Entreposage Montréal Mini-Storage est solidaire des Québécois et Québécoises touchés par les inondations

Entreposage Montreal Mini-Storage accueille les victimes des inondations

Montreal Mini-Storage offre 30 jours d'entreposage gratuit. Cette initiative souligne l'engagement de la compagnie envers la communauté.

Chez Entreposage Montréal Mini-Storage, nous sommes de tout cœur avec les familles quebecoises touchées par cette crise. Nous sommes là afin de vous soutenir et de vous offrir un espace de rangement.” — Simon Berman

MONTREAL, QUEBEC, CANADA, August 15, 2024 / EINPresswire.com / -- Entreposage Montréal Mini-Storage est solidaire de tous les Québécois et Québécoises touchés par les graves inondations survenues le vendredi 9 août 2024. Les pluies intenses de vendredi après-midi ont submergé de nombreuses communautés à travers l’île de Montréal, forçant plusieurs familles et entreprises à évacuer temporairement leur maison et leurs bureaux.En réponse à cette crise, Entreposage Montréal Mini-Storage ouvre les portes de ses 23 emplacements de Montréal aux personnes touchées par les inondations, offrant de l’entreposage gratuit pendant 30 jours. Cette offre s’applique à toute nouvelle location de casiers de rangement de toute taille, sous réserve de disponibilité.« Chez Entreposage Montréal Mini-Storage, nous sommes de tout cœur avec les familles et les entreprises montréalaises touchées par cette crise, a déclaré Simon Berman, fondateur et président d’Entreposage Montréal Mini-Storage. Comme toujours, nous sommes là afin de vous soutenir et de vous offrir un espace de rangement propre et sûr pour tous vos biens qui ont une valeur monétaire ou sentimentale. Nous sommes fiers de redonner aux communautés où nous faisons des affaires et nous considérons qu’il est de notre devoir d’apporter notre aide en cette période de besoin. »Entreposage Montréal Mini-Storage offre un éventail de services, dont l’accès 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 à des solutions d’entreposage et de stationnement, ainsi que des services de déménagement en partenariat avec Crown Movers Pour de plus amples renseignements, veuillez appeler au 438-256-5192 et mentionner le code SOS2024.