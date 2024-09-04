葉文隆啟動「金龍艦隊-分析師」計劃龍華投資培育數百新銳

龍華投資團隊公開講座會

龍華投資風控團隊創始人兼首席投資官葉文隆宣布啟動「金龍艦隊-分析師」計劃，計劃未來幾年內培養數百名新銳投資分析師，提升公司的投資研究實力和市場競爭力。該計劃結合AI、大數據等前沿科技，透過創新課程設計、實戰模擬操作及頂級師資指導，全面培養具備未來投資趨勢洞察力的全方位投資人才。

通過這個宏大的計劃，我們不僅要傳授知識，更要培養一支能夠引領未來金融市場的精英團隊。” — 葉文隆

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