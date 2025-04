One measles case confirmed in Coloradan with recent international travel

Coloradans urged to check vaccination status, monitor for symptoms, and review possible exposure location

Denver (April 7, 2025) — The Colorado Department of Public Health and Environment, Denver Health, and the Denver Department of Public Health and Environment have confirmed a case of measles in an unvaccinated Denver County infant resident under 1 year old. Babies normally get the routine dose of measles, mumps, and rubella (MMR) vaccine at 12-15 months. The infant recently traveled with family to an area of Chihuahua, Mexico, which is experiencing an ongoing measles outbreak. The current evidence shows that the case is likely not linked to the case in Pueblo. Denver Health immediately reported the case to CDPHE and Denver Department of Public Health and Environment.

“Infants under 12 months are especially vulnerable to measles because they are typically too young to be vaccinated. This case is a stark reminder that families traveling internationally should delay unnecessary travel or talk to their health care providers about early MMR vaccination for infants, especially when visiting areas with known measles outbreaks,” said Dr. Rachel Herlihy, state epidemiologist and deputy chief medical officer at the Colorado Department of Public Health and Environment. “We’re incredibly grateful to our partners at Denver Health and the Denver Department of Public Health and Environment for their swift action, expertise, and collaboration in identifying this case and protecting the broader community.”

Measles is highly contagious and often severe, but it is a preventable disease. The MMR vaccine remains the best protection against measles. Two doses of MMR vaccine are about 97% effective in preventing measles. Vaccination is the best way to protect yourself, your family, and your community.

Known exposure locations:

Based on available information, anyone who was in the following location during the date and times listed may have been exposed to measles and should monitor for symptoms for 21 days after exposure and consider avoiding public gatherings or high-risk settings. Monitoring for symptoms is especially critical for people who have not been vaccinated with the MMR vaccine. MMR vaccine, given within 72 hours after exposure, can prevent infection. Unvaccinated individuals who may have been exposed should talk to their health care provider or local public health agency about promptly receiving the MMR vaccine. We will update the locations, as necessary.

Location Date/Time Denver Health Emergency Department

777 Bannock St. Pavilion A,

Denver, CO 80204 Sunday, April 6

10:30 a.m. - 4:30 p.m. MT

What to do if you may have been exposed and aren’t feeling well:

People exposed to measles typically develop symptoms 7 to 21 days after exposure. Symptoms include fever, cough, runny nose, red eyes, and a characteristic rash that usually starts several days later on the face and spreads.

If you were at one of these locations during the exposure window and develop symptoms, immediately contact your health care provider by phone. If you do not have a provider, call an urgent care center or emergency department and explain that you may have been exposed to measles. Calling ahead helps prevent additional exposures.

Protecting yourself and others

People who have received MMR vaccine or were born before 1957 are generally considered immune. If you are unvaccinated or not fully vaccinated, it is especially important to closely monitor for symptoms during the 21 days after a possible exposure. MMR vaccine, given within 72 hours after exposure, can prevent infection. Unvaccinated individuals or those unsure of their immunity should talk to their health care provider about receiving the MMR vaccine. More information can be found on the Centers for Disease Control and Prevention’s website.

We strongly recommend that all Coloradans ensure they and their children are up to date on MMR vaccinations. The first dose of MMR vaccine is routinely given at age 12 months. Families with infants too young to be vaccinated against measles should reconsider travel to areas in the US and abroad with ongoing measles outbreaks. If travel cannot be avoided, infants 6-11 months should receive an early dose of MMR before traveling to outbreak areas. The MMR vaccine has been available for decades.

Coloradans can check their or their child’s immunization records through the Colorado Immunization Information System (CIIS) Public Portal. Please note that records may be incomplete if all vaccines have not been reported by providers.

We do not have plans to do interviews this evening as we are still gathering critical information. Please contact Denver Department of Public Health and Environment for questions as the lead investigatory agency.

Se insta a los coloradenses a verificar su estado de vacunación, monitorear los síntomas y estar atento a posibles lugares de exposición



Denver (7 de abril de 2025) — El Departamento de Salud Pública y Medio Ambiente de Colorado y el Departamento de Salud Pública y Medio Ambiente del Condado de Denver han confirmado un caso de sarampión en una persona, menor de un año y no vacunada, residente del Condado de Denver. Por lo general, los bebés reciben la dosis de rutina de la vacuna contra el sarampión, las paperas y la rubéola (llamada MMR en inglés) a los 12-15 meses. La persona afectada viajó hace poco con su familia a una zona de Chihuahua (México) donde está ocurriendo un brote de sarampión. Las pruebas actuales indican que es probable que el caso no esté relacionado con el de Pueblo. De inmediato, Denver Health informó del caso al CDPHE y al Departamento de Salud Pública y Medio Ambiente de Denver.

En palabras de la Dra. Rachel Herlihy, epidemióloga estatal y subdirectora médica del Departamento de Salud Pública y Medio Ambiente de Colorado: “Los lactantes menores de 12 meses son particularmente vulnerables al sarampión porque, en general, son demasiado pequeños para ser vacunados. Este caso hace las veces de duro recordatorio de que las familias que viajan al extranjero deben retrasar los viajes innecesarios o consultar con sus proveedores de atención médica acerca de la vacunación MMR temprana para los bebés, sobre todo cuando visitan áreas con brotes conocidos de sarampión. Estamos muy agradecidos a nuestros socios en Denver Health y el Departamento de Salud Pública y Medio Ambiente de Denver por su rápida acción, experiencia y colaboración en la identificación de este caso y la protección que brindan a la comunidad en general”.

Aunque se trata de una enfermedad prevenible, el sarampión es altamente contagioso y a menudo grave. La vacuna MMR sigue ofreciendo la mejor protección contra el sarampión. Dos dosis de la vacuna MMR poseen una eficacia aproximada del 97% en la prevención del sarampión. La vacunación es la mejor manera de protegerse a sí mismo, a su familia y a su comunidad.

Lugares de exposición conocidos:

Según la información disponible, cualquier persona que haya estado en el lugar que figura a continuación, durante la fecha indicada, pudo haber estado expuesta al sarampión y debe monitorear sus síntomas durante los 21 días posteriores a la posible exposición, así como considerar la posibilidad de evitar reuniones públicas o entornos altamente concurridos. El monitoreo de los síntomas es de especial importancia en el caso de las personas que no están vacunadas con la vacuna MMR. La vacuna MMR, cuando se administra durante las 72 horas siguientes a la exposición, puede prevenir la infección. Las personas no vacunadas que puedan haber estado expuestas deben consultar con su proveedor de atención de salud o con la agencia local de salud pública para aplicarse con rapidez la vacuna MMR. Actualizaremos la lista de lugares según sea necesario.

Lugar Fecha/horario Denver Health Emergency Department 777 Bannock St. Pavilion A, Denver, CO 80204 Domingo, 6 de abril 10:30 a.m. - 4:30 p.m. (MT)



¿Qué hacer si existe la posibilidad de haber estado expuesto al sarampión y no se encuentra bien?:

Las personas expuestas al sarampión suelen manifestar síntomas entre 7 y 21 días después de la exposición. Los síntomas incluyen: fiebre, tos, secreción nasal, ojos rojos y una erupción característica que suele comenzar varios días después en el rostro y que se extiende a otras partes.

Si usted estuvo en uno de estos lugares durante el periodo de exposición y desarrolla síntomas, póngase en contacto de manera inmediata por teléfono con su proveedor de atención de salud. Si no tiene un proveedor, llame a un centro de urgencias o a un servicio de urgencias y explique que usted pudo haber estado expuesto al sarampión. Llamar con antelación lo ayudará a prevenir exposiciones adicionales.

Cómo protegerse y proteger a los demás

Las personas que han recibido la vacuna MMR o que nacieron antes de 1957 suelen considerarse inmunes. Si no está vacunado, o si no lo está por completo, es muy importante monitorear de cerca los síntomas durante los 21 días posteriores a una posible exposición. La vacuna MMR, si se administra durante las 72 horas siguientes a la exposición, puede prevenir la infección. Las personas que no estén vacunadas o que no estén seguras acerca de su nivel de inmunidad deben hablar con su proveedor de atención de salud sobre la posibilidad de aplicarse la vacuna MMR. Encontrará más información en el sitio web de los CDC (Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades).

Recomendamos encarecidamente a todos los coloradenses que se cercioren de que tanto ellos mismos como sus hijos están al día con las dosis de la vacuna MMR. De rutina, la primera dosis de la vacuna MMR se administra a los 12 meses de edad. Las familias con bebés demasiado pequeños para ser vacunados contra el sarampión deben reconsiderar los viajes a zonas de Estados Unidos y del extranjero donde existen brotes de sarampión en curso. Si no se puede evitar el viaje, los lactantes de 6 a 11 meses deben recibir una dosis temprana de MMR antes de viajar a zonas con brotes virales. Cabe indicar que la vacuna MMR está disponible desde hace décadas.

Los coloradenses podrán revisar sus registros de vacunación o los de sus hijos a través del Portal Público del Sistema de Información de Vacunación de Colorado (conocido con las siglas CIIS). Tenga en cuenta que los registros quizá no estén completos si todas las vacunas no han sido reportadas por los proveedores.

No tenemos previsto realizar entrevistas esta tarde, si bien aún estamos recopilando información crucial. Póngase en contacto con el Departamento de Salud Pública y Medio Ambiente de Denver si tiene preguntas, ya que es el organismo investigador principal.

