Erfindung zum kabellosen Laden nutzt HF-Signale zur effizienten Energieübertragung

Das INFRGY-System zur Übertragung von Elektrizität über HF Sender und Glühbirne mit Schaltkreis zum Empfangen und Umwandeln von HF in Elektrizität

Das bahnbrechende Gerät liefert Niederspannungsstrom ohne dass es sich in unmittelbarer Nähe befinden muss

HONOLULU, HI, UNITED STATES, September 5, 2024 / EINPresswire.com / -- INFRGY LLC präsentiert seine praktische Technologie zur drahtlosen Energieübertragung, die das Aufladen von Geräten ohne direkten Kontakt ermöglicht. Dieses System kann mehrere Geräte in der Umgebung mit Strom versorgen, indem es ungefährliche Funkfrequenzen (HF) nutzt. Anders als bei Systemen, die Laser, Mikrowellen oder Infrarotlicht verwenden, müssen die Komponenten nicht in Sichtweite voneinander sein. Das Niederspannungssystem ist sicher und einfach zu warten.Auf der INFRGY-Website ist ein Prototyp des Geräts zu sehen. Ein 3,7-Volt-Sender sendet Funksignale an zwei LED-Lampen, die mit Schaltkreisen ausgestattet sind, um die Signale zu empfangen und in Strom umzuwandeln.Nikola Tesla träumte einst von einer Welt, in der Strom über große Entfernungen hinweg drahtlos übertragen werden kann – ein Konzept, das seiner Zeit voraus war, aber technisch noch nicht umsetzbar war. Das INFRGY-Gerät verwirklicht Teslas Vision mit fortschrittlicher HF-Übertragung. Anders als bei herkömmlichen kabellosen Ladegeräten ist bei diesem System keine präzise Platzierung erforderlich. Das INFRGY-System überwindet die Einschränkungen von Mikrowellen- und Infrarottechnologien, die eine direkte Sichtverbindung erfordern und auf die Punkt-zu-Punkt-Übertragung beschränkt sind. Die Hochfrequenztechnologie wird durch Hindernisse nicht so stark beeinträchtigt und ermöglicht gleichzeitig eine Übertragung über große Entfernungen. Das INFRGY-System eignet sich ideal, um Geräte ohne kontinuierliche physische Verbindung mit Strom zu versorgen.INFRGY kam auf die Idee, als sie ihr verwandtes Konzept der Gewinnung elektromagnetischer Energie am Zentrum für Innovation, Inkubation und Unternehmertum der Universität Kaschmir, Zakura Campus, testeten. Obwohl sie sich voneinander unterscheiden, betrachtet INFRGY die Entwicklung beider als entscheidende Fortschritte in der drahtlosen Technologie. Mitbegründer Parvez Rishi ist der Meinung, dass die Zusammenarbeit mit der Universität von Kaschmir es INFRGY ermöglicht hat, sich auf einige wenige Kernkonzepte zu konzentrieren. Er erklärt: „Wir sind sehr dankbar für die Möglichkeit, mit einer so renommierten Universität zusammenzuarbeiten.“John Waihee, ehemaliger Gouverneur von Hawaii und INFRGY-Berater, ist der Meinung, dass die Innovationen die Anwendung der drahtlosen Energieübertragungstechnologie vorantreiben werden. Er sagt: „Es ist eine aufregende Zeit, um an der Entwicklung dieser aufstrebenden Branche beteiligt zu sein.“Video: https://youtu.be/g0UWR7Ln4m4

INFRGY Drahtlose Energietechnologien

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.