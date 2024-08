Cómo mantener salubres los pozos de agua antes y después de inundaciones

Antecediendo a la Tormenta Tropical Debby y ante las inundaciones esperadas, los habitantes de Carolina del Norte pueden tomar medidas para preparar mejor los pozos de propiedad privada. El Departamento de Salud y Servicios Humanos de Carolina del Norte (NCDHHS), ha publicado una Guía para ayudar a mantener salubres los pozos de agua, antes y después de inundaciones, consulte aquí.



Las lluvias excesivas y las inundaciones pueden provocar que el agua de su pozo se contamine, lo que significa que si esta agua se consume o entra en contacto con la piel, puede causar efectos adversos para la salud. NCDHHS recomienda aplicar los siguientes pasos como medidas preparación y protección de su pozo, antecediendo al estado del tiempo adverso esperado:



1. Almacene la suficiente agua embotellada para beber y cocinar. No podrá beber, cepillarse los dientes ni cocinar con agua de pozo hasta que se le haga una prueba y se determine que es adecuada para esos fines.

2. Llene el tanque de presión al máximo posible.

3. Apague el servicio de electricidad que conduce al pozo.

4. Si tiene un sistema séptico aeróbico, apague el servicio de electricidad que conduce al sistema. No se recomienda hacer preparativos especiales para los sistemas sépticos convencionales.

5. Si el cabezal del pozo no tiene un sello hermético, limpie la carcasa del pozo, cúbrala con una bolsa de basura resistente y asegúrela con cinta impermeable.

6. Busque un laboratorio que realice pruebas de agua para obtener botellas de recolección de muestras, así como instrucciones sobre cuándo es seguro hacer tales pruebas. A menudo, el departamento de salud local puede analizar el agua para detectar contaminación bacteriana. Si no hay un departamento de salud cerca de usted, el agente de servicios de extensión de su condado puede ayudarle a encontrar un laboratorio.

7. Localice el registro o el informe completado del pozo cuando este pozo fue instalado; guarde una copia en un lugar al que pueda acceder si necesita evacuar la zona.



Después del huracán Florence en el 2018, se descubrió que casi el 45% de los pozos analizados por el Laboratorio Estatal de Salud Pública tenían contaminación bacteriana. Más del 13% de estos pocillos tenían E. coli detectable.



Después de una inundación, los siguientes pasos pueden ayudar a garantizar que su pozo esté en condiciones salubres:



1. No encienda la electricidad de su bomba hasta que las aguas de la inundación retrocedan.

2. Si ocurre una inundación de nivel importante, no beba agua del pozo. Utilice reservas de agua y agua embotellada hasta que el agua de su pozo haya sido analizada y se considere segura para su consumo.

3. Comuníquese con un servicio de perforación si cree que su pozo necesitará servicio de mantenimiento inmediatamente después de la inundación. Puede encontrar una lista de contratistas certificados en trabajo de pozos de agua aquí.

4. Si aún no lo ha hecho, busque un laboratorio de análisis de agua cercano para obtener botellas de recolección de muestras e instrucciones para la detección de contaminación bacteriana. No se puede ver, saborear ni oler la contaminación bacteriana de su pozo. A menudo, su departamento de salud local puede analizar el agua. Si no hay un departamento de salud cerca de usted, el agente de servicios de extensión de su condado puede ayudarle a encontrar un laboratorio.

5. Si vive cerca de actividades de alimentación animal, cerca de campos agrícolas donde se aplican pesticidas, o cerca de fábricas de productos químicos industriales, debe comunicarse con su departamento de salud local para realizar pruebas adicionales, especialmente si huele combustible o productos químicos en el agua.



Si se detecta contaminación bacteriana, no utilice agua contaminada para beber, cocinar, hacer hielo, bañarse ni para lavar ropa o trastes. Utilice una fuente de agua alternativa hasta que ya no se detecten bacterias en el agua. Las alternativas incluyen agua embotellada, agua de una fuente que usted sepa no está contaminada o bien, hervir el agua durante cinco minutos antes de consumirla.



Se recomienda altamente llamar al departamento de salud local o a un servicio de perforación de pozos autorizado para purificar con cloro el pozo si éste se ha inundado. El servicio de perforación de pozos tendrá acceso a productos más efectivos, contará con los equipos y la experiencia que un típico propietario de pozo no tendrá.



Para obtener más información sobre agua de pozo y la salud, visite el sitio Web de NCDHHS aquí.



