جياد الحديثة للسيارات تطرح MG4 الكهربائية في السعودية، لتستكمل عصرًا فريدًا من التميز في سوق السيارات الكهربائية

جياد الحديثة للسيارات تقود مستقبل التنقل المستدام في السعودية مع إطلاق سيارة MG4 الكهربائية

نثق بأن السيارة ستلعب دورًا مهمًا في تشجيع المزيد من المستهلكين على تبني التنقل الكهربائي المستدام” — جياد الحديثة للسيارات

الرياض, SAUDI ARABIA, September 11, 2024 /EINPresswire.com/ -- أعلنت جياد الحديثة للسيارات، احدى شركات محمد يوسف ناغي، عن وصول السيارة الكهربائية المنتظرة MG4 EV من ’إم جي موتور‘ إلى السعودية.

أصبحت هذه السيارة متاحة حصريًا في معارض جياد الحديثة للسيارات في مدن الرياض وجدة والدمام والقصيم، والمدينة المنورة ممّا يمثل خطوة بارزة نحو تعزيز التنقل المستدام في المملكة.

كما تفتخر جياد الحديثة للسيارات، بصفتها الموزع الحصري لسيارات ’إم جي موتور‘ في السعودية، بتقديم MG4 EV للسوق السعودي. توفر MG4 EV للمستهلكين مزيجًا بين كلٍ من الأسعار المناسبة، والتكنولوجيا المتقدمة، والاستدامة البيئية، وذلك لتلبية احتياجات ملّاكها الذين يبحثون عن سيارة تجمع بين قوة الأداء والمساهمة في المحافظة على البيئة.

تُعتبر MG4 EV خيارًا اقتصاديًا بارزًا في عالم السيارات الكهربائية، مما يجعل التحوّل واختيار التنقل الكهربائي أكثر سهولة ويسرًا لشريحة واسعة من المستهلكين. تستخدم السيارة الطاقة بشكل أكثر كفاءة، مما يجعلها خيارًا جذابًا من الناحية الاقتصادية، ويعكس دعمها لرؤية وجهود المملكة في تحقيق أهداف الوصول لمستقبل مستدام. من خلال قيادة MG4 EV، يمكن للمستهلكين الإسهام بفعالية في تقليل الانبعاثات وغاز ثاني أكسيد الكربون، بما يتماشى مع الجهود العالمية لحماية البيئة والاستدامة.

بالإضافة إلى ذلك، توفّر MG4 EV تجربة قيادة تنافسية، مع تسارع رائع يعكس الديناميكية والحيوية الكبيرة التي تتمتع بها. تتفوق MG4 EV على العديد من السيارات التي تعمل بمحركات البنزين. كما تتميز بأحدث التقنيات عبر نظام MG Pilot، الذي يشمل مجموعة شاملة من ميزات مساعدة السائق الذكية لتعزيز السلامة والراحة. حيث يحتوي النظام على عدد من الكاميرات والرادارات ذات الإدراك العالي، والذي يشمل نظام مراقبة محيط السيارة باستمرار، مما يساعد السائقين في التعامل مع المواقف الصعبة بسهولة.

وتتميز MG4 EV بمجموعة من ميزات الأمان المتقدمة، بما في ذلك خاصية التحذير من مغادرة المسار، واكتشاف النقاط العمياء، ومستشعرات الرادار المتعددة، لضمان تجربة قيادة أكثر أمانًا وأريحية، سواء خلال التنقلات اليومية أو الرحلات الطويلة.

وتعليقًا على الموضوع، أعرب متحدث باسم جياد الحديثة للسيارات قائلاً: " نحن متحمسون لاستيراد MG4 EV إلى السعودية، والتي تمثل فصلًا جديدًا في التزامنا بتقديم الحلول المبتكر والمستدامة لعملائنا. حيث تمثّل MG4 EV مستقبل القيادة، وذلك لكونها مزيجًا يجمع ما بين الأسعار المناسبة، والأداء العالي، والتكنولوجيا المتقدمة بطريقة تتواكب مع احتياجات السوق السعودي. نثق بأن السيارة ستلعب دورًا مهمًا في تشجيع المزيد من المستهلكين على تبني التنقل الكهربائي المستدام."

وعلى الرغم من الطلب الحالي المنخفض على السيارات الكهربائية في السعودية، فإن جياد الحديثة للسيارات تثق بأن MG4 EV ستجذب اهتمامًا كبيرًا من المستهلكين، وذلك باعتبارها منافسًا وبديلاً جذابًا للسيارات التقليدية التي تعمل بالبنزين.

تتوفر MG4 EV الآن في معارض جياد الحديثة للسيارات في الرياض وجدة والدمام والقصيم، والمدينة المنورة حيث يمكن للعملاء التعرّف على تفاصيل السيارة، والقيام بتجربة القيادة، وامتلاكها. تدعو جياد الحديثة جميع العملاء المهتمين لزيارة معارضها واكتشاف مستقبل القيادة عن قرب.

حول 'إم جي موتور' (MG)

'إم جي موتور' هي علامة تجارية بريطانية تأسست عام 1924، وتشتهر بطرازاتها التاريخية وإنجازاتها العديدة على مدى المئة سنة الماضية. أسسها ويليام موريس وسيسيل كيمبرز، ولديها أحد أقدم نوادي السيارات في القطاع. تُعرف العلامة التجارية بشكل رئيسي بسياراتها الرياضية المكشوفة ذات المقعدين، كما أنتجت أيضًا سيارات الصالون والكوبيه. منذ استحواذ ’سايك موتور‘ (SAIC MOTOR) والتي تندرج ضمن قائمة أكبر 500 شركة عالمية، على 'إم جي موتور'، انطلقت بعصرٍ جديدًا لهذه العلامة التجارية البريطانية العريقة. اليوم، تحظى 'إم جي موتور' بمكانة متقدمة في ابتكار وتصنيع التقنيات المبتكرة والمركبات ذات الطاقة الجديدة لعملاء السيارات.

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.