrio y los escombros de construcción y demolición. "Gastamos millones cada año para limpiar nuestras carreteras, pero no cuesta nada que cada uno de nosotros hagamos lo correcto y recojamos lo que ensuciamos", dijo el gobernador de Washington, Jay Inslee. "Ya sea guardando una bolsa de basura en el coche o asegurándose de transportar la carga bien sujeta, cada uno de nosotros puede hacer algo para proteger la belleza natural de Washington y evitar graves peligros en nuestras carreteras. Es realmente Así De Simple." El tirar la basura en la calle es un gran problema que tiene una solución sencilla: que todos los habitantes de Washington pongan de su parte. La campaña "Así De Simple" y sus socios promueven un Washington libre de basura animando a los habitantes de Washington a que: Tengan una bolsa de basura en el coche. Utiliza una bolsa de basura mientras viajas para mantener el vehículo ordenado y reducir las posibilidades de ensuciar accidentalmente al abrir una puerta o una ventana. Cuando visitas parques y otras zonas de recreo, lleva una bolsa para que te resulte fácil sacar lo que has traído.

Utiliza una bolsa de basura mientras viajas para mantener el vehículo ordenado y reducir las posibilidades de ensuciar accidentalmente al abrir una puerta o una ventana. Cuando visitas parques y otras zonas de recreo, lleva una bolsa para que te resulte fácil sacar lo que has traído. Guarden la basura mientras viajan hasta que lleguen a su destino o a un contenedor de basura en una parada del camino. Puede que no parezca gran cosa tirar al suelo una bolsa o una botella de vez en cuando, pero esas decisiones suman millones de libras de basura (y millones de dólares en limpieza) cada año.

Puede que no parezca gran cosa tirar al suelo una bolsa o una botella de vez en cuando, pero esas decisiones suman millones de libras de basura (y millones de dólares en limpieza) cada año. Vivan sin tirar basura al suelo y ayuden a los demás a hacer lo mismo. Asegúrate de que tus amigos y familiares sepan cómo vivir sin tirar basura y ayúdales a tomar buenas decisiones. Cuando todos nos cuidamos mutuamente, marcamos una gran diferencia para nuestro estado. La campaña "Así De Simple" se lanza el 13 de septiembre con publicidad en todo el estado y asociaciones con tiendas y grupos comunitarios. Los estudios realizados por Ecología señalan que "no tener una bolsa de basura en el coche" es una de las razones principales por las que la gente tira basura. Para responder a esa necesidad, la campaña "Así De Simple" regala gratis bolsas de basura reutilizables para el coche en tiendas de alimentación de todo el estado, en el curso de una asociación con los supermercados Rosauers y las tiendas Fred Meyer. "Para Rosauers es importante que pongamos de nuestra parte para evitar la basura en nuestras comunidades,” dijo Cliff Rigsbee, presidente y CEO de Rosauers. "Estamos entusiasmados de asociarnos con Ecología para regalar bolsas de basura que facilitan a nuestros clientes ser parte de la solución y reducir la cantidad de basura que se encuentra en nuestras carreteras." "Fred Meyer tiene el honor de asociarse con Ecología en la campaña ‘Así De Simple’ para ayudar a reducir la basura en nuestras comunidades," dice Todd Kammeyer, presidente de Fred Meyer Stores, Inc. "Esta campaña complementa nuestra iniciativa Hambre Cero / Basura Cero, y estamos encantados de regalar bolsas de basura a nuestros clientes para que puedan tomar una acción simple que puede evitar que la basura termine en nuestras carreteras." Las bolsas de basura reutilizables están disponibles en todas las tiendas Fred Meyer y en los supermercados Rosauers de Washington. Para obtener una lista de tiendas Fred Meyer de Washington, haz clic aquí, o para obtener una lista de los supermercados Rosauers, haz clic aquí. Además, Ecología está presentando la campaña a nuevas personas al asociarse con organizaciones comunitarias para distribuir las bolsas de basura "We Keep WA Litter Free" a personas y familias recién llegadas a Estados Unidos. "Creemos que todos podemos poner de nuestra parte para mantener sanos a nuestros vecindarios," dijo la Dra. Ileana Ponce-González, directora ejecutiva de la Coalición de Trabajadores de Salud Comunitario para Migrantes y Refugiados. "Estamos orgullosos de asociarnos con Ecología para crear comunidades más limpias y saludables para todos los habitantes de Washington." Para aprender más sobre esta campaña, visita LitterFreeWA.org/simple o PorUnWAImpecable.org/simple. Para obtener más información Contactos para la prensa Washington Department of Ecology

Amber Smith, (360) 688-4957, amber.smith@ecy.wa.gov Washington State Department of Transportation

Tina Werner, (360) 705-7080, christina.werner@wsdot.wa.gov Washington State Patrol

Chris Loftis, (360) 485-3983, chris.loftis@wsp.wa.gov

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.