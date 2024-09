BID Invest, Bancolombia e Atlas Renewable Energy anunciam investimento para transição energética na Colômbia

Usina Solar Boa Sorte (438 MWp) da Atlas Renewable Energy localizada em Minas Gerais, Brasil.

Planta é um dos maiores projetos solares a serem desenvolvidos no país.

El proyecto Solar Shangri-La, uno de los más grandes de Colombia, refleja nuestro compromiso con soluciones innovadoras y competitivas” — Rubén Borja, gerente de país de Atlas en Colombia

BOGOTA, COLOMBIA, September 10, 2024 / EINPresswire.com / -- O BID Invest, o Bancolombia e a Atlas Renewable Energy, uma empresa internacional de energia limpa, reafirmam seu compromisso com a mitigação das mudanças climáticas ao anunciar o fechamento de um contrato de financiamento de longo prazo para o desenvolvimento, a construção e a operação da usina de energia solar fotovoltaica Shangri-La, de 201 MWp, no departamento de Tolima, Colômbia. O pacote de financiamento inclui um empréstimo sênior garantido no valor total de COP 473,770 milhões (equivalente a US$ 113 milhões) fornecido pelo BID Invest e pelo Bancolombia.O projeto acrescentará 160 MWac de capacidade instalada de geração de eletricidade sem carbono ao sistema energético colombiano. Isso gerará cerca de 403,7 GWh de energia limpa por ano, o equivalente a abastecer cerca de 214.000 residências e evitar a emissão de cerca de 162.000 toneladas de CO2. Dessa forma, o projeto contribui diretamente para a mitigação das mudanças climáticas, obtendo um efeito líquido na redução das emissões de gases de efeito estufa.A usina de energia solar fotovoltaica é a quarta e a maior financiada pelo BID Invest na Colômbia e o primeiro projeto da Atlas Renewable Energy no país. É um passo fundamental para reduzir as emissões de gases de efeito estufa e aumentar a geração de energia renovável não convencional, reduzindo assim a dependência do país da geração hidrelétrica e de fontes de combustível fóssil.O projeto contribui para a diversificação da matriz energética da Colômbia e para o fortalecimento da resiliência do sistema elétrico, especialmente durante as estações secas. Por meio desse financiamento, o BID Invest, o Bancolombia e a Atlas promovem o desenvolvimento de projetos sólidos do setor privado e apoiam a transição energética do país.“No BID Invest, consideramos a Atlas um parceiro estratégico para o desenvolvimento sustentável na América Latina e o financiamento desse importante projeto contribuirá para o processo de transição energética da Colômbia. Por sua vez, foi fundamental fornecer liquidez em moeda local e cofinanciar junto com o Bancolombia, com quem temos um relacionamento próximo no financiamento de projetos no país”, disse Marisela Alvarenga, gerente geral de Negócios do BID Invest (a.i.).“O projeto Shangri-La Solar, um dos maiores da Colômbia, reflete nosso compromisso com soluções inovadoras e competitivas, posicionando-nos em novos mercados e garantindo financiamento de alto nível. Esse acordo destaca nosso relacionamento com o IDB Invest, com quem financiamos seis projetos solares na América Latina, e marca nossa primeira colaboração com o Bancolombia, cuja flexibilidade e transparência foram fundamentais para materializar essa transação de financiamento”, disse Rubén Borja, gerente nacional da Atlas na Colômbia.“No setor financeiro, temos o compromisso de mobilizar mais recursos para iniciativas que contribuam para uma transição energética sustentável no país. Nessa linha, temos o prazer de trabalhar com o BID Invest para acompanhar projetos como o que será desenvolvido pela Atlas, que contribuem para uma matriz energética mais limpa e têm um impacto no desenvolvimento de comunidades mais sustentáveis e no bem-estar das pessoas”, disse Juan Carlos Mora, presidente do Bancolombia.Além do empréstimo, o BID Invest supervisionará a implementação de ações pela Atlas para reforçar a estratégia de gênero existente no projeto. Entre elas, um programa será desenvolvido nas comunidades próximas ao projeto Shangri-La, com o objetivo de alcançar pelo menos 15% de participação feminina no total da força de trabalho local contratada.O programa promovido pela Atlas, chamado “Somos Parte da Mesma Energia”, foi implementado em toda a América Latina e já treinou mais de 1.500 mulheres das localidades próximas aos projetos solares da empresa em habilidades técnicas, permitindo que muitas delas fossem contratadas durante o processo de construção, e visa reduzir os riscos associados a atos de discriminação e violência de gênero.O projeto contribuirá para os seguintes Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da ONU: ODS 7 (Energia limpa e acessível), ODS 8 (Trabalho decente e crescimento econômico), ODS 9 (Indústria, inovação e infraestrutura), ODS 13 (Ação climática) e ODS 17 (Parceria para alcançar os objetivos).Esse projeto faz parte de uma parceria entre a Atlas Renewable Energy e a ISAGEN para desenvolver, construir e operar 1.000 MW de projetos solares na próxima década, contribuindo assim para a transição energética e a descarbonização na Colômbia.Sobre o BID InvestO BID Invest, membro do Grupo do Banco Interamericano de Desenvolvimento, é um banco multilateral de desenvolvimento comprometido com a promoção do desenvolvimento econômico de seus países membros na América Latina e no Caribe por meio do setor privado.O BID Invest financia empresas e projetos sustentáveis para obter resultados financeiros e maximizar o desenvolvimento econômico, social e ambiental na região. Com uma carteira de US$ 21 bilhões em ativos sob gestão e 394 clientes em 25 países, o BID Invest oferece soluções financeiras inovadoras e serviços de consultoria que atendem às necessidades de seus clientes em uma variedade de setores.Sobre a Atlas Renewable EnergyA Atlas Renewable Energy é uma empresa internacional de geração de energia renovável com um portfólio de projetos de 7,5 GW, dos quais 2.5 GW estão em fases avançadas de desenvolvimento, prontos para contratação, e 3 GW, em operação. A Atlas é especialista em desenvolver, financiar, construir e operar projetos de energia renovável desde 2017. Possui uma equipe experiente com profundo conhecimento do mercado global de energia renováveis, com o histórico mais longo do setor na Iberoamérica.Sua estratégia está focada em ajudar grandes empresas a fazer a transição energética para 100% de energia limpa. A Atlas Renewable Energy é amplamente reconhecida por seus altos padrões de desenvolvimento, construção e operação de projetos em grande escala, bem como por uma profunda e duradoura marca em desenvolvimento sustentável.Para mais informações, visite: https://pt.atlasrenewableenergy.com/ Sobre o BancolombiaO Bancolombia é um grupo financeiro com 149 anos de história, é o maior banco da Colômbia em ativos totais (COP 352 bilhões) e está presente na América Central. Oferece seu portfólio de produtos e serviços financeiros e não financeiros a mais de 32 milhões de clientes.Fornece, entre outros, serviços bancários comerciais e de consumo, corretagem de ações, leasing financeiro, factoring, serviços fiduciários, gestão de ativos, banco privado e banco de investimentos. A empresa declarou promover o desenvolvimento sustentável para o bem-estar de todos, buscando impactar as comunidades dos países em que opera.Sobre a ISAGENA ISAGEN é uma empresa de geração e comercialização de energia com 22 usinas de geração com mais de 3.000 megawatts (MW) de capacidade efetiva líquida (NEC). Estamos progredindo no desenvolvimento de um portfólio de energias renováveis que aproveitam fontes como água, vento e luz solar. Estamos trabalhando para fortalecer um sistema de energia confiável com uma matriz energética limpa que contribua para a sustentabilidade e o progresso do país.

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.