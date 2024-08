Le Dr Ana Mafé explique à la presse le dossier de candidature au statut d'itinéraire culturel européen. Le Dr Ana Mafé explique à la presse le dossier de candidature au statut d'itinéraire culturel européen. Le Dr Ana Mafé explique à la presse le dossier de candidature au statut d'itinéraire culturel européen. Le Dr Ana Mafé explique à la presse le dossier de candidature au statut d'itinéraire culturel européen. Carte du tracé de du Chemin du Saint Graal en Europe

Présentation de la candidature de l'itinéraire culturel européen « Le Chemin du Saint-Graal, route de la connaissance, voie de la Paix »

L'héritage de Marie-Madeleine est un bien immatériel lié à l'histoire du Graal en Europe, en France.” — Dr Ana Mafé García

VALENCIA/VALèNCIA, VALENCIA, ESPAñA, August 8, 2024 /EINPresswire.com/ -- Une réunion avec les médias a été organisée dans le prestigieux Musée de la Soie de Valence pour présenter officiellement la candidature du " Le Chemin du Saint Graal, Route de la Connaissance, voie de la Paix " en tant qu'Itinéraire Culturel Européen.

Ana Mafé, spécialiste de l'histoire du Saint Graal, a expliqué en détail le processus de candidature à cette reconnaissance européenne. Lors de son intervention, le Dr. Mafé a souligné les multiples avantages que cette candidature peut apporter à la région de Valence, ainsi qu'aux territoires d'Italie et de France qui font partie de cet itinéraire historique.

Parmi les avantages de la candidature, nous soulignons les suivants :

1. Augmentation du tourisme culturel : l'inscription de la Voie du Saint Graal en tant qu'itinéraire culturel européen stimulerait le tourisme dans les régions concernées, en attirant des visiteurs intéressés par le patrimoine historique et culturel.

2. Investissements futurs : cette reconnaissance faciliterait l'arrivée d'investissements visant à améliorer l'infrastructure touristique et culturelle de la route, promouvant ainsi le développement durable des communautés locales.

3. Collaboration internationale : la nomination encourage la coopération entre les pays participants, renforçant ainsi les liens culturels et économiques.

4. Promotion de la "connaissance et de la paix" : la route est un symbole d'échange culturel et spirituel, promouvant les valeurs de paix et de compréhension mutuelle entre les différentes cultures.

Mme Mafé a également souligné le rôle fondamental que la Diputación de Valencia jouera dans ce projet, en particulier dans la signalisation de l'itinéraire dans la province de Valence. Elle a également souligné le soutien du Gouvernement d'Aragon, qui appuie cette initiative par le biais d'un accord signé le 1er juillet 2024.

Un projet de collaboration internationale

La candidature du Le Chemin du Saint Graal en tant qu'itinéraire culturel européen se distingue non seulement par sa valeur historique et culturelle, mais aussi par sa capacité à réunir différents territoires autour d'un objectif commun. La Chemin traverse des lieux d'une grande importance historique en Espagne, en Italie et en France, et sa reconnaissance en tant qu'itinéraire culturel européen soulignerait sa pertinence dans la promotion du patrimoine partagé et du dialogue interculturel.

Les prochaines étapes sont les suivantes

• Évaluation par le comité européen : la candidature sera évaluée par un comité d'experts européens qui déterminera sa viabilité en tant qu'itinéraire culturel européen.

• Renforcement de l'infrastructure : avec l'approbation, une augmentation des investissements est attendue pour améliorer la signalisation et l'accessibilité de l'itinéraire.

• Manifestations culturelles : une série de manifestations et d'activités culturelles seront organisées le long de l'itinéraire pour célébrer sa reconnaissance et attirer des visiteurs internationaux.

Le Chemin du Saint Graal : Sur les traces de Marie-Madeleine

Le Chemin du Saint Graal : Sur les traces de Marie-Madeleine en Provence est un parcours spirituel et culturel sur les traces d'une figure emblématique de la tradition chrétienne. Ce parcours s'appuie sur les traditions provençales et languedociennes qui racontent l'arrivée de Marie-Madeleine sur les rives de la Provence et sa mission d'évangélisation dans la région.

Selon la tradition, en 44 après J.-C., Marie-Madeleine arrive sur les rivages de la Provence avec d'autres compagnes, dont Marie Jacobé et Marie Salomé, qui s'installent sur le territoire actuel des Saintes-Maries-de-la-Mer. Marie-Madeleine a poursuivi sa mission d'évangélisation dans le sud de la France, vivant ses derniers jours dans une grotte de la Sainte-Baume.

L'itinéraire commence à Toulouse, une ville où la présence de Marie Madeleine est significative dans ses églises et basiliques, comme l'église de la Dalbade et la basilique Saint-Sernin, où l'on trouve des références à son culte. Toulouse est également un point important sur le chemin de Saint-Jacques, ce qui souligne l'importance de Marie Madeleine dans la dévotion des pèlerins.

En continuant vers l'est, la route nous mène à Mirepoix, ville connue pour sa cathédrale gothique et son histoire cathare, puis à Montségur, lieu empreint de légende et de mysticisme, culturellement lié à Marie-Madeleine et aux Cathares. Montségur offre une expérience historique et spirituelle profonde, étant un symbole de résistance et de spiritualité.

La route continue vers Lastours, avec ses quatre châteaux médiévaux et leur lien avec les Cathares. Ce lieu, comme Montségur, est associé aux légendes du Saint Graal et offre une immersion dans l'histoire et les légendes spirituelles de la région.

Un autre point fort est Carcassonne, une citadelle médiévale qui a joué un rôle clé pendant la croisade des Albigeois et qui est également liée aux légendes de Marie-Madeleine et du Saint Graal. La ville de Rennes-le-Château, célèbre pour les mystérieuses richesses découvertes par le prêtre Bérenger Saunière, ajoute un élément de mystère et de spéculation historique à l'itinéraire.

L'itinéraire comprend également des lieux tels que Nébias, avec son labyrinthe naturel, le Mont Bugarach, connu pour ses légendes ésotériques, et Rennes-les-Bains, célèbre pour ses sources d'eau chaude et la Fontaine des Amours. Chacun de ces lieux ajoute une dimension unique à l'itinéraire, combinant des éléments historiques, naturels et spirituels.

Enfin, l'itinéraire culmine dans le village de Saint-Maximin-la-Sainte-Baume, où se trouve la basilique Sainte-Marie-Madeleine, qui abrite les reliques de la sainte et constitue un important lieu de pèlerinage. La grotte de la Sainte-Baume, où Marie Madeleine aurait vécu ses dernières années, est un moment fort du voyage, offrant une profonde expérience mystique et spirituelle.

En résumé, Le Chemin du Saint Graal : Sur les traces de Marie-Madeleine en Provence est un voyage qui suit non seulement les traces d'une figure centrale du christianisme, mais qui offre également une immersion dans la riche histoire, la culture et la spiritualité de la région. Chaque étape du chemin, de Toulouse à la Sainte-Baume, est chargée de sens et permet aux pèlerins et aux visiteurs d'explorer et de se connecter aux profondes racines religieuses et culturelles de la Provence.

Travail d'équipe entre la Commission Scientifique et le secteur productif du tourisme

La présentation d'aujourd'hui marque une étape cruciale dans le processus de reconnaissance officielle du Chemin du Saint Graal en tant qu'itinéraire culturel européen. Mme Mafé et son équipe continueront à travailler dur pour atteindre cet objectif important, avec le soutien des institutions locales et internationales concernées.

José María Chiquillo, point focal de la Route de la Soie, des membres de l'Association internationale Itinéraire culturel Le Chemin du Saint Graal comme son vice-président José Cuñat, son secrétaire Jesús Gimeno et Liuba Daniel Alvariño, directeur du département international, Antonio Ortuño, membre du conseil d'administration du Falla Convento Jerusalén, Paco Esteve de l'Association Amics del Corpus, ainsi qu'un grand groupe de journalistes de la radio et de la télévision ont assisté à la présentation.

L'Asociación Cultural El Camino del Santo Grial remercie la Dirección General de Turismo y Hostelería et la Consejería de Medio Ambiente y Turismo del Gobierno de Aragón pour l'aide obtenue en 2024 pour les entités touristiques privées à but non lucratif pour les actions de promotion touristique (BOA nº 12 de 17/01/2024).