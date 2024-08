MONT-ROYAL, QC, CANADA, August 8, 2024 /EINPresswire.com/ -- AXXEL ANNONCE UNE AUTRE TRANSACTION RÉUSSIE AVEC LA VENTE DE CONTENEURS ÉCOMAX À E360S

L’équipe Axxel annonce l'acquisition de Conteneurs Écomax de Cowansville Qc. par Solutions Environnementales 360 Ltée. (E360S)

Conteneurs Écomax , établie à Cowansville, QC depuis 2009, offre une gamme complète de conteneurs et service de transport pour la gestion des rebuts.

Donato Ardellini, PDG de E360S, a déclaré : ” Nous souhaitons la bienvenue aux employés dévoués de Eco Max au sein de l’équipe grandissante de E360S. Les opérations complètent la plateforme existante de E360S dans la province de Québec. E360S continue de réaliser son objectif de devenir la société de gestion environnementale la plus fiable au Canada.

M. Nizar Loukil, directeur principal de la division des fusions et acquisitions d'Axxel exprime :

« Nous sommes fiers d'avoir participé activement au succès de l’acquisition d Écomax par E360S ainsi que de la confiance que les actionnaires d'Écomax ont placée en nous afin de les représenter dans ce processus. Sous la direction de M. Daigle, Écomax est devenu un joueur important dans le domaine de la location et du transport des conteneurs. Nous tenons finalement à remercier fortement toutes les personnes impliquées dans cette transaction pour leur collaboration et dévouement. »

À propos d'Axxel

Nous sommes un cabinet boutique spécialisé dans les fusions et acquisitions de PME.

Nous façonnons un moment unique dans l'histoire d'une entreprise en rassemblant les gens pour s'assurer que les actifs les plus précieux de nos clients soient vus à leur juste valeur.

Notre approche est unique et notre équipe multidisciplinaire ne recule devant rien pour signer la meilleure entente pour votre organisation.

À propos de Solutions Environnementales (E360) Ltée

Fondée par Donato Ardellini, vétéran de l’industrie, E360S a pour objectif de devenir l’entreprise de gestion environnementale la plus importante et la plus fiable d’Amérique du Nord.

E360S est un fournisseur verticalement intégré de services de gestion des déchets, d’environnement et de recyclage/économie circulaire à plus de 30 000 clients municipaux, commerciaux et industriels canadiens. E360S est basée à Aurora, Ontario, Canada et opère à travers l’Alberta, la Colombie Britannique, l’Ontario, le Québec et la Saskatchewan.