Innovation chez Bayer : Quand la gestion d’inventaire devient une science

Bayer Using Timly Asset Tracking Software on Mobile Devices Complete overview with the Timly inventory management software Timly asset management software in every office

Bayer a choisi Timly une solution intelligente et intuitive équipée de QR code pour gérer pour gérer ses réacteurs de laboratoire et leur maintenance.

« Timly est un outil très efficace pour inventorier toutes sortes de choses de manière facile. Il est intuitif et offre de nombreuses possibilités avancées pour gérer l’inventaire. »” — Jan Wendel, Technicien de laboratoire au Bayer Supply Center de Wuppertal

ZURICH, SUISSE, July 22, 2024 / EINPresswire.com / -- Bayer Allemagne a choisi Timly pour la gestion numérique de ses actifs, principalement des réacteurs de laboratoire, ainsi que de leur maintenance.Avec la technologie Timly et ses QR codes intelligents pour gérer les actifs depuis sa web-app basée sur le cloud, Bayer a trouvé une solution intuitive et accessible pour gérer ses actifs. Celle-ci permet notamment d’assurer que la maintenance des équipements et machines est constamment à jour.La solution Timly a été conçue face au constat que toutes les organisations, quel que soit leur secteur, rencontrent des défis dans la gestion de leurs actifs. Les systèmes de gestion traditionnels, comme les tableurs Excel, offrent des solutions limitées et contraignantes, tels que la mise à jour manuelle des données, la difficulté de traçabilité ou encore la dispersion des informations dans plusieurs fichiers et emplacements. Inutile de dire que ces problèmes rendent les processus de gestion d’inventaire inutilement longs et stressants.Avec ces défis en tête, Timly a développé une plateforme de gestion d'inventaire moderne et innovante qui permet aux organisations de simpligier et de sécuriser la gestion efficace de leurs actifs en un seul endroit centralisé. Bayer Allemagne a choisi Timly pour gérer les réacteurs de laboratoire de son Département de développement chimique, situé au siège de Bayer à Wuppertal.Pourquoi Bayer a retenu Timly pour sa gestion d'inventaire« Où se trouve cet équipement ? », « La maintenance de tel réacteur a-t-elle été faite ? », « Qui est responsable de tel outil ? ». Ces questions se posaient quotidiennement pour l’équipe du département de développement chimique de Bayer.Trouver une solution qui fluidifie et simplifie les processus, en éliminant les erreurs et les incertitudes, tout en assurant que la base de données d'inventaire soit toujours accessible et mise à jour, était devenu une nécessité absolue et une priorité pour Bayer.« Dans notre département de développement chimique à Wuppertal, nous devions trouver une solution pour obtenir une meilleure vue d’ensemble de notre inventaire. L’objectif était d’unifier et de moderniser les processus afin de mettre en place de meilleures méthodes de travail. Il s’est avéré que le logiciel de gestion de matériel avec GMAO Timly était le match parfait », détaille Jan Wendel, technicien de laboratoire au Bayer Supply Center de Wuppertal.La science de la gestion d’inventaireSur le site de Bayer à Wuppertal, de nouveaux médicaments sont recherchés et développés, et de nouveaux ingrédients actifs sont produits tous les jours. Par conséquent, le site est équipé de nombreux réacteurs de laboratoire, indispensables aux opérations quotidiennes.Pour optimiser les opérations, le département de développement chimique a équipé ses réacteurs de laboratoire de QR codes Timly. Le scan de ces codes donne accès aux dossiers numériques des réacteurs dans Timly, permettant aux employés de vérifier les détails de chacun des réacteurs et de s'assurer que leurs échéances de maintenance sont respectées.L'équipe de Bayer à Wuppertal a également mis en place un calendrier de maintenance pour les réacteurs de laboratoire dans Timly. Le logiciel GMAO basé sur le cloud de Timly offre un aperçu en temps réel des réacteurs et de leur statut de maintenance. Sa fonctionnalité multi-utilisateur garantit que les informations sur les réacteurs sont facilement communiquées entre différentes équipes.« Désormais, tout le monde a un aperçu plus rapide de ses appareils dans tous les laboratoires, exécute la maintenance des réacteurs et nous disposons d’une solution numérique. »— Jan Wendel, Technicien de laboratoire au Bayer Supply Center de WuppertalAvec quatre années d'expertise et une clientèle prestigieuse et diversifiée, Timly s'est imposé comme une plateforme de premier plan pour les organisations de toutes tailles et de tous secteurs cherchant à gérer efficacement leur inventaire.