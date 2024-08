2023 State of Hawaii Data Book

Do you need help in another language? We will get you a free interpreter. Call (808) 586-2355 to tell us which language you speak.

您需要其它語言嗎?如有需要,請致電 (808) 586-2355, 我們會提供免費翻譯服務 您需要其它语言吗?如有需要,请致电 (808)-586-2355, 我们会提供免费翻译服务

En mi niit alilis lon pwal eu kapas? Sipwe angei emon chon chiaku ngonuk ese kamo. Kokori (808) 586-2355 omw kopwe ureni kich meni kapas ka ani.

Makemake `oe i kokua i pili kekahi `olelo o na `aina `e? Makemake la maua i ki`i `oe mea unuhi manuahi. E kelepona (808) 586-2355 `oe ia la kaua a e ha`ina `oe ia la maua mea `olelo o na `aina `e.

Masapulyo kadi ti tulong iti sabali a pagsasao? Ikkandakayo iti libre nga paraipatarus. Awaganyo ti (808) 586-2355 tapno ibagayo kadakami no ania ti pagsasao nga ar-aramatenyo.

貴方は、他の言語に、助けを必要としていますか ? 私たちは、貴方のために、無料で 通訳を用意で きます。電話番号の、(808) 586-2355に、電話して、私たちに貴方の話されている言語を申し出てください。

다른언어로 도움이 필요하십니까? 저희가 무료로 통역을 제공합니다. (808) 586-2355로 전화해서 사용하는 언어를 알려주십시요

Kwoj aikuij ke jiban kin juon bar kajin? Kim naj lewaj juon am dri ukok eo ejjelok wonen. Kirtok (808) 586-2355 im kwalok non kim kajin ta eo kwo melele im kenono kake.

E te mana’o mia se fesosoani i se isi gagana? Matou te fesosoani e ave atu fua se faaliliu upu mo oe. Vili mai i le numera lea (808) 586-2355 pea e mana’o mia se fesosoani mo se faaliliu upu.

Necesita ayuda en otro idioma? Nosotros le ayudaremos a conseguir un intérprete gratuito. Llame al (808) 586-2355 y diganos que idioma habla.

Kailangan ba ninyo ng tulong sa ibang lengguwahe? Ikukuha namin kayo ng libreng tagasalin. Tumawag sa (808) 586-2355 para sabihin kung anong lengguwahe ang nais ninyong gamitin.

คุณต้องการความช่วยเหลือทางด้านภาษาหรือไม่ ทางเราจะจัดหาล่ามฟรีให้คุณ โทรที่เบอร์ (808) 586-2355 และบอกเราว่าคุณพูดภาษาอะไร

Bạn có cần giúp đỡ bằng ngôn ngữ khác không ? Chúng tôi se yêu cầu một người thông dịch viên miễn phí cho bạn. Gọi (808) 586-2355 nói cho chúng tôi biết bạn dùng ngôn ngữ nào.

Gakinahanglan ka ba ug tabang sa imong pinulongan? Amo kang mahatagan ug libre nga maghuhubad. Tawag sa (808) 586-2355 aron magpahibalo kung unsa ang imong sinulti-han.