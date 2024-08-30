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Туркменистан выступает за вовлечение Афганистана в экономические интеграционные процессы

30 August 2024

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Туркменистан выступает за вовлечение Афганистана в экономические интеграционные процессы

30 августа 2024 года в Ашхабаде состоялась встреча туркменской и афганской делегаций, посвященная развитию двусторонних отношений. Афганскую делегацию возглавил исполняющий обязанности министра горнодобывающей промышленности и нефти Афганистана Хедаятулла Бадри. В состав туркменской делегации вошли заместители Председателя Кабинета Министров Туркменистана, руководители министерств и ведомств страны.  

На встрече делегации обсудили текущие вопросы партнерства в ключевых секторах экономики. 

 В ходе переговоров подтверждена активная позиция Туркменистана по вовлечению Афганистана в экономические интеграционные процессы посредством реализации международных проектов.

По итогам встречи стороны подписали двусторонние документы, нацеленные на практическое осуществление совместных проектов в сфере энергетики и транспорта.

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Туркменистан выступает за вовлечение Афганистана в экономические интеграционные процессы

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