01 September 2024 73 Презентация книги Национального Лидера туркменского народа «Поклонение матери – преклонение перед святыней», переведенной на фарси 1 сентября 2024 года в Институте международных отношений Министерства иностранных дел Туркменистана состоялась церемония презентации книги Национального Лидера туркменского народа, Председателя Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова «Поклонение матери – преклонение перед святыней», изданной на фарси. В мероприятии приняли участие некоторые Заместители Председателя Кабинета Министров, руководители и представители министерств и ведомств Туркменистана, глава и представители Посольства Исламской Республики Иран в Туркменистане, деятели искусства и культуры, руководители и представители общественных организаций, ректоры, профессорско-преподавательский состав и студенты высших учебных заведений, а также представители СМИ. Выступившие подчеркнули, что в книге Национального Лидера туркменского народа повествуется о святости матери для каждого человека, о таких непреходящих ценностях, как Родина, домашний очаг, семья, основы отношений между родителями и детьми. В этом труде находит своё подтверждение преемственность благородных принципов, испокон веков заложенных в национальный менталитет туркмен, таких, как почитание матери как святыни. Для всех народов исконно присущи уважение к матери, преклонение перед этим великим человеком, а перевод книги на фарси является свидетельством огромного уважения к туркменскому народу, его национальным традициям. Выступая на презентации, Чрезвычайный и Полномочный Посол Исламской Республики Иран в Туркменистане Али Моджтаба Рузбехани отметил о значимости перевода книги на фарси. Как известно, в рамках рабочего визита Председателя Халк Маслахаты Туркменистана в Исламскую Республику Иран в августе текущего года Президент Масуд Пезешкиан передал в дар Национальному Лидеру туркменского народа Гурбангулы Бердымухамедову книгу «Поклонение матери – преклонение перед святыней», переведённую на фарси. Как было отмечено в выступлениях, выход в свет книги «Поклонение матери – преклонение перед святыней» Гурбангулы Бердымухамедова на персидском языке является очередным свидетельством туркмено-иранской дружбы и послужит укреплению плодотворного двустороннего культурно-гуманитарного сотрудничества. Кроме того, книга, изданная на фарси даст возможность ознакомиться с трудом Национального Лидера туркменского народа более широкому кругу читателей. В ходе церемонии презентации были исполнены литературно-музыкальные и песенные композиции о матери. В фойе института была организована выставка, в экспозицию которой вошли произведения живописи, замечательные образцы декоративно-прикладного искусства – ковровые изделия, ювелирные украшения, керамика. В завершение мероприятия участники приняли Обращение к Президенту Туркменистана Сердару Бердымухамедову и Национальному Лидеру туркменского народа, Председателю Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедову.

