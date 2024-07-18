TopTop, Pascal Nouma, Hande Sarıoğlu ve Muti'nin Yer Aldığı '4. Oyuncu Aranıyor' Kampanyasını Başlattı

Hadi TopTop'la!

Dört oyunculu gündelik oyunlar için en iyi deneyimi yaratmaya odaklanan TopTop, yeni elçileri Pascal Nouma, Hande Sarıoğlu ve Muti'yi tanıttı.

İSTANBUL, TüRKIYE, July 18, 2024 /EINPresswire.com/ -- TopTop geçtiğimiz günlerde, Türkiye'nin dikkatini çeken "4. Oyuncu Aranıyor" kampanyasını başlattı. Bu kampanya, uygulamanın dört oyunculu sosyal oyun deneyimini tanıtmayı hedefliyor. TopTop, kampanyayı hayata geçirmek için futbol efsanesi Pascal Nouma, ünlü TV sunucusu Hande Sarıoğlu ve tanınmış Twitch yayıncısı Mustafa Emre Yıldız'ı (Muti) davet etti.

Reklamda Pascal, Hande ve Muti bir futbol maçı izliyorlar. Devre arasında TopTop'ta bir araya geliyor ve dördüncü oyuncunun kim olacağını merak ediyorlar. Bu senaryo, TopTop'un dört oyunculu sosyal oyun deneyimine odaklandığını vurgularken, aynı zamanda insanların eğlenceli ve etkileşimli bir şekilde bir araya gelmesini sağlayan uygulamanın özelliklerini ön plana çıkarıyor.

TopTop, Türk kullanıcılar arasında popülerlik kazanan dinamik bir sosyal oyun uygulamasıdır. Çok oyunculu sosyal oyun deneyimi sunmaya odaklanır ve entegre sesli sohbet işlevi ile sosyal etkileşimi teşvik eder. Oyuncular, çok oyunculu oyunlarda arkadaşlarıyla etkileşimde bulunarak canlı bir topluluk atmosferi yaratabilirler.

"4. Oyuncu Aranıyor" kampanyası kapsamında Hande Sarıoğlu, TopTop oyuncularıyla uygulamanın resmi sesli sohbet odasında canlı sohbet oturumu düzenleyerek kullanıcılarla etkileşime geçmeyi planlıyor. Bu buluşma, TopTop'un bir sosyal oyun platformu olarak marka kimliğini doğru bir şekilde yansıtır ve kullanıcıların arasındaki topluluk hissini artırır.

Kullanıcılar, daha kapsamlı sosyal etkileşim deneyimleri için TopTop'u şimdi iOS App Store ve Google Play'den indirebilirler.

TopTop × Pascal + Hande + Muti #4. oyuncu aranıyor