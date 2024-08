KLEVV PRÉSENTE LES KITS DE MÉMOIRE DDR5 CRAS V RVB CERTIFIÉS ROG

BÉNÉFICIEZ DE VÉRITABLES PERFORMANCES DE JEU GRÂCE À KLEVV X ROG

HONG KONG, August 15, 2024 / EINPresswire.com / -- KLEVV, marque de mémoire et de stockage grand public de premier plan lancée par Essencore, est fière de présenter la nouvelle mémoire de jeu DDR5 CRAS V RVB CERTIFIÉE ROG.Prête au combat pour les joueursIssue d’une collaboration magistrale entre KLEVV et l’équipe d’experts de ROG (Republic of Gamers), la mémoire DDR5 CRAS V RVB CERTIFIÉE ROG est spécialement conçue pour offrir des performances époustouflantes et une stabilité suprême. Disponible en kits 16 GB x 2 et 24 GB x 2 avec une vitesse d’horloge de base de 7200 MT/s, elle est conçue pour les joueurs invétérés et les passionnés de PC qui exigent le meilleur.De plus, une fois associée à une carte mère ROG compatible, la mémoire DDR5 CRAS V RVB CERTIFIÉE ROG peut atteindre une vitesse d’horloge fulgurante de 7400 MT/s, grâce au niveau supérieur de synergies matérielles et d’ajustement logiciel offert par ROG, ce qui en fait un choix idéal pour les jeux AAA haut de gamme et les logiciels énergivores.Conception futuriste et gestion thermique incomparableInspirée de la série primée CRAS V RVB de KLEVV, lauréate des prix Reddot et iF Design en 2024, cette mémoire en édition spéciale se démarque par son design bicolore unique et marquant. Arborant une élégante esthétique en noir et blanc, accompagnée d'un remarquable dispositif lumineux RVB avancé, la mémoire DDR5 CRAS V RVB CERTIFIÉE ROG s’accorde parfaitement à un système entièrement ROG qui exhale une puissance indéniable au premier coup d'œil.Ce module de mémoire excelle en délivrant des performances sans restriction grâce à la conception intelligente de son dissipateur thermique. Il dispose d’un dissipateur thermique en aluminium ultra-efficace, avec une épaisseur de 2 mm et un faible dégagement impressionnant de 44 mm, pour des performances optimales et un potentiel d’overclocking incomparable.Potentiel d’overclocking exceptionnel avec une qualité matérielle et logicielle supérieureLa mémoire CRAS V RVB CERTIFIÉE ROG allie le meilleur des deux mondes. Le matériel et la technologie de pointe de KLEVV, associés à une mise au point précise réalisée par l’équipe ROG, dynamisent ce module de mémoire pour proposer des performances incroyables à des vitesses fulgurantes.Le circuit intégré de gestion de puissance et le capteur de température de précision procurent une efficacité maximale et une stabilité accrue, complétées par une carte de circuit imprimé à 10 couches pour un niveau supérieur d’intégrité du signal et de fiabilité du produit. De plus, l’ECC sur puce fournit un mécanisme efficace de correction d’erreurs pour empêcher les pertes de données. Ces fonctionnalités constituent une base exceptionnellement stable pour l’overclocking. Associés au processus rigoureux de sélection de circuits intégrés et de contrôle qualité de KLEVV, ces modules de mémoire sont conçus pour garantir des performances de pointe et atteindre, voire dépasser, les attentes.Chaque élément fait l’objet d’une validation approfondie avec les meilleurs paramètres et une optimisation de la synchronisation, de la tension et de la vitesse par défaut pour vous permettre d’obtenir des performances optimales immédiatement prêtes à l’emploi. De plus, la mémoire DDR5 CRAS V RVB CERTIFIÉE ROG assure une prise en charge étendue d’IntelXMP 3.0 et d’AMD EXPO™, pour un overclocking en un clic simple comme bonjour.Disponibilité et garantieLa mémoire DDR5 CRAS V RVB CERTIFIÉE ROG est garantie à vie pour votre tranquillité d’esprit et sera disponible à partir d’août 2024. Les produits KLEVV sont distribués par Integral Memory plc au Royaume-Uni/en France/en Espagne/en Allemagne. Vous pouvez vous rendre sur Amazon pour effectuer des achatINFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRESMémoire CRAS V RVB CERTIFIÉE ROG – https://www.klevv.com/ken/products_details/memory/Klevv_CrasVRGB_ROG À PROPOS D'ESSENCORECréée en 2014, l’objectif d’Essencore Limited est de devenir le premier fournisseur mondial de modules DRAM et de produits d'application flash NAND. L'objectif de départ de l'entreprise est: « Changer le monde et être un leader dans la distribution des semi-conducteurs ». Les stratégies commerciales d'Essencore sont d'adopter les technologies les plus récentes pour se différencier de ses concurrents, fournir des produits de mémoire dédiés et offrir divers portefeuilles de produits pour la préparation des clients à la concurrence. Pour plus d'informations, veuillez visiter www.essencore.com À PROPOS DE KLEVVKLEVV, est une marque haut de gamme d'Essencore, le principal fournisseur de modules et d'applications NAND Flash. La gamme KLEVV s'est concentrée sur des modules de mémoire de jeux et des disques SSD de qualité supérieure. KLEVV s'engage à fournir des produits de classe mondiale avec une qualité de premier plan, et tous les produits sont conçus pour les amateurs qui recherchent le meilleur de la vie. La mémoire/ SSD KLEVV a reçu la récompense du prix allemand Red Dot Design Award et du prix iF Design Award pour ses conceptions innovantes de ses produits. Pour plus d'informations, veuillez visiter www.klevv.com