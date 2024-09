Joven infractor escapa de Centro de Detención Juvenil Regional C.A. Dillon

La División de Justicia Juvenil y Prevención de Criminalidad reporta que un joven infractor se ha escapado del Centro de Detención Regional C.A. Dillon, ubicado en 100 Dillon Drive, en Butner.

La fuga ocurrió a las 2:20 p.m. del 2 de septiembre. El joven infractor que se escapó se identifica como Zane C. La División ha notificado a las fuerzas del cumplimiento de la ley correspondientes y está trabajando de cerca con agencias locales y estatales, incluyendo la Oficina del Alguacil del Condado Granville, para llevar a este joven infractor de regreso y con seguridad, a custodia.

Las autoridades la División tienen gran preocupación por la seguridad tanto del joven infractor como del público, debido a un historial de conducta impredecible.

El público deberá reportar a las autoridades locales del cumplimiento de la ley cualquier avistamiento de este joven.

Para obtener más información, favor de comunicarse con Matt Debnam, a la Oficina de Comunicación del Departamento de Seguridad Pública.

###

