TopTop, yerel etkisini artırmak için Türkiye'nin popüler şarkıcısı Ece Seçkin'i marka sözcüsü olarak seçti.

İSTANBUL, ISTANBUL, TüRKIYE, August 6, 2024 /EINPresswire.com/ -- TopTop'un yeni tanıtım videosunda, Türk pop şarkıcısı Ece Seçkin kendini bir oyuncu olarak tanıtıyor ve TopTop'un tema şarkısını seslendiriyor. Bu, Türkiye'deki sosyal medya platformlarında büyük bir heyecan yarattı.

Bu özel olarak hazırlanmış şarkı, Ece Seçkin'in TopTop'un canlı dünyasında nasıl keyif aldığını vurguluyor. Akılda kalıcı sözlerle sesli sohbet özelliğini ve oyunun eğlencesini birleştiriyor.

Mobil oyunlara büyük bir tutku duyan ve yakın zamanda PUBG ile iş birliği yapan Ece Seçkin, kariyerine başladığından bu yana birçok hit şarkıya imza attı. 2016 yılında "Adeyyo" adlı müzik videosu Türkiye'de en popüler üçüncü şarkı oldu.

Tanıtım videosu, siyah-beyaz sahnelerle başlıyor ve Ece'nin TopTop'un Wonderland tarzı evrenine nasıl adım attığını anlatıyor. Bu renkli keşiften önce, Ece gerçek dünyada iki arkadaşıyla sıkılarak "4. oyuncu"yu beklerken Okey oynuyordu. Kapıya yapılan sert tıklamalar sonrası eve iki adamın girmesiyle, bir ışık huzmesi Ece ve Okey arkadaşlarını TopTop'un uzayına taşıyarak harika bir yolculuğa çıkmalarını sağladı.

Bu ilgi çekici hikaye, klasik dört kişilik oyunları yenilikçi çevrimiçi oyunlarla akıllıca bağlarken, TopTop'un '4. Oyuncu Aranıyor' kampanyasının temasına uyum sağlıyor. TopTop'ta daha fazla etkinlik düzenleneceği ve Türkiye'deki daha geniş kitlelerle bağlantı kurulacağı bildiriliyor.

TopTop, TikTok'ta 'TopTop ve Ece Seçkin'den özel bir hediye' (Special Gift from TopTop and Ece Seçkin) adını taşıyan HTML5 etkileşimli bir etkinlik başlattı. Bu etkinlik, kullanıcıları TopTop'u takip etmeye ve ilgili videolar paylaşarak puan ve ödüller kazanmaya teşvik ediyor. Ödüller arasında akıllı telefonlar, imzalı posterler ve kupalar bulunuyor.

Büyük '4. Oyuncu Aranıyor' kampanyası aracılığıyla TopTop, çok oyunculu eğlenceyi teşvik eden sanal alanlar oluşturmayı ve anlamlı bağlantılar kurmayı hedefliyor.

Kampanya ile ilgili daha fazla bilgi için bizi takipte kalın ve dört kişilik oyununuzun keyfini çıkarmak için hemen TopTop'u indirin!

TopTop × Ece Seçkin | EYepyeni şarkımız ve muhteşem reklam filmimiz artık seninle! ❤️