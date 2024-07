State health department seeks input in identifying priority air toxics to address and establish health-based standards

Denver (July 22, 2024): The state health department is hosting public meetings to discuss which air toxics Colorado should prioritize. Air toxics are pollutants that can cause health impacts, such as cancer, reproductive effects, and birth defects. Under Colorado’s Public Protections from Toxic Air Contaminants Act, the department’s Air Pollution Control Division will identify up to five priority air toxic contaminants. Then, the division will establish health-based standards and other new requirements for each of them. The division will consider any public feedback while developing a proposal for identifying the priority air toxics. The proposal would aim to complement existing federal rules on air toxics, which the division already enforces.

“Community input is helping us be proactive, transparent, and inclusive at every step. We share Coloradans’ concerns about future air toxics regulations, and we’re bringing diverse perspectives to the table to find the best path forward,” said CDPHE Air Pollution Control Division Director Michael Ogletree.

The division will discuss prioritizing air toxics and associated health-based standards during two upcoming public meetings. Registration is required:

While deciding which priority air toxics to propose, the division will also consider feedback from a technical working group of scientific experts. The working group started meeting in January 2024 and will continue meeting periodically until February 2025. The group’s meetings are open for public listening.

The division will request a rulemaking with the Air Quality Control Commission to identify the priority air toxics during its October 2024 meeting. If the commission accepts the rulemaking request, the hearing will be during the commission’s January 2025 meeting.

In September 2024, the technical working group will shift focus to setting health-based standards for the priority air toxics. The division will host more opportunities to provide feedback on these standards before offering a proposal for the Air Quality Control Commission later in 2025. After identifying the priority air toxics, Colorado will also consider establishing new permitting requirements and emissions control strategies for them.

This is one of many ways the division is working to address air toxics. Visit the division’s Public Protections from Air Toxics Act web page to learn more.

Denver (22 de julio de 2024): El departamento de salud del estado invita al público a participar en las reuniones que celebrará para decidir qué contaminantes tóxicos del aire deberían considerarse como prioritarios en Colorado. Los contaminantes tóxicos del aire son sustancias que pueden tener efectos para la salud y provocar afecciones como cáncer, influir en la reproducción y causar defectos congénitos. Según se establece en la Ley de Medidas de Protección Pública de los Contaminantes Tóxicos del Aire, la División de Control de la Contaminación del Aire identificará hasta un máximo de cinco contaminantes que tendrán prioridad. La división luego establecerá normas sanitarias y otros requisitos nuevos para cada uno de ellos. La división tomará en cuenta los comentarios que reciba del público para redactar la propuesta con los contaminantes tóxicos del aire prioritarios. El objetivo de esta propuesta sería complementar las normas federales ya existentes sobre estos contaminantes, cuyo cumplimiento la división ya exige.

«Los aportes de la comunidad nos permiten adoptar un enfoque proactivo, transparente e inclusivo en cada etapa del proceso. Compartimos las inquietudes que las y los habitantes de Colorado tienen en relación con los reglamentos que regirán para los contaminantes tóxicos del aire, y estamos poniendo una variedad de perspectivas sobre la mesa para encontrar el mejor camino a seguir de ahora en adelante», manifestó Michael Ogletree, director de la División de Control de la Contaminación del Aire del CDPHE.

En dos de sus próximas reuniones abiertas al público, la división tratará el tema de los contaminantes tóxicos del aire prioritarios y las normas sanitarias relacionadas. Es necesario inscribirse de antemano para participar en estas reuniones:

La división también tomará en cuenta los aportes de un grupo técnico de trabajo integrado por personal científico experto a la hora de decidir los contaminantes tóxicos del aire que se propondrán. El grupo de trabajo comenzó a reunirse en enero de 2024 y continuará haciéndolo periódicamente hasta febrero de 2025. El público puede escuchar las reuniones del grupo, si lo desea.

La división solicitará que se realice una audiencia normativa durante la reunión de octubre de 2024 de la Comisión de Control de la Calidad del Aire para identificar los contaminantes tóxicos del aire prioritarios. De aceptar la comisión esta solicitud, la audiencia tendrá lugar durante la reunión de la comisión programada para enero de 2025.

En septiembre de 2024, el grupo técnico de trabajo pasará a enfocarse en la creación de normas sanitarias para los contaminantes tóxicos del aire prioritarios. La división ofrecerá más oportunidades para que el público comparta su opinión sobre estas normas antes de proponerlas frente a la Comisión de Control de la Calidad del Aire en 2025. Colorado también considerará la posibilidad de fijar nuevos requisitos para los permisos y estrategias de control de emisiones para estos contaminantes.

Esta es una de las tantas maneras en que la división está trabajando para hacer frente a la contaminación del aire. Para obtener más información, visite la página web de la Ley de Medidas de Protección Públicas de la división.

