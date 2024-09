BID Invest, Bancolombia y Atlas Renewable Energy anuncian inversión para impulsar la transición energética en Colombia

Planta Solar Boa Sorte (438 MWp) de Atlas Renewable Energy localizada en Minas Gerais, Brasil.

Es uno de los proyectos solares más grandes a ser desarrollado en Colombia.

El proyecto Solar Shangri-La, uno de los más grandes de Colombia, refleja nuestro compromiso con soluciones innovadoras y competitivas” — Rubén Borja, gerente de país de Atlas en Colombia

MIAMI, FL, UNITED STATES, September 10, 2024 / EINPresswire.com / -- BID Invest, Bancolombia y Atlas Renewable Energy, una empresa internacional generadora de energía limpia, reafirman su compromiso con la mitigación del cambio climático al anunciar el cierre de un acuerdo financiero a largo plazo para el desarrollo, construcción y operación de la planta de energía solar fotovoltaica Shangri-La (201 MWp), en el departamento de Tolima, Colombia. El paquete financiero comprende un préstamo senior garantizado por un valor total de COP 473.770 millones (equivalente a US$113 millones) provisto por BID Invest y Bancolombia.El proyecto añadirá 160 MWac de capacidad instalada de generación de electricidad con cero emisiones de carbono al sistema energético colombiano. Esto permitirá generar cerca de 403.7 GWh anuales de energía limpia, equivalente a abastecer cerca de 214.000 hogares y evitar la emisión de unas 162.000 toneladas de CO2. De esta manera, el proyecto mitiga directamente el cambio climático, logrando un efecto neto en la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero.La planta de energía solar fotovoltaica es la cuarta y más grande financiada por BID Invest en Colombia y el primer proyecto de Atlas Renewable Energy en el país. La misma constituye un paso clave para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y aumentar la generación de energía renovable no convencional, disminuyendo así la dependencia del país de la generación hidroeléctrica y fuentes de energía fósiles.El proyecto contribuye a la diversificación de la matriz energética de Colombia y al fortalecimiento de la resiliencia del sistema eléctrico, especialmente durante las temporadas secas. A través de este financiamiento, BID Invest, Bancolombia y Atlas promueven el desarrollo de proyectos sólidos desde el sector privado y apoyan la transición energética del país."Desde BID Invest, consideramos Atlas un socio estratégico para el desarrollo sostenible en Latinoamérica y la financiación de este importante proyecto contribuirá con el proceso de transición energética de Colombia. A su vez ha sido clave proveer liquidez en moneda local, y cofinanciar junto con Bancolombia, con quien tenemos una estrecha relación financiando proyectos en el país", dijo Marisela Alvarenga, directora general de Negocios de BID Invest (a.i.)."El proyecto Solar Shangri-La, uno de los más grandes de Colombia, refleja nuestro compromiso con soluciones innovadoras y competitivas, posicionándonos en nuevos mercados y asegurando financiamiento de alto nivel. Este acuerdo destaca nuestra relación con BID Invest, con quien hemos financiado seis proyectos solares en América Latina, y marca nuestra primera colaboración con Bancolombia, cuya flexibilidad y transparencia fueron clave para materializar esta transacción financiera," dijo Rubén Borja, gerente de país de Atlas en Colombia.“Desde el sector financiero tenemos el compromiso de movilizar más recursos a iniciativas que contribuyan a una transición energética sostenible en el país. En esa línea, nos complace trabajar con BID Invest para acompañar proyectos como el que desarrollará Atlas, que contribuyen a una matriz energética más limpia, y que repercuten en el desarrollo de comunidades más sostenibles y en el bienestar de las personas”, dijo Juan Carlos Mora, presidente de Bancolombia.Además del préstamo, BID Invest supervisará la implementación por parte de Atlas de acciones para reforzar la actual estrategia de género del proyecto. Entre ellas, se desarrollará un programa en las comunidades cercanas al proyecto Shangri-La que busca alcanzar al menos un 15% de participación femenina dentro del total de la mano de obra local contratada.Este programa de Atlas llamado 'Somos Parte de la Misma Energía', que se ha implementado en toda Latinoamérica, ha entrenado a más de 1.500 mujeres de las localidades cercanas a los proyectos solares de la compañía en habilidades técnicas lo que permite la contratación de muchas de ellas durante el proceso de construcción y busca reducir riesgos asociados a actos de discriminación y violencia de género.El proyecto contribuirá a los siguientes Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas: ODS 7 (Energía asequible y limpia), ODS 8 (Trabajo decente y crecimiento económico), ODS 9 (Industria, innovación e infraestructura), ODS 13 (Acción por el clima), y ODS 17 (Alianza para lograr los objetivos).Este proyecto hace parte de una alianza entre Atlas Renewable Energy e ISAGEN con el objetivo de desarrollar, construir y operar proyectos solares por 1.000 MW durante la próxima década contribuyendo así a la transición energética y la descarbonización en Colombia.Sobre BID InvestBID Invest, miembro del Grupo del Banco Interamericano de Desarrollo, es un banco multilateral de desarrollo comprometido a promover el desarrollo económico de sus países miembros en América Latina y el Caribe a través del sector privado. BID Invest financia empresas y proyectos sostenibles para lograr resultados financieros y maximizar el desarrollo económico, social y ambiental de la región. Con una cartera de US$21.000 millones en activos bajo administración y 394 clientes en 25 países, BID Invest ofrece soluciones financieras innovadoras y servicios de asesoría que satisfacen las necesidades de sus clientes en una variedad de industrias.Sobre Atlas Renewable EnergyAtlas Renewable Energy es una empresa internacional de generación de energía renovable con una base de activos de más de 7.5 GW, de los cuales, 2.5 GW se encuentran en fases avanzadas de desarrollo listos para ser contratados y 3 GW se encuentran actualmente en operación. Atlas se especializa en el desarrollo, financiamiento, construcción y operación de proyectos de energía renovable (solar, eólica y baterías) en toda América desde principios de 2017. La empresa está conformada por un equipo experimentado con amplio conocimiento del mercado energético global y la energía renovable, con una extensa trayectoria dentro de la industria de la energía renovable en Iberoamérica. Para obtener más información, visite: https://www.atlasrenewableenergy.com/ Sobre BancolombiaBancolombia es un grupo financiero con 149 años de historia, es el primer banco en Colombia por activos totales (COP 352 billones) y cuenta con presencia en Centroamérica. Ofrece su portafolio de productos y servicios financieros y no financieros a más de 32 millones de clientes. Provee, entre otros, servicios de banca comercial y de consumo, corretaje bursátil, leasing financiero, factoring, servicios fiduciarios, administración de activos, banca privada y banca de inversión. Ha declarado promover desarrollo sostenible para lograr el bienestar de todos, buscando impactar a las comunidades de los países en los que opera.Sobre ISAGENISAGEN es una empresa de generación y comercialización de energía con 22 centrales de generación que suman más de 3.000 megavatios, MW, de Capacidad Efectiva Neta, CEN. Avanzamos en el desarrollo de un portafolio de energías renovables que aprovechan fuentes como el agua, el viento y la luz solar. Trabajamos por el fortalecimiento de un sistema energético confiable con una matriz de energía limpia que contribuya a la sostenibilidad y al progreso del país.

