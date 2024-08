eStruxture renforce son leadership avec Taylor Hammond au poste de VP, développement corporatif & des marchés financiers

MONTRéAL, QUéBEC, CANADA, August 20, 2024 / EINPresswire.com / -- eStruxture, le plus grand fournisseur canadien de solutions de réseaux et de centres de données infonuagiques, a le plaisir d'annoncer la nomination de Taylor Hammond au poste de vice-président, chef du développement corporatif et des marchés des capitaux. Dans ses nouvelles fonctions, Taylor sera chargé de superviser les levées de fonds, les fusions et acquisitions (F&A), ainsi que les stratégies immobilières et d'approvisionnement en énergie de l'entreprise.Taylor apporte à eStruxture une grande expertise, avec une expérience réussie dans les marchés de capitaux et l'infrastructure numérique. Avant de rejoindre eStruxture, Taylor a occupé le poste de directeur des services bancaires d'investissement à la Banque Scotia, où il a joué un rôle déterminant dans la création et la direction de l'équipe chargée de l'infrastructure numérique de la banque. Au cours de son mandat, Taylor a conseillé de nombreuses fusions-acquisitions, émissions d'actions et de titres de créance historiques, en mettant l'accent sur les centres de données et l'infrastructure connexe.« La connaissance approfondie des marchés financiers et la vision stratégique de Taylor font de lui un atout inestimable pour notre équipe de direction, alors que nous accélérons notre trajectoire de croissance », a déclaré Todd Coleman, fondateur, président et directeur général d'eStruxture. « Son expérience dans le secteur bancaire et dans l'espace de l'infrastructure numérique s'aligne parfaitement avec les objectifs d'eStruxture alors que nous continuons à croître et à développer notre plateforme de centres de données. »Cette nomination intervient peu après qu'eStruxture a annoncé une recapitalisation transformatrice de 1,8 milliard de dollars et qu'elle a remporté pour la deuxième fois consécutive le prix des sociétés les mieux gérées décerné par Deloitte.« Je suis ravi de rejoindre eStruxture à un moment aussi charnière de l'évolution de l'entreprise », a déclaré Taylor Hammond. « L'industrie des centres de données connaît une croissance rapide, et je suis impatient de contribuer au succès continu d'eStruxture en mettant à profit mon expérience des marchés financiers pour alimenter nos initiatives stratégiques à travers le Canada. »La nomination de Taylor souligne l'engagement continu d'eStruxture à étendre ses activités et à améliorer ses capacités de leadership afin de répondre aux besoins changeants de ses clients.À propos des centres de données eStruxtureeStruxture est le plus grand fournisseur canadien de centres de données avec des emplacements à Montréal, Toronto, Calgary et Vancouver. Nos solutions sont conçues pour vous en donner plus : plus d'emplacements, plus de capacité, plus de connexions qui vous permettent d'exécuter des applications d'entreprise modernes et exigeantes, et d'offrir à votre entreprise le contrôle nécessaire pour s'adapter rapidement aux changements imprévisibles des processus d'affaires.Basée à Montréal, eStruxture donne accès à un écosystème de près de 1 000 clients qui font confiance et dépendent de notre infrastructure et de notre soutien à la clientèle, y compris des transporteurs, des fournisseurs de nuages, du contenu médiatique, des services financiers et des entreprises. eStruxture offre des services de colocation, de bande passante, de sécurité et de soutien à ses clients partout au Canada dans ses installations neutres à l'égard des transporteurs et de la technologie nuagique.Pour plus d'informations, visitez www.estruxture.com