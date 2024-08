10-jähriges Bestehen: Tyrolit Life feiert Jubiläum

In den vergangenen zehn Jahren konnte das Produktportfolio von Tyrolit Life deutlich ausgebaut werden. Bei den Produkten von Tyrolit Life stehen Qualität, Design und Funktionalität im Vordergrund.

Vor 10 Jahren wurde Tyrolit Life als Produktlinie innerhalb des Tyrolit-Konzerns gegründet – Anlass für eine Rückschau, zahlreiche Aktionen und Gewinnchancen.

SCHWAZ, TIROL, ÖSTERREICH, August 1, 2024 / EINPresswire.com / -- Ein Jahrzehnt ist vergangen, seitdem am 21. August 2014 Tyrolit Life als eigene Produktlinie innerhalb der Tyrolit - Schleifmittelwerke Swarovski AG & Co K.G ins Leben gerufen wurde. Das Tiroler Unternehmen mit Sitz in Schwaz wollte damit sein industrielles Know-how und die rund 100-jährige Erfahrung in der Entwicklung führender Schleifmittellösungen auf zahlreiche Anwendungen des täglichen Lebens anwenden.„Was mit einem einzelnen Produkt – einem dreiseitigen Messerschärfer für die Küche – begonnen hat, ist über die vergangenen zehn Jahre zu einem breiten Sortiment an Küchenmessern, Messerschärfern, Produkten zum Präparieren von Skikanten und weiterem Zubehör für den täglichen Bedarf herangewachsen“, freut sich Jörg Pfister, Leiter der Abteilung E-Commerce. Das anstehende Jubiläum bietet Anlass für unterschiedliche Initiativen – vom Gewinnspiel auf Instagram bis hin zu verschiedenen Rabatt-Aktionen, online von Tyrolit Life zusammengefasst Steiler Aufstieg mit preisgekrönten DesignsZustande kam die Idee für Tyrolit Life auf Wunsch der Geschäftsführung von Tyrolit: Mit klarer Formensprache, elegantem Design und hochwertiger Verarbeitung sollte ein unverzichtbares Statement in jedem Haushalt gesetzt werden können.Beim ersten Produkt – einem dreiseitigen Messerschärfer – ist der wirtschaftliche Erfolg allerdings ausgeblieben. Denn wegen der teuren Entwicklung und des entsprechenden Verkaufspreises blieb der Messerschärfer hinter den Erwartungen zurück. Dass der eingeschlagene Weg dennoch der richtige war, bestätigte – im Nachhinein – unter anderem der Gewinn des German Design Awards (GDA) 2017.Das Team von Tyrolit Life arbeitete hier bereits an der Entwicklung neuer Produkte – von Nagelfeilen über Pizzasteine bis zum Kantentuning-Set für den Wintersport. 2017 kam neben dem „Messerschärfer kompakt“ auch das erste „Fly Wheel Cut“ Küchenmesser in Kooperation mit den Tiroler Messerexperten Stubai auf den Markt, das mit dem German Design Award prämiert wurde.Heute bündelt Tyrolit Life ein Sortiment aus zahlreichen Produkten, von Messerschärfern und Schleifsteinen über unterschiedliche Küchenmesser samt Zubehör bis hin zu Tools für die Präparierung von Ski-, Snowboard- und Rodelkanten.Kompaktes Team mit starken regionalen Partnern„Trotz des enorm gewachsenen Produktportfolios bei Tyrolit Life sind wir nach wie vor in der Lage, die täglichen Aufgaben und Herausforderungen in einem kompakten, aber extrem effizienten Team zu meistern. Darauf sind wir sehr stolz“, unterstreicht Jörg Pfister. Unterstützt wird das Team dabei von strategischen, zumeist regionalen Partnern.Zu diesen Partnern zählt etwa die Tiroler Firma Stubai, die Tyrolit Life seit 2016 in der Herstellung unterschiedlicher Küchenmesser zur Seite steht und dabei größtenteils Materialien aus Österreich verwendet. An der Entwicklung von Kantentuning-Materialien hingegen waren namhafte Vertreter von Ski Austria (damals Österreichischer Skiverband bzw. ÖSV) beteiligt.Weitere Kooperationen ergaben sich unter anderem mit dem Youtube-Koch Julian Lange (Let’s Cook), Simone Kemptner (Cook it easy), Lisa Shelton (Koch mit Herz) sowie mit dem Haubenkoch, Küchendirektor und Entertainer Jürgen Gschwendtner. 2023 wurde auch Freeride-Pionier Matthias „Hauni“ Haunholder Teil des Erfolgsteams, ebenso wie Star-Köchin Sandra Scheidl (Culinary Arts).Der Erkenntnisgewinn aus diesen sehr besonderen Partnerschaften fließt nicht nur in die Vermarktung, sondern auch in die Produktentwicklung mit ein. So konnten in den vergangenen Jahren das Sortiment an Produkten zum Präparieren von Skikanten und auch die Darkline Messerserie aufgebaut werden.Erfolge feiern, ohne sich darauf auszuruhenBegleitet wird das Jubiläum der Produktlinie Tyrolit Life von verschiedenen Aktionen und Initiativen. So wird etwa auf dem Instagram-Auftritt @tyrolitlife in regelmäßigen Posts auf die Geschichte von Tyrolit Life zurückgeblickt. Ebenfalls auf Instagram wurde auch ein Gewinnspiel lanciert; die Preise dafür werden sowohl von Tyrolit Life als auch von Partnern und Markenbotschaftern zur Verfügung gestellt.„Außerdem feiern wir unser zehn-jähriges Bestehen mit mehreren Rabatt-Aktionen, sowohl für Bestands- als auch für Neukunden sowie für Newsletter-Abonnenten. Hinter den Kulissen aber arbeiten wir bereits an der einen oder anderen Produktneuerung“, gibt Pfister einen Einblick in laufende Entwicklungsarbeiten bei Tyrolit Life: „Denn wir wollen uns nicht auf vergangenen Erfolgen ausruhen, sondern sind allesamt hoch motiviert, an die bisherigen Leistungen anzuknüpfen.“Die Tyrolit GruppeTyrolit ist einer der weltweit führenden Hersteller von Schleif- und Abrichtwerkzeugen sowie Systemanbieter für die Bauindustrie. Mit Wurzeln im Herzen der österreichischen Alpen verbindet Tyrolit die Stärken familiärer Werte mit einer globalen Vision und über einem Jahrhundert individueller Unternehmens- und Technologieerfahrung.Tyrolit LifeSeit 2014 übertragen wir mit der Produktlinie Tyrolit Life unser industrielles Know-how und die 100-jährige Erfahrung in der Entwicklung führender Schleifmittellösungen auf zahlreiche Anwendungen des täglichen Lebens. Sämtliche Tyrolit Life Produkte überzeugen mit einer klaren Formsprache, elegantem Design und hochwertiger Verarbeitung. Erweitert um höchste Funktionalität und Langlebigkeit bieten sie die gewohnte Premium Qualität unserer Industrielösungen und werden dadurch zu einem unverzichtbaren Statement in jedem Haushalt.Bilder und Videos zur Pressemeldung finden Sie unter diesem Link: https://shorturl.at/oz1Tk