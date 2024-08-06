مجموعة "أغذية" تسجل نموًا في صافي الإيرادات بنسبة 14.7% ، ونموًا في صافي الربح بنسبة 31.8% خلال النصف الأول من 2024

نمو قوي في الإيرادات مع توسع كبير في الربحية، نحو تحقيق الإرشادات السنوية للعام بأكمله؛ زيادة توزيعات الأرباح النصف سنوية بنسبة 25%

"قدمت مجموعة "أغذية" نتائج قوية في النصف الأول من العام، مما يؤكد قدرتنا على التعامل بفعالية مع البيئات التشغيلية الصعبة والمتغيرة” — آلان سميث