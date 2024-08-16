الابتكار في مستقبل الاقتصاد المكاني
SAUDI ARABIA , August 16, 2024 /EINPresswire.com/ -- الرياض، المملكة العربية السعودية – في خطوة طموحة نحو تحقيق مستقبل مستدام، تقود شركة التقنيات المكانية الابتكار في الاقتصاد الحضري من خلال استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المكانية. تعتمد الشركة، التي تأسست في عام 2018، على مهمة رائدة لإحداث ثورة في قطاع التكنولوجيا المكانية، داعمةً بذلك أهداف رؤية المملكة 2030 نحو تحقيق تنمية مستدامة ومتقدمة.
تتمثل الركيزة الأساسية للتقنيات المكانية في تطوير حلول مبتكرة تدعم الاقتصادات الحضرية والأسواق الرقمية، مستخدمةً في ذلك تحليلات مدعومة بالذكاء الاصطناعي والتزامًا بالاستدامة البيئية. من خلال نهج شامل يجمع بين التكنولوجيا، البيانات، والبصيرة الإنسانية، تقدم جيوتيك رؤى فريدة حول ديناميكيات المدن، مساعدةً عملائها على التنقل في عالم متسارع الوتيرة.
يعكس التزام الشركة بتقليل البصمة الكربونية وتعزيز استخدام الطاقة المتجددة توجهها نحو مبادرات الاستدامة العالمية، ما يمثل دفعًا تعاونيًا نحو مستقبل أخضر. مع تركيزها على الابتكار المستمر في تكنولوجيا المعلومات المكانية والذكاء الاصطناعي، تهدف جيوتيك لمواجهة تحديات العصر الحضري الحالية وضمان مستقبل مزدهر ومستدام.
تستثمر الشركة بقوة في الكفاءات الوطنية وتطوير المواهب المحلية، حيث تُظهر تقنياتها المتقدمة التزامًا بتعزيز الابتكار المحلي وتحقيق الاستقلالية التكنولوجية. جميع تقنيات جيوتيك مسجلة لدى الهيئة السعودية للملكية الفكرية وحاصلة على ختم (Suadi Tech)، مما يؤكد على دور الشركة في دعم أهداف وطموحات المملكة نحو تعزيز مكانتها كمركز للابتكار على المستويين الإقليمي والعالمي.
شاهد فيلم العربية هنا
Lemia El Basri
تتمثل الركيزة الأساسية للتقنيات المكانية في تطوير حلول مبتكرة تدعم الاقتصادات الحضرية والأسواق الرقمية، مستخدمةً في ذلك تحليلات مدعومة بالذكاء الاصطناعي والتزامًا بالاستدامة البيئية. من خلال نهج شامل يجمع بين التكنولوجيا، البيانات، والبصيرة الإنسانية، تقدم جيوتيك رؤى فريدة حول ديناميكيات المدن، مساعدةً عملائها على التنقل في عالم متسارع الوتيرة.
يعكس التزام الشركة بتقليل البصمة الكربونية وتعزيز استخدام الطاقة المتجددة توجهها نحو مبادرات الاستدامة العالمية، ما يمثل دفعًا تعاونيًا نحو مستقبل أخضر. مع تركيزها على الابتكار المستمر في تكنولوجيا المعلومات المكانية والذكاء الاصطناعي، تهدف جيوتيك لمواجهة تحديات العصر الحضري الحالية وضمان مستقبل مزدهر ومستدام.
تستثمر الشركة بقوة في الكفاءات الوطنية وتطوير المواهب المحلية، حيث تُظهر تقنياتها المتقدمة التزامًا بتعزيز الابتكار المحلي وتحقيق الاستقلالية التكنولوجية. جميع تقنيات جيوتيك مسجلة لدى الهيئة السعودية للملكية الفكرية وحاصلة على ختم (Suadi Tech)، مما يؤكد على دور الشركة في دعم أهداف وطموحات المملكة نحو تعزيز مكانتها كمركز للابتكار على المستويين الإقليمي والعالمي.
شاهد فيلم العربية هنا
Lemia El Basri
Acumen Media
+44 20 3553 3664
email us here
Visit us on social media:
Facebook
X
LinkedIn
YouTube
Other
Geospatial | Revolutionising Urban Economies with AI-Driven Geospatial Technologies