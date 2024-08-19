TopTop’un "4. Oyuncu Aranıyor" Kampanyası Şişli Metro İstasyonu’nda Sahneye Çıktı

İSTANBUL, ISTANBUL, TüRKIYE, August 19, 2024 /EINPresswire.com/ -- 15 Ağustos'ta TopTop, büyük merakla beklenen '4. Oyuncu Aranıyor' kampanyasını etkileyici bir açık hava reklam (OOH) çalışmasıyla başlattı. Göz alıcı ışıklı panolar ve çeşitli metro reklamları Şişli metro istasyonunda yerini alırken, İstanbul genelinde de billboardlar ve otobüs reklamları kullanıldı.

Ek olarak, TopTop, kampanyayı güçlendirmek ve daha geniş bir kitleye ulaşmak amacıyla @melekazad (TikTok) ve @semihvarol (TikTok) gibi popüler internet fenomenleriyle iş birliği yaptı.

Temmuz ayında, ünlü pop şarkıcısı Ece Seçkin tarafından yaratılan ve seslendirilen “TopTop” adlı tema şarkısının yayınlanmasıyla "4. Oyuncu Aranıyor" kampanyası büyük ilgi topladı. Ayrıca, Pascal Nouma, Hande Sarıoğlu ve Mustafa Emre Yıldız’ın (Muti) yer aldığı bir tanıtım videosu da toplumun ilgisini daha da artırdı. Kampanyanın benzersiz açık hava reklamları, kamuoyunu etkilemeye ve şaşırtmaya devam ederek heyecan ve merak uyandırıyor.

TopTop, her kullanıcının çeşitli toplulukların ayrılmaz bir parçası olmasını ve “dört kişilik oyun” deneyimi içinde keyif ve bağlantı bulmasını hedefliyor. Her oyun turunda, TopTop, kahkahanın, dostluğun ve anlamlı ilişkilerin geliştiği bir alan yaratıyor. TopTop’un ürün müdürü, tüm TopTop kullanıcılarına şu şekilde seslendi: “Dört kişilik oyunlar, oluşturduğumuz daha geniş sosyal oyun topluluğunun sadece bir yansımasıdır. Eğlenirken tutkusunu keşfeden ve anlamlı bağlantılar kuran sizin gibi eşsiz bireylere sahip olduğumuz için şanslıyız.”

Oyun oynamaktan öte, paylaşılan ilgi alanlarının kalıcı dostluklara dönüştüğü dinamik bir ağın parçası olmak önemlidir. Bugün TopTop topluluğuna katılın ve tek bir oyunun sonsuz arkadaşlıkların kapısını nasıl açabileceğini keşfedin. TopTop'u şimdi indirin ve bağlantının tadını çıkarmaya başlayın!

TopTop × Ece Seçkin | EYepyeni şarkımız ve muhteşem reklam filmimiz artık seninle! ❤️