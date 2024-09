2025年大湾区教育卓越奖现已开放申请

2025 年大湾区教育卓越奖从即日起至 2024 年 11 月 30 日开放申请,共有 15 个奖项类别可供选择。

HONG KONG, September 20, 2024 /EINPresswire.com/ -- 2025 年大湾区教育卓越奖从即日起至 2024 年 11 月 30 日开放申请,共有 15 个奖项类别可供选择,所有提交的作品都将由高度相关的评审团进行评审。该评审团来自遍布全球的国际教育领域的思想领袖和变革者。为 2025 年大湾区教育卓越奖提供专业评审的评委包括:

- Ewan McIntosh, NoTosh 创始人

- 焦建利教授, Future Education Research Center(FERC),教育技术学教授与主任

- Justin Robinson, The Wellbeing Distillery 国际健康专家

- Graeme Deuchars,21CL 学习顾问委员会顾问

- Peter Woodhead,香港理工大学教育顾问

- 关健强,大湾区教育发展协会执行会长(香港)

- Andrea Downie, British School Jakarta 健康主管

- Martin Foakes,OFFSEAS 主席

- Sam Helmick,American Library Association, 候任主席

- Rachel Chan,Esperanza 联合创始人

- Nancy Lhoest-Squicciarini,European Council of International Schools, 中层领导证书负责人

- Kristine Mizzone,International School Counselor Association, 学习与发展协调员

- Katie Day,新加坡Tanglin Trust School, 图书馆馆长

- Shane Pill,Flinders University, 教育、心理学和社会工作学院教授

- Matthew Savage,Savage Education, 评估、健康和 DEIJ(多样性、公平、包容与公正) 顾问

评审团的每位成员都在其教育事业中积累了丰富的知识和经验,为此次庆祝大湾区学校和教育相关实体所取得的成就和卓越的活动设定了前所未有的标准。

申请截止日期:2024 年 11 月 30 日

欢迎大湾​​区所有学校和教育相关组织于 2024 年 11 月 30 日之前提交参奖申请。请点击此处查看如何申请。

关于大湾区教育卓越奖:大湾区教育卓越奖由 21st Century Learning (21CL) 主办,与 Esperanza 和 TopSchools Asia 携手合作,旨在​​表彰学校和教育机构在促进卓越教育方面做出的非凡承诺所取得的成就。颁奖晚宴将于2025年2月13日在香港万丽海景酒店举行,并与第16届香港21世纪学习会议结合同步进行。

