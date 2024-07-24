سناب شات و «أو إم دي» تتعاونان مع «أمبليفايد إنتليجنس» لقياس مدى فعالية الواقع المعزز وتأثيره في جذب اهتمام الجمهور

Snap and OMD

إعلانات سناب شات تحظى باهتمام أكثر بخمس مرات من التطبيقات الأخرى المماثلة في القطاع

RIYADH, SAUDI ARABIA, July 24, 2024 /EINPresswire.com/ -- أعلنت سناب شات تعاونها مع "أمبليفايد إنتليجنس"، الشركة التكنولوجيا الموثوقة لحلول قياس تفاعل الجمهور مع الإعلانات والمحتوى الإعلامي، لتقييم وقياس مدى قدرة عدسات سناب للواقع المعزز على استقطاب اهتمام الجمهور. وأتاحت هذه المبادرة البحثية الرائدة، التي نُفذت بالتعاون مع الشركة العالمية للتسويق والإعلان "أو إم دي"، إجراء تحليل مباشر وآني لدرجة اهتمام المستخدمين أثناء استخدامهم لعدسات الواقع المعزز في سناب شات، ونتج عنها الحصول على قياسات هي الأدق من نوعها حتى الآن.

تشكل هذه المبادرة المتقدمة جزءًا من دراسة أشمل، من عدة مراحل، تهدف إلى تحليل كيفية جذب اهتمام الجمهور في عدة أسواق، وهي نابعة من الحاجة لفهم تأثير الواقع المعزز ودوره في استقطاب اهتمام، إذ تشير التقارير إلى رغبة نحو 80% من المستخدمين في كل من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة في استخدام تقنية الواقع المعزز كأداة عملية مهمة في حياتهم اليومية، ويستخدم هذه التقنية حالياً نحو 300 مليون شخص يومياً في جميع أنحاء العالم. وتوظف هذه العملية تقنية أدوات تطوير البرمجيات "Camera Kit SDK" من سناب شات، التي تتيح إجراء اختبارات فعالة من خلال الحل الرائد لقياس مستوى الاهتمام "TRACE®" الذي أطلقته "أمبليفايد إنتيليجنس"، من أجل المساعدة في تقديم تحليل مفصل لعدسات الواقع المعزز النشطة والخاملة، وتلك التي تحمل أسماء علامات تجارية ولا تحظى بالاهتمام.

وتعمق التحليل في سلوك المشاهدة الآنية وبيانات استطلاعات الرأي، التي تم جمعها من المستخدمين الذين تم تحليل تفاعلهم، ليكشف عن مستويات الاهتمام الحقيقي الذي تحظى به كل عدسة وتأثيرها على الأداء الإبداعي، بما في ذلك قوة الإعلان على المدى القصير، وحضوره على المدى الطويل. وتتفوق سناب شات على غيرها من تطبيقات وسائل التواصل الاجتماعي من حيث استقطاب إعلاناتها للاهتمام أكثر بـ 5 مرات عبر جميع أنواع الإعلانات بما في ذلك التجارية وإعلانات سناب والواقع المعزز. وتتميز الحملات الإعلانية التي تستخدم الواقع المعزز في المملكة العربية السعودية بتكلفة أقل بثلاث مرات لكل شخص إضافي يتمكن الإعلان من الوصول إليه، مما يبرز فعالية وكفاءة هذه التقنية في قطاع التسويق والإعلان.

وفي هذا السياق، قالت رشا الغصيني، مديرة وكالات الإعلان لدى شركة سناب في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: "نحن حريصون على الاستفادة من القدرات الكبيرة التي يوفرها الواقع المعزز، باعتباره وسيلة إعلانية مثالية ومقنعة تثري عملية التواصل والتسويق، ومن هنا تأتي أهمية الشراكة التي أبرمناها مؤخراً مع كل من «أو إم دي» و«أمبليفايد إنتليجنس» " لقياس مستوى الاهتمام بعدسات الواقع المعزز، والذي يعد تطوراً جذرياً في هذا المجال. ويبدو أن جيل الشباب يكون أكثر تركيزًا خلال الثواني الثماني الأولى من مشاهداته على سناب شات، ما يمثل فرصة ذهبية للعلامات التجارية لاستقطاب هذه الشريحة العريضة من الجمهور والتواصل معها، خاصة أن أبحاثنا تشير إلى أن الرسائل الإعلانية المؤثرة لا تحتاج إلى أكثر من ست ثوانٍ فقط للوصول للجمهور. ونتطلع لمساعدة المعلنين على فهم مدى كفاءة الواقع المعزز وإمكاناته الكبيرة بشكل أعمق، في وقت تبادر فيه مؤسسات بارزة في القطاع مثل "مكتب الإعلان التفاعلي" (IAB) و"مؤسسة أبحاث الإعلان" (ARF) لوضع معايير جديدة لقياس درجة الاهتمام."

من جانبه، قال كريس سولومي، الرئيس التنفيذي للشؤون الرقمية، مجموعة أومنيكوم ميديا (أو إم جي): "تعاونت أومنيكوم على مدى السنوات الأربع الماضية مع «أمبليفايد إنتليجنس» لقياس مدى تأثير الاهتمام النشط على اختيار العلامة التجارية وتفضيلها. وبدأت رحلتنا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا منذ عامين، حيث أجرينا أول دراسة مهمة في المنطقة لقياس معايير جذب الاهتمام عبر منصات متعددة بالتعاون مع «أمبليفايد إنتليجنس». غير أن الحظ لم يحالفنا في ذلك الوقت لإجراء عملية القياس على سناب شات بسبب بعض القيود التقنية، ولكن تمكنا أخيراً من خلال هذه الدراسة في تجاوز تلك العقبات ونجحنا في قياس مستويات الاهتمام في تنسيقات الواقع المعزز بدقة."

وأضاف سولومي: "أتاحت لنا الشراكة البناءة مع سناب شات وأمبليفايد إنتيليجنس لقياس مدى الاهتمام النشط وتأثيره على اختيار العلامة التجارية وتفضيلها، تحديد بعض العوامل المهمة في جذب اهتمام المستهلك مثل شكل الإعلان والمحتوى والسياق والمعلومات الديموغرافية لتحديد الجمهور المستهدف وأفضل فترات اليوم. ونسعى، من خلال استكشاف مدى تأثير الواقع المعزز من سناب شات في جذب الاهتمام، إلى تقديم رؤى ومعلومات مهمة للعلامات التجارية لتعزيز قدرتها على المنافسة وكسب اهتمام المستهلك في سوق هدفه الرئيس هو استقطاب الاهتمام. ونحن نؤمن بقدرة وسائل الإعلام على ربط العلامات التجارية بجمهورها، وهنا يبرز دور قياس مستويات الاهتمام في تقديم تجارب قيّمة وأكثر تأثيراً."

تُعد إعلانات عدسات الواقع المعزز من سناب أداة رائدة وفاعلة في جذب الاهتمام النشط (81%)، بالمقارنة مع الإعلانات التقليدية (13%)، وقد أظهر البحث ارتفاعاً في مقاييس أخرى مرتبطة بأداء العلامة التجارية، وبدى ذلك واضحاً في المملكة العربية السعودية حيث أسهم الواقع المعزز في ارتفاع نسبة اختيار العلامة التجارية إلى 114%، أما الولاء للعلامة فزادت نسبته 46%، مع ارتفاع بمقدار 6 مرات في نية الأشخاص لاتخاذ إجراء معين.

وتؤكد هذه البيانات دور تقنية الواقع المعزز من سناب كأداة فعّالة في قطاع وسائط الدعاية والإعلان حول العالم.

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