葉文隆啟動「金龍艦隊-分析師」計劃龍華投資培育數百新銳

龍華投資團隊公開講座會

龍華投資風控團隊創始人兼首席投資官葉文隆宣布啟動「金龍艦隊-分析師」計劃,計劃未來幾年內培養數百名新銳投資分析師,提升公司的投資研究實力和市場競爭力。該計劃結合AI、大數據等前沿科技,透過創新課程設計、實戰模擬操作及頂級師資指導,全面培養具備未來投資趨勢洞察力的全方位投資人才。

通過這個宏大的計劃,我們不僅要傳授知識,更要培養一支能夠引領未來金融市場的精英團隊。” — 葉文隆

TAIWAN, September 4, 2024 / EINPresswire.com / -- 龍華投資風控團 隊創始人兼首席投資官 葉文隆 宣布啟動大規模 「金龍艦隊-分析師」計劃 ,旨在未來幾年內為團隊培養數百名新晉投資分析師,大幅提升公司的投資研究實力和市場競爭力。培訓計劃亮點:1. 規模宏大: 計劃在未來幾年內培養數百名新晉分析師,為公司發展儲備充足人才2. 創新課程設計: 結合AI、大數據等前沿科技,探索未來投資趨勢3. 實戰模擬: 運用大規模虛擬資金,進行真實市場操作4. 頂級師資: 葉文隆親自授課,團隊多位資深分析師共同指導5. 全面培養: 從基礎理論到實戰技能,打造全方位投資人才6.晉升機會: 表現優異者可獲得正式職位及海外學習機會葉文隆表示:「面對全球經濟的巨大不確定性,我們決定大幅擴大人才培養規模。通過這個宏大的計劃,我們不僅要傳授知識,更要培養一支能夠引領未來金融市場的精英團隊。」業界反響:摩根大通證券分析師楊維倫表示:「龍華投資此次大規模的人才培養計劃令人矚目。這不僅將顯著提升其自身的投資研究能力,也可能對整個行業的人才格局產生深遠影響。在當前金融人才競爭激烈的環境下,這樣的舉措無疑將為龍華投資帶來長期競爭優勢。」學員期待:首批入選的團隊成員張小姐說:「能成為這個大規模培訓計劃的一部分,我感到非常興奮。這不僅是個人發展的機會,更是參與公司未來發展的寶貴機會。我期待在葉文隆先生的指導下,成為優秀的投資分析師,為公司的成長貢獻自己的力量。」關於葉文隆:葉文隆先生,知名投資專家,擁有20年以上海內外投資經驗。創立龍華投資後,憑藉其獨到的市場洞察力和風險管理能力,帶領公司在競爭激烈的投資市場中脫穎而出。關於龍華投資:龍華投資風控團隊成立於2022年,由葉文隆領導,專注於投資策略開發與風險控制。團隊結合全球視野與本土優勢,運用大數據分析和AI技術,為投資者提供多元化的投資方案與嚴謹的風控服務。以“穩健增長、創新投資”為核心理念,龍華團隊致力於成為亞洲市場的領先投資機構。

