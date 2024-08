BLUETTI Celebra o Dia dos Pais com Vários Geradores de Energia Solar

A BLUETTI, uma pioneira em tecnologia de energia limpa, lançou novos produtos no Brasil que são os melhores presentes para pais de qualquer tipo.

SãO PAULO, SP, BRASIL, August 5, 2024 / EINPresswire.com / -- Com o Dia dos Pais se aproximando no Brasil, em 11 de agosto, é hora de encontrar o presente perfeito para os pais, avôs e outras figuras paternas. Em vez de meias, canecas ou camisetas comuns, por que não considerar experiências e criar memórias juntos? Há muitas atividades que os pais adoram, e o equipamento certo pode tornar essas experiências ainda melhores. Este guia explora os melhores presentes práticos para os pais , focando em estações de energia portáteis que aprimoram atividades ao ar livre e em casa.Para pais que adoram explorar o ar livre, os geradores solares portáteis da BLUETTI são equipamentos essenciais para mantê-los carregados e conectados. Esses geradores compactos têm várias tomadas para carregar telefones, dispositivos GPS, câmeras, drones e muito mais. Quando a bateria estiver baixa, os painéis solares portáteis recarregam rapidamente usando energia solar limpa.Combo: AC2A + PV120DPreço Promocional: R$4598Potência: 300WCapacidade: 204WhPeso (kg): 3,6+5,36Garantia (anos): 5+1Telefone (15W): ﹥11 vezesDrone (40Wh): ﹥4 vezesStarlink (65W): ﹥2.5 horasCombo: AC50S + PV120DPreço Promocional: R$6598Potência: 300WCapacidade: 500WhPeso (kg): 6,1+5,36Garantia (anos): 2+1Telefone (15W): ﹥27 vezesDrone (40Wh): ﹥10 vezesStarlink (65W): ﹥6 horasCombo: EB3A + PV120DPreço Promocional: R$4698Potência: 600WCapacidade: 268WhPeso (kg): 4,6+5,36Garantia (anos): 2+1Telefone (15W): ﹥14 vezesDrone (40Wh): ﹥5 vezesStarlink (65W): ﹥3 horasPara pais que gostam de acampamentos, passeios de barco e pesca, os modelos EB55, AC60 e EB70S da BLUETTI são excelentes escolhas. Esses produtos de energia podem carregar coolers, rádios e bombas de ar, proporcionando uma alternativa pacífica e ecológica aos geradores a gasolina tradicionais. O AC60 é especialmente notável por suas capacidades à prova d'água e poeira IP65, com capacidade expansível usando baterias B80 até 2015Wh.Combo: EB55+SP200LPreço Promocional: R$7398Potência: 700WCapacidade: 537WhPeso (kg): 7,5+7,3Garantia (anos): 2+1Telefone (15W): ﹥29 vezesDrone (40Wh): ﹥11 vezesStarlink (65W): ﹥7 horasCombo: AC60+SP200LPreço Promocional: R$11298Potência: 600WCapacidade: 403WhPeso (kg): 9,1+7,3Garantia (anos): 6+1Telefone (15W): ﹥22 vezesDrone (40Wh): ﹥8 vezesStarlink (65W): ﹥5 horasCombo: EB70S+SP200LPreço Promocional: R$8598Potência: 800WCapacidade: 716WhPeso (kg): 9,7+7,3Garantia (anos): 2+1Telefone (15W): ﹥39 vezesDrone (40Wh): ﹥15 vezesStarlink (65W): ﹥9 horasPara pais que adoram DIY e festas de churrasco no quintal, as maiores estações de energia solar da BLUETTI, como AC180P, AC200P e AC200MAX, são presentes ideais. Esses geradores elétricos fornecem cerca de 2kW de potência, perfeitos para operar alto-falantes, projetores, grelhas elétricas e luzes. O AC200MAX suporta expansão de capacidade com baterias adicionais B230.Combo: AC180P+SP200LPreço Promocional: R$16598Potência: 1800WCapacidade: 1440WhPeso (kg): 16,4+7,3Garantia (anos): 5+1Telefone (15W): ﹥78 vezesDrone (40Wh): ﹥30 vezesStarlink (65W): ﹥18 horasCombo: AC200P+PV350DPreço Promocional: R$19898Potência: 2000WCapacidade: 2000WhPeso (kg): 27,5+13,5Garantia (anos): 4+1Telefone (15W): ﹥108 vezesDrone (40Wh): ﹥41 vezesStarlink (65W): ﹥25 horasCombo: AC200MAX+B230Preço Promocional: R$29698Potência: 2200WCapacidade: 4096WhPeso (kg): 28,1+21,8Garantia (anos): 4+4Telefone (15W): ﹥221 vezesDrone (40Wh): ﹥83 vezesStarlink (65W): ﹥51 horasPara pais que valorizam a segurança do lar e a vida diária ininterrupta, as soluções modulares de energia da BLUETTI são os melhores presentes. Esses sistemas de baterias domésticas oferecem funcionalidade de UPS (Fonte de Alimentação Ininterrupta) para manter os aparelhos essenciais funcionando durante quedas de energia e ajudam a reduzir as contas de eletricidade com carregamento solar eficiente. O AC300 e o AC500 são relativamente móveis e adequados para energia fora da rede, enquanto o EP760 é um sistema abrangente de armazenamento de energia residencial projetado para fornecer energia ininterrupta para todas as suas necessidades elétricas.Sobre a BLUETTIComo um pioneiro em tecnologia de energia limpa, a BLUETTI está comprometida em promover a sustentabilidade e fornecer soluções de energia verde desde a sua criação. Ao oferecer soluções de armazenamento de energia ecológicas para uso interno e externo, a BLUETTI visa proporcionar experiências excepcionais para nossos lares, contribuindo também para um futuro sustentável para o nosso planeta. Através de iniciativas como o programa "Lighting An African Family" (LAAF), a BLUETTI está firme em sua missão de levar energia a 1 milhão de famílias africanas em áreas fora da rede elétrica. Esse compromisso com a energia sustentável ajudou a BLUETTI a expandir seu alcance para mais de 100 países e regiões, ganhando a confiança de milhões de clientes em todo o mundo.

BLUETTI: Diga Adeus aos Apagões e Contas Caras de Energia!