Регистрация компании Thor Dynamics 17 мая 2024 г.

Thundermark Capital, Thor Dynamics и Глеб Чувпило категорически опровергают недавнюю дезинформацию относительно участия в военной деятельности на Украине

Я гражданин США, у меня нет и никогда не было украинского гражданства, и я не имею никакого отношения к военным инициативам Украины.” — Глеб Чувпило