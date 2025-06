مجموعة أغذية تعلن عن تعيين جرن نيجس رئيسًا تنفيذيًا للإدارة المالية للمجموعة

Jeroen Nijs

ABU DHABI, UNITED ARAB EMIRATES, June 4, 2025 / EINPresswire.com / -- أعلنت مجموعة أغذية ش.م.ع ("أغذية" أو "المجموعة")، إحدى الشركات الرائدة في قطاع الأغذية والمشروبات في المنطقة، عن تعيين جرن نيجس في منصب الرئيس التنفيذي للإدارة المالية للمجموعة.يأتي هذا التعيين في إطار الخطة الاستراتيجية التي تنفذها مجموعة أغذية لتعزيز هيكلها المالي، وتسريع وتيرة التحول المؤسسي، بما يسهم في خلق قيمة مستدامة، وتعزيز المرونة، وتحقيق التميز التشغيلي على المدى الطويل.يتمتع جرن نيجس بخبرة تتجاوز 25 عامًا في مناصب مالية قيادية ضمن شركات السلع الاستهلاكية العالمية بما فيها مجموعة فلورا الغذائية، ومونديليز العالمية، دانون وبيبسيكو، وقد شغل مؤخرًا منصب نائب الرئيس التنفيذي العالمي للإدارة المالية في مجموعة فلورا الغذائية، التي تُقدّر قيمتها بـ 3.5 مليارات دولار أمريكي، حيث لعب دوراً محورياً في تقديم إدارة نمو الإيرادات المدعومة بنظام الذكاء الاصطناعي، وقيادة تحسين الأداء ما بعد الانفصال، إلى جانب قيادة العمليات التجارية والمالية لسلاسل الإمداد على المستوى العالمي،بالإضافة إلى قيادة مهام التخطيط والتحليل المالي. وخلال فترة عمله، في مونديليز أوروبا، شغل جرن عدداً من المناصب القيادية والتي شملت المدير المالي لعمليات الاندماج والاستحواذ، والمدير المالي لأعمال الوجبات ورئيس إدارة الأصول والخزينة. ويتمتع جرن بسجل حافل في تطوير الكفاءات، حيث أنه يعمل على تشكيل فرق مالية عالية الأداء بشكل مستمر. وهو حاصل على درجة الماجستير في هندسة الأعمال ونظم المعلومات من جامعة هاسلت في بلجيكا.وفي هذه المناسبة، قال سالمين العامري، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة أغذية: "ينضم جرن إلى "أغذية" في مرحلة مهمة من رحلتنا التحولية، حيث نركز على تعزيز الكفاءة التشغيلية والانضباط المالي وبناء هيكل مالي مرن ومستدام. بالإضافة إلى ذلك، فإن خبرته العالمية وعقليته الرقمية وسجله الحافل في الابتكار المالي ستلعب دوراً جوهرياً في بناء مؤسسة رقمية مرتكزة على البيانات. كما يعكس أسلوب قيادته القائم على التعاون والنزاهة قيم مجموعة أغذية وطموحاتها المستقبلية. نتطلع إلى العمل سويًا لبناء قيمة مستدامة لمساهمينا، وتمكين كوادر المجموعة، وتعزيز مكانة "أغذية" الريادية في طليعة قطاع الأغذية والمشروبات."من جانبه، قال جرن نيجس، الرئيس التنفيذي للإدارة المالية لمجموعة أغذية: "يسعدني ويشرفني الانضمام إلى مجموعة أغذية في هذا التوقيت الهام، و إن رؤية المجموعة الطموحة ووضوح أهدافها، تتوافق مع قيمي إلى حد كبير كقائد مالي للمجموعة. بالإضافة إلى شغفي بالجمع بين الهدف والأداء. وبالتعاون مع الفريق القيادي وكوادر المجموعة، أتطلع إلى قيادة المرحلة المقبلة من رحلة تحول "أغذية" من خلال بناء مؤسسة تعتمد على البيانات وتركز على العملاء وتحقق نمواً مستداماً ومربحاً، وترتقي بمكانة "أغذية" على الساحة العالمية لقطاع السلع الاستهلاكية السريعة التداول".والجدير بالذكر أن مجموعة أغذية أعلنت أن هلا حبيش كاتوناس ستعود لتولي مهامها السابقة كمدير لإدارة الاستحواذ والاندماج، وذلك بعد أن أدت مهام الرئيس التنفيذي للإدارة المالية بالإنابة منذ يناير 2025.-انتهى-

