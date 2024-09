Gentile Lieux d’événements et traiteur et ClickSpace s’associent pour lancer Le Un, un espace événementiel-terrasse

Un Chabanel Rooftop Le Un Installation élégante d'inspiration jardin à l'espace événementiel Le Un

MONTREAL, QUEBEC, CANADA, September 9, 2024 / EINPresswire.com / -- ClickSpace , en collaboration avec Gentile Lieux d’événements et traiteur, est fier d’annoncer l’ouverture de Le Un, un magnifique nouvel espace événementiel sur un toit, au cœur du quartier historique de la mode de Montréal dans l’emblématique édifice One Chabanel, près du Marché Central. Situé à l’intersection de Chabanel et de Saint-Laurent, cet espace de 15 000 pieds carrés offre une vue panoramique sur la ville à couper le souffle. Le Un est divisé en trois espaces événementiels distincts qui peuvent être loués séparément ou ensemble, selon l’occasion et la liste des invités. Les installations comprennent une terrasse de 7 500 pieds carrés pour les événements en plein air, un salon et une terrasse intérieure équipée d’une tente transparente, créant un élégant espace trois saisons idéal pour des célébrations à la belle étoile.Le Un a été conçu pour servir de porte d’entrée au monde entrepreneurial de Montréal, incarnant la philosophie de One Chabanel où le travail côtoie le jeu. Située à deux pas de ClickSpace, la renommée communauté de jeunes entreprises de Montréal, et de son partenaire de confiance, le centre de logistique et de gestion des commandes 3DM, Le Un est idéal pour des événements d’entreprise marquants, des congrès, des activités de développement de l’esprit de corps, des réunions d’affaires dynamiques, des rassemblements technologiques novateurs, des lancements de produits, des conférences de presse et plus encore. Son design élégant peut également servir de toile de fond pour des événements plus conventionnels et personnels, comme des mariages.« Nous sommes fiers d’ouvrir nos portes aux innovateurs et aux agents de changement pour qu’ils se réunissent sous de mêmes cieux. Il s’agit d’un espace événementiel unique pour la communauté d’affaires de Montréal, mais qui s’adresse aussi au grand public. Nous prenons un engagement auprès des entrepreneurs de la ville et nous voulons leur offrir un espace où ils peuvent célébrer leurs jalons, se réunir et échanger de grandes idées », a déclaré Margaux Chetrit, directrice générale de ClickSpace.À ce jour, Le Un a accueilli deux éditions de Ladies Who Launch, le déjeuner annuel pour entrepreneures de ClickSpace, l’initiative Femmes de la Banque Scotia, une rétrospective de mode du célèbre designer québécois Jean-Claude Poitras, un film à la belle étoile et le défilé de mode Buffalo Jeans lors de la semaine de la mode à Montréal.« La polyvalence et les vues de cet espace nous ont attirés et en font un joyau que nous nous sommes sentis contraints d’ajouter à notre portefeuille de salles, a déclaré Bobby Gentile, fondateur de Gentile Lieux d’événements et traiteur. Nos plans d’étage flexibles, nos offres culinaires gastronomiques et notre personnel professionnel promettent des événements mémorables pour tout le monde, à chaque occasion et nous sommes fiers d'avoir inauguré Le Un avec un mariage sur le toit très réussi le 17 août. Nous avons accueilli deux autres beaux mariages le week-end dernier, le 31 août et le 1er septembre. »Le Un accepte actuellement les réservations pour des événements pendant l’automne 2024 et de mai à octobre 2025.Au sujet de ClickSpace :ClickSpace est une communauté numérique et physique où les entreprises de commerce électronique se rendent afin d’obtenir le soutien dont elles ont besoin pour connaître du succès à toutes les étapes de leur croissance. Situé au cœur du quartier du District Central, ClickSpace a été créé pour mieux servir les entreprises de commerce électronique établies et en croissance de Montréal. Ses installations de pointe ont été conçues pour offrir sous un même toit des solutions complètes aux entrepreneurs, notamment des espaces de bureau et des salons de travail collaboratifs flexibles, des installations d’entreposage, un studio de création de contenu et d’enregistrement de balados, des services de gestion des commandes et de logistique, ainsi qu’un ensemble de services aux partenaires. Pour en savoir plus, visitez le site https://clickspace.ca/fr/ Au sujet de Gentile Lieux d’événements et traiteur :Gentile Lieux d’événements et traiteur entend offrir à ceux qui nous font confiance, une relation qui va bien au-delà de la simple préparation de plats pour leurs invités. Notre objectif est de fournir un service et des conseils qui aideront à assembler tous les éléments dont ils ont besoin pour créer l’expérience dont ils ont rêvé.Gentile Lieux d’événements et traiteur propose des lieux uniques à Montréal et dans la région, ainsi que des services traiteur sophistiqués.

