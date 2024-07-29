Thundermark Capital, Thor Dynamics и Глеб Чувпило ответили на дезинформацию о предполагаемой деятельности на Украине
Thundermark Capital, Thor Dynamics и Глеб Чувпило категорически опровергают недавнюю дезинформацию относительно участия в военной деятельности на Украине
Я гражданин США, у меня нет и никогда не было украинского гражданства, и я не имею никакого отношения к военным инициативам Украины.”WILMINGTON, DELAWARE, USA, July 29, 2024 /EINPresswire.com/ -- В последнее время в ряде изданий весьма сомнительного качества появились статьи об участии фонда Thundermark Capital, его портфельной компании Thor Dynamics и венчурного капиталиста Глеба Чувпило лично в испытаниях на Украине изделий по борьбе с БЛА для обеспечения украинским солдатам защиты от атак российских FPV-дронов. Также было заявлено, что Глеб Чувпило связан на Украине с министром цифровой трансформации Михаилом Федоровым через его оборонный кластер Brave 1, который дает ему доступ к украинским подразделениям по борьбе с БЛА, где он может протестировать свое оборудование. Эта информация является крайне ложной и не имеет ничего общего с реальностью. После серии безуспешных попыток обратиться в вышеназванные издания для ее исправления, мы вынуждены дать истинное толкование событий, чтобы избежать двусмысленности, разночтений и дезинформации.
— Глеб Чувпило
Фонд Thundermark Capital, его портфельная компания Thor Dynamics и венчурный капиталист Глеб Чувпило категорически отрицают недавние обвинения и дезинформацию относительно их участия в военной деятельности на Украине. Эти утверждения не только необоснованны, но и являются преднамеренной попыткой исказить факты и профессиональный статус Thundermark Capital и Thor Dynamics.
Разъяснения по поводу дезинформации:
1. Гражданство и личная принадлежность:
Глеб Чувпило, венчурный капиталист и управляющий партнёр Thundermark Capital, является гражданином США, не имеет украинского гражданства и вообще никак не связан с какими-либо украинскими государственными органами или оборонными кластерами.
2. Деловые операции:
Thor Dynamics — технологический стартап, зарегистрированный в штате Делавэр, США 17 мая 2024 года. Компания находится на начальной стадии и занимается разработкой лазерных модулей. Она не начала свою деятельность и в настоящее время не имеет финансовых активов, которые позволили бы осуществлять предполагаемую деятельность на Украине.
3. Предполагаемые военные действия:
Вопреки утверждениям в различных отчетах, компания Thor Dynamics категорически не участвует в украинско-российском конфликте и абсолютно не намерена вмешиваться в него в будущем, а также не проводила каких-либо испытаний на Украине, самостоятельно или с помощью каких-либо партнеров и третих лиц. Заявленная информация являются откровенной ложью, не имеющей под собой никаких фактических оснований.
Ответ на дезинформацию:
На прошлой неделе наши попытки исправить эти ложные статьи были встречены якобы подтверждениями из неизвестных источников. Мы подчеркиваем, что эта реакция являются частью целенаправленной кампании по дезинформации, направленной на невольное вовлечение нашей фирмы и ее филиалов в геополитические конфликты.
Наша позиция:
Thundermark Capital, Thor Dynamics и Глеб Чувпило привержены принципам прозрачности и этики ведения бизнеса, строго соблюдая верховенство закона и нормативные акты. Мы сосредоточены на внесении положительного вклада во внутриамериканский технологический ландшафт и не хотим принимать чью-либо сторону в любых международных конфликтах.
О Thundermark Capital:
Thundermark Capital — это венчурная фирма, которая инвестирует в высокопотенциальные технологические стартапы в США. Компания занимается инновациями и этическим развитием технологий в коммерческих отраслях.
Контактная информация:
Мы призываем средства массовой информации и общественность полагаться только на проверенные факты и игнорировать любые сообщения, не подтвержденные прямыми заявлениями Thundermark Capital и ее представителей.
Глеб Чувпило
Thundermark Capital
hello@thundermark.com