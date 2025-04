Listo para revisión: Permiso de agua limpia actualizado para el corral de engorde a gran escala Simplot Feeders

PASCO – El Departamento de Ecología del Estado de Washington desea escuchar los comentarios del público acerca de un permiso de agua limpia actualizado para Simplot Feeders, el corral de engorde vacuno más grande del estado de Washington. Situado en Burbank, Simplot Feeders opera un corral de engorde de 705 acres con una capacidad típica de 40,000 cabezas de ganado y una capacidad máxima de 100,000. Las operaciones de alimentación de animales confinados, incluida Simplot Feeders, requieren un manejo efectivo del estiércol y las aguas residuales. El estiércol animal contiene bacterias y nutrientes como nitrógeno y fósforo, los cuales pueden perjudicar el medio ambiente y la salud humana si no se manejan adecuadamente. “Las actualizaciones del permiso reflejan nuestro compromiso con proteger la salud pública y el medio ambiente a la vez que apoyamos a la industria agrícola de Washington”, dijo Adriane Borgias, gerenta de Calidad del Agua de la Región Este del Departamento de Ecología. “El manejo correcto de las bacterias y del exceso de nutrientes nos permite proteger mejor el río Columbia, el agua subterránea, el agua potable y la vida silvestre”. Revisiones del permiso Ecología propone incluir los siguientes requisitos en el Permiso de Descarga de Residuos Estatales de Simplot Feeders: Sistemas de lagunas con revestimiento para las aguas residuales, diseñados para prevenir desbordamientos y proteger el agua subterránea y la vida silvestre

Monitoreo mejorado de las aguas subterráneas para prevenir la contaminación por nitratos

Requisitos de aplicación de fertilizantes más estrictos, para asegurarse de que los nitratos o demás contaminantes no se apliquen ni en exceso ni de modo tal que puedan generar escorrentías contaminadas

Actualizaciones operacionales Lea el borrador del permiso. Ecología ha trabajado estrechamente con el Departamento de Pesca y Vida Silvestre de Washington y el Departamento de Agricultura de Washington en el desarrollo de disposiciones de permisos que apoyen tanto la producción agrícola como la protección del medio ambiente. Comparta sus comentarios Ecología está aceptando comentarios del público acerca de las actualizaciones propuestas para el permiso. El plazo para comentar es del 10 de abril, 12 a.m., al 11 de junio de 2025, 11:59 p.m. Haga sus comentarios en línea

Envíe sus comentarios a:

Llyn Doremus

WQP-Department of Ecology

Eastern Regional Office

4601 N. Monroe St.

Spokane, WA 99205 Ecología realizará una audiencia pública virtual sobre el permiso donde los asistentes podrán escuchar una presentación de Ecología, hacer preguntas y proporcionar sus comentarios verbalmente si lo desean. Ofreceremos servicios de interpretación al español.

