Morae erweitert RelativityOne-Angebot auf Deutschland

Morae gab heute die Erweiterung seiner globalen E-Discovery-Plattform um Relativitys Cloud-basiertes E-Discovery-Produkt RelativityOne in Deutschland bekannt.

Unsere Kunden arbeiten zunehmend mit Morae zusammen, um ein breiteres Spektrum an Lösungen zu nutzen, einschließlich unserer weltweit führenden Plattform für E-Discovery.” — Graham Haldane

FRANKFURT, HESSE, GERMANY, September 11, 2024 / EINPresswire.com / -- Morae Global Corporation ("Morae"), der weltweit führende Anbieter von umfassende Digitallösungen für die sich ständig weiterentwickelnde Rechtsbranche, gab heute die Erweiterung seiner globalen E-Discovery-Plattform um Relativitys Cloud-basiertes E-Discovery-Produkt RelativityOne in Deutschland bekannt.Mit RelativityOne kann Morae seine Innovationsgeschwindigkeit durch eine flexible und erweiterbare Cloud-Plattform mit intuitiver Benutzerführung, Automatisierung und integrierter künstlicher Intelligenz erhöhen, während gleichzeitig höchste Standards in Bezug auf Datenschutz und Sicherheit gewährleistet werden."In der deutschen Rechtsbranche gibt es eine wachsende Nachfrage nach einer leistungsstarken Lösung, die sowohl die Anforderungen des Datenschutzes als auch die sich schnell entwickelnden globalen E-Discovery-Anforderungen erfüllt", sagt Brian Flack, Senior Managing Director bei Morae. "RelativityOne ist die beste Wahl als weltweiter Marktführer für die Überprüfung von Dokumenten, einschließlich einer erheblichen Anpassungsfähigkeit, um die besonderen rechtlichen Anforderungen unserer deutschen Kunden zu erfüllen. Aus diesem Grund haben wir unser Angebot für RelativityOne um ein Hosting in Deutschland erweitert, das unsere international bestehenden Hosting-Kapazitäten ergänzt".Graham Haldane, Managing Director von Morae, fügte hinzu: "Unsere Kunden arbeiten zunehmend mit Morae zusammen, um ein breiteres Spektrum an Lösungen zu nutzen, einschließlich unserer weltweit führenden Plattform für E-Discovery. Die neue RelativityOne-Hosting-Instanz, die in Zusammenarbeit mit unserem Partner Relativity eingeführt wurde, zeigt unser Engagement, den wachsenden Anforderungen unserer deutschen Kunden gerecht zu werden".Mit dem sicheren und leistungsstarken Produkt von RelativityOne kann Morae seine E-Discovery-Expertise noch besser nutzen, um seinen deutschen Kunden einen höheren Mehrwert und bessere Ergebnisse zu bieten.RelativityOne ist nach ISO 27001:2013, ISO 27018:2019, SOC 2 Type II, SOC 3, IRAP Assessed at Protected und Cloud Security Alliance (CSA) CAIQ zertifiziert und bietet mit proaktiver Bedrohungserkennung und 24/7-Überwachung eine von Grund auf sichere Lösung. Die Verlagerung in die Cloud bietet Morae auch die zusätzliche Skalierbarkeit, die in der heutigen datenzentrierten Gesellschaft erforderlich ist, und ermöglicht es dem Unternehmen, Know-how und IP auf einer vernetzten, globalen Lösung aufzubauen.RelativityOne gibt Morae-Anwendern die Flexibilität, aus Relativity App Hub die Lösungen auszuwählen, die am besten zu ihren individuellen Arbeitsabläufen in den verschiedenen Phasen des Electronic Discovery Reference Model passen - und Datenprobleme außerhalb des E-Discovery-Bereichs zu lösen."Da Morae seine Dienstleistungen weiter ausbaut, um Kunden weltweit bei immer komplexeren Herausforderungen besser unterstützen zu können, ist der Einsatz von Spitzentechnologie von entscheidender Bedeutung. Mit RelativityOne in Deutschland kommt Morae seinem Ziel, die juristische Arbeit durch maßgeschneiderte Lösungen zu verändern, einen Schritt näher", sagt Laurie Usewicz, Chief Partner Officer bei Relativity. "Relativity ist stolz darauf, ein zuverlässiger Partner bei dieser spannenden Expansion zu sein."Das E-Discovery-Geschäft von Morae ist sowohl organisch als auch strategisch stetig gewachsen, unter anderem durch die Übernahme der Clutch Group im Jahr 2017 und der Exigent Group im Jahr 2023. Das Team von Morae ist der weltweit am längsten bestehende RelativityOne-Partner und verfügt über mehr als 20 Jahre Erfahrung in der Arbeit mit komplexen Datensätzen, um aus den strukturierten und unstrukturierten Daten der Kunden verwertbare Erkenntnisse zu gewinnen. Mehr über Morae und seine E-Discovery-Expertise erfahren Sie unter relativity.com/partners/morae-global Über Morae Global CorporationDie Morae Global Corporation genießt weltweites Vertrauen für die Bereitstellung digitaler und kommerzieller Lösungen für die sich ständig verändernde Rechtsbranche. Morae wurde im Jahr 2015 gegründet und hat sich durch das Fachwissen und die Erfahrung unserer Rechtsberatungs-, Technologie- und Betriebsexperten, von denen viele über interne juristische, anwaltliche oder andere relevante Branchenerfahrung verfügen, großes Ansehen erworben. Wir sind bestrebt, für unsere Mandanten aus Anwaltskanzleien und Rechtsabteilungen jeden Tag etwas zu bewegen, indem wir eng mit ihnen zusammenarbeiten, um Strategien zu entwickeln, sinnvolle Veränderungen umzusetzen und die für sie wichtigsten Geschäftsziele zu erreichen. Dazu gehört auch, dass wir unseren Kunden die richtigen Mitarbeiter und Technologien zur Verfügung stellen, die sie benötigen, um ihre Ziele in den Bereichen Verträge, Forschung, Informationen und Ressourcen effizient zu erreichen. Bitte kontaktieren Sie Morae unter info@moraeglobal.com oder besuchen Sie www.moraeglobal.com für weitere Informationen.Über RelativityRelativity stellt Software her, die Anwendern hilft, Daten zu organisieren, die Wahrheit herauszufinden und entsprechend zu handeln. Das SaaS-Produkt RelativityOne verwaltet große Datenmengen und identifiziert schnell die wichtigsten Probleme bei Rechtsstreitigkeiten und internen Untersuchungen. Relativity hat mehr als 300.000 Nutzer in rund 40 Ländern und bedient weltweit Tausende von Organisationen, vor allem in den Bereichen Recht, Finanzdienstleistungen und Behörden. Bitte kontaktieren Sie Relativity unter sales@relativity.com oder besuchen Sie www.relativity.com für weitere Informationen.

