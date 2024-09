无线充电发明利用射频信号高效传输电力

通过无线电频率传输电力的INFRGY系统 发射器和带有电路的灯泡,用于接收和转换RF信号为电力

这款突破性的设备能够在无需近距离接触的情况下传输低压电力

HONOLULU, HI, UNITED STATES, September 6, 2024 / EINPresswire.com / -- INFRGY LLC 推出了其实用的无线能量传输技术,可以在不直接接触的情况下为设备充电。该系统使用无害的射频 (RF) 信号为周围的多个设备供电,与使用激光、微波或红外线的系统不同,组件之间不需要在视线范围内。该低电压系统安全且易于维护。在 INFRGY 网站上展示了一个原型设备。一个 3.7 伏的发射器将射频信号发送到两个配备接收信号并将其转换为电力的 LED 灯泡。尼古拉·特斯拉曾设想过一个电力可以在远距离无线传输的世界,这一概念超越了他的时代,但受到当时技术的限制。INFRGY 的设备通过先进的射频传输实现了特斯拉的愿景。与传统的无线充电板不同,该系统不需要精确的放置。INFRGY 系统克服了微波和红外技术的局限,这些技术需要视线直线传输,并且仅限于点对点传输。射频技术不易受障碍物影响,同时也能实现远程传输。INFRGY 系统是无需持续物理连接为设备供电的实用方法。INFRGY 在克什米尔大学 Zakura 校区的创新孵化和创业中心测试相关概念时,构思了这一想法,利用电磁能量的收集。虽然这两项技术有所不同,但 INFRGY 认为这两项开发对于无线技术的进步都至关重要。联合创始人帕尔维兹·里希表示,与克什米尔大学的合作使 INFRGY 能够专注于少数几个核心概念。他说:“我们非常感谢有机会与这样一所著名的大学合作。”前夏威夷州州长、INFRGY 顾问约翰·怀希认为,这些创新将推动无线能量技术的应用。他表示:“这是一个参与这一新兴领域发展的激动人心的时刻。”油管影片: https://youtu.be/g0UWR7Ln4m4

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.