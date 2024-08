30 August 2024 29 Туркменистан выступает за вовлечение Афганистана в экономические интеграционные процессы 30 августа 2024 года в Ашхабаде состоялась встреча туркменской и афганской делегаций, посвященная развитию двусторонних отношений. Афганскую делегацию возглавил исполняющий обязанности министра горнодобывающей промышленности и нефти Афганистана Хедаятулла Бадри. В состав туркменской делегации вошли заместители Председателя Кабинета Министров Туркменистана, руководители министерств и ведомств страны. На встрече делегации обсудили текущие вопросы партнерства в ключевых секторах экономики. В ходе переговоров подтверждена активная позиция Туркменистана по вовлечению Афганистана в экономические интеграционные процессы посредством реализации международных проектов. По итогам встречи стороны подписали двусторонние документы, нацеленные на практическое осуществление совместных проектов в сфере энергетики и транспорта.

