IGY Marina Cabo San Lucas es la única marina en México que ha obtenido la distinción '5 Gold Anchor'

Nos sentimos honrados en recibir esta distinción año con año trás demostrar nuestra dedicación a la comunidad local al crear y desarrollar una Marina excepcional.” — Enrique Rivera, Director General de IGY Marina Cabo San Lucas

CABO SAN LUCAS, MEXICO, August 27, 2024 / EINPresswire.com / -- Un momento transcendental para México – IGY Marina Cabo San Lucas se enorgullece en anunciar que ha obtenido por 8° año consecutivo la distinción “5 Gold Anchor”; una muestra de su dedicación y compromiso a los más altos estándares operativos. Como la única marina en México en recibir este reconocimiento, el cual es administrado bajo los estándares más altos por “The Yacht Harbour Association (TYHA)”, IGY Marina Cabo San Lucas ha establecido un parámetro de referencia en excelencia. TYHA es una de las asociaciones internacionales de yates más antiguas del mundo y audita globalmente a las mejores marinas a través de un arduo proceso que considera rubros como calidad, planificación, políticas, procedimientos, servicio al cliente, medidas de protección al medio ambiente, instalaciones e infraestructura. La distinción “5 Gold Anchor” confirma a IGY Marina Cabo San Lucas como una de las mejores marinas en el mundo y aporta un sentido de orgullo, no solo a sus empleados y clientes, sino también a México. Este logro se suma a los extraordinarios éxitos de IGY Marina Cabo San Lucas e IGY, ya que la marina de Cabo San Lucas también fue premiada como la Marina Internacional del Año en el 2015.Apoyo a la economía de Cabo San LucasIGY Marina Cabo San Lucas ha demostrado su compromiso con la comunidad mexicana en Cabo San Lucas al reconstruir viviendas, construir una subestación para el cuerpo de Bomberos y renovar una escuela y un parque infantil para niños con discapacidades físicas. Estas iniciativas y acciones son impulsadas por sus más de 100 empleados en México, quienes establecen el estándar en la prestación de un servicio excepcional a lo largo de la región.“The Yacht Harbour Association ha establecido los estándares de calidad más altos en las marinas y, nos sentimos honrados de recibir esta distinción año tras año, lo cual demuestra nuestra dedicación a la comunidad local mediante la creación y el desarrollo de un establecimiento excepcional”, señaló Enrique Rivera, Director General de IGY Marina Cabo San Lucas. “Seguiremos impulsando la marina como parte de nuestra cartera global y apoyando no sólo la economía de Cabo San Lucas, sino para también dar a conocer el hermoso país que es México y a Cabo San Lucas como un destino turístico encantador.”Prestación del mejor servicio al clienteEl equipo de IGY México ha logrado estos éxitos al concentrarse en ofrecer lo mejor en servicio al cliente para un público internacional exigente y que cuenta con un profundo sentido de confianza en la marca IGY. Estos logros demuestran la fuerza internacional incomparable de la marca IGY, quien cuenta con cuatro marinas a lo largo de su red premiadas con las distinciones “5 Gold Anchors”, una de las únicas marinas categoría platino en Norteamérica y la marina ganadora del codiciado premio “Superyacht Marina of the Year” en 5 ocasiones, una cifra sin precedentes. De manera destacable, estas prestigiosas designaciones se deben renovar cada 3 años para garantizar la continuidad en la calidad del servicio e IGY Marina Cabo San Lucas ha mantenido su clasificación durante casi una década.IGY Marina Cabo San Lucas es la única marina en México acreedora de la distinción “5 Gold Anchor”IGY Marina Cabo San Lucas es la única marina reconocida con la distinción “5 Golden Anchor” en México, lo que demuestra la dedicación de IGY a una comunidad marítima internacional y dinámica que atiende a embarcaciones comerciales, de alquiler, de pesca deportiva y superyates. Bajo este estándar, IGY Marina Cabo San Lucas se ha ganado la confianza de la comunidad de turismo náutico y agradece contar con clientes tan leales durante los últimos 18 años.“Estoy muy orgullosa del nivel de servicio ofrecido por los maravillosos empleados de Cabo. La extraordinaria dedicación y arduo trabajo de nuestro equipo es mérito de la cultura trabajadora del mexicano”, dijo Leticia Delgado, Gerente Administrativa de IGY Marina Cabo San Lucas.IGY Marina Cabo San Lucas ofrece en total 380 muelles para embarcaciones de hasta 375 pies (114m.), situados en el extremo de la Península de Baja California Sur y presta servicios tanto a clientes locales como internacionales. La Marina cuenta con restaurantes y tiendas, tanto de marcas de prestigio internacional como de artesanos locales. La Marina ha sido sede de torneos de pesca deportiva como “Bisbee´s Black & Blue” y “Los Cabos Offshore Tournament”, durante casi dos décadas, los cual ha generado importantes ingresos anuales para Cabo San Lucas.###FIN ###Acerca de IGY MarinaLa red mundial de IGY Marina establece estándares de lujo para el servicio y la calidad en el turismo náutico. IGY posee la única cartera global de destinos premium para yates y presta servicios a más de 10,000 clientes al año en 23 marinas a lo largo de 13 países.La colección de IGY Marina no tiene precedentes y cuenta con marinas en América, Europa y el Medio Oriente, da servicio a una gran variedad de embarcaciones y es la base de muchos de los superyates más grandes del mundo. Como orgullosa filial de MarineMax, una empresa pública que cotiza en la Bolsa de Nueva York (NYSE:HZO), IGY Marinas se beneficia de su afiliación con el mayor comercializador de embarcaciones recreativas en el mundo. MarineMax no sólo ocupa una posición líder en la venta de embarcaciones, sino que también destaca en el alquiler de yates, prestación de servicios de movilidad y apoyo marítimo en general. Descubra la red de IGY Marina en www.igymarinas.com Contacto de prensa de IGY: 00 52 624 173 9163 / PR@IGYMarinas.com

