Grand Lakes Veículos celebra sucesso na Feira Internacional de Luanda (FILDA)

Grana Lakes Veículos na mais recente edição da Filda Os modelos Volkswagen delivery 11.170 (esquerda) e Volkswagen delivery 9.170 (direta)

Representante da VWCO apresentou modelo utilizado por agricultores no país

SãO PAULO, SãO PAULO, BRAZIL, August 5, 2024 / EINPresswire.com / -- A Grand Lakes Veículos , representante da Volkswagen Camiões e Autocarros (VWCO) celebra o grande movimento no estande da empresa durante a 39ª. Feira Internacional de Luanda ( FILDA ), maior evento de promoção comercial do país, realizado entre os dias 23 e 28 de julho. Cerca de 300 pessoas, entre clientes, potenciais clientes, autoridades do governo angolano e jornalistas visitaram o local, cujas principais atrações foram dois modelos de caminhões – o Volkswagen Delivery 9.170 (cesto aéreo) e o Volkswagen Delivery 11.170 4X4 (carga seca), este último bastante utilizado pelos agricultores do país através do Programa Integrado de Desenvolvimento do Comércio Rural (PIDCR).O evento oferece oportunidades de negócios em diversas áreas, especialmente transporte, alimentos e bebidas, máquinas e equipamentos e casa e construção. “Foi um grande momento para apresentarmos ao mercado internacional as nossas soluções de transporte de carga e oferecermos, especialmente aos países africanos, opções que se somam às estratégias de desenvolvimento de transporte de diversos países”, comemora o director da Grand Lakes, Geraldo Kulaif.“Em 2022, assinamos uma parceria com o governo angolano para fornecer 200 unidades do Volkswagen Delivery 11.170 4X4 (carga seca) a agricultores de diversas províncias. O resultado é que, desde então, houve um grande avanço da mobilidade no campo, possibilitando trocas comerciais mais frequentes e, consequentemente, maior renda nesses locais”, acrescenta o executivo.A empresa já se prepara para a próxima edição da FILDA, em 2025 quando se celebram os 50 anos de independência do país de Portugal. Os organizadores esperam uma grande exposição no mesmo local deste ano, a ZEE (Zona Econômica Especial), com a presença de empresas de diferentes países e atrações culturais de Angola A EmpresaCom sede em Luanda, a Grand Lakes pertence à Adone Holding e opera no segmento de veículos pesados no continente africano desde 2007, com uma concessionária e uma loja de autopeças na capital Luanda e uma filial na Catumbela, na província de Benguela. Em junho de 2023 abriu mais duas sucursais – uma na província de Cabinda e a outra na província de Huila. A empresa é uma dealership oficial da marca Volkswagen Camiões e Autocarros dentre outras marcas complementares para o segmento.Desde 2019, a empresa já entregou mais de 1800 autocarros para o Projecto de Transporte Urbano Regular de Passageiros (TURP), cujo objectivo é mapear e definir as principais rotas operacionais e selecionar paragens de autocarros urbanos e interprovinciais, que possibilita o transporte diário de milhares de pessoas.E desde 2022, mais de 200 camiões foram destinados para o Programa Integrado de Desenvolvimento do Comércio Rural (PIDCR), que visa melhorar o escoamento dos produtos do campo para as áreas de consumo e impulsionar o crescimento do setor rural.