Det spanske ejendomsmarked specielt på Costa del Sol viser fremgang for 2024

16+ collection Higueron Sunny Hill Residences Chaparral Villas Higueron

MIJAS, MALAGA, SPAIN, August 12, 2024 / EINPresswire.com / -- 2024 tegner til at blive et lovende år for det spanske ejendomsmarked specielt på Costa del Sol der viser tegn på modstandsdygtighed og stabilitet, hvilket ses gennem lanceringen af nye projekter som Sunny Hill Residences i Reserva del Chaparral på Mijas Costa og flere nye projekter i det allerede delvis udviklede område Higueron ved Fuengirola hvor også Higueron West ligger.Disse udviklinger tiltrækker betydelig interesse fra både lokale og internationale købere og holder derfor priserne oppe specielt på nybyggeri og luksus boliger. Ifølge avisen El Economista.es vil huspriserne stige med 5% i 2024 og 4,7% i 2025 ( kilde https://www.eleconomista.es/ecourban/ Markedets nuværende stabilitet, kombineret med gunstige kreditbetingelser og faldende renter, præsenterer en unik mulighed for dem, der ønsker at købe ejendom i Spanien. Eksperter forudser stabil vækst i boligsektoren, drevet af den høje efterspørgsel efter kvalitetsboliger og tiltrækningen af den spanske livsstil. Muligheden for at arbejde remote og dermed kunne nyde det spanske klima og livsstil er nogle af de faktorer der er med til at efterspørgslen på boliger forsætter.Sunny Hill Residences og projekterne i Higueron er eksempler på lovende muligheder inden for det spanske ejendomsmarked på Costa del Sol.Disse projekter tiltrækker et købestærkt publikum fra store dele af Europa. Specielt købere fra Polen udviser stor interesse for området ligesom der ses et stigende antal Amerikanere.Med direkte flyvninger fra Amerika til Malaga samt det faktum at kvadratmeter priserne selv på luksus boliger er væsentlig mindre på Costa del Sol end f.eks. i Californien, vil området se mange flere Amerikanske købere. Malaga har ligeledes oplevet en stigende interesse fra virksomheder som Google, Microsoft og flere.Medarbejderne som flytter belønnes med gode boliger og livsstil til helt andre priser end i Californien og andre dele af AmerikaFor mere information om det spanske ejendomsmarked og nye udviklingsmuligheder, kontakt venligst Plexo Properties på info@plexoproperties.com.