أتاحت مجموعة stc عن طريق تطبيقها mystc الاشتراك بخدمة Snapchat+ عن طريق خدمة الدفع المباشر خدمات دفع مباشرة لمشتركي"Snapchat+" في المملكة

أتاحت مجموعة stc عن طريق تطبيقها mystc الاشتراك بخدمة Snapchat+ عن طريق خدمة الدفع المباشر

RIYADH, SAUDI ARABIA, July 22, 2024 /EINPresswire.com/ -- بخطوة سباقة لتمكين عملاء stc للوصول الى دفع سلسل للتطبيقات التواصل الاجتماعي العالمية، أعلنت مجموعة stc عن تعاونها مع شركة "سناب شات" لإتاحة خدمات الدفع المباشر لمشتركي "+Snapchat" في المملكة بكل سهولة ويسر، في خطوة تعكس الجهود الريادية التي تبذلها stc في سبيل تعزيز مكانتها كممكن للتحول الرقمي.

وأصبح بإمكان عملاء stc دفع رسوم الاشتراك في "+Snapchat" عن طريق تطبيق mystc باستخدام رقم الجوال ابتداءً من شهر يوليو، في خطوة تهدف إلى تقديم منتجات مبتكرة وخدمات تثري حياة الناس. وسيتم اقتطاع قيمة الاشتراك من الرصيد لعملاء "سوا"، أما عملاء المفوتر فسيتم إضافة قيمة الاشتراك على الفاتورة الشهرية.

واحتفاء بتعاونها مع 'سناب شات'، أطلقت مجموعة stc عروضاً حصرية لعملائها لفترة محدودة. ويشمل العرض الأول الحصول على شهرين مجاناً عند الاشتراك لمدة شهر بقيمة 16.99 ريال سعودي، في حين سيستفيد العملاء المشتركين في الباقة السنوية من خصم بقيمة 20% على سعر الباقة، لتصبح 103,99 بدلاً من 129.99 ريال سعودي، أي ما يعادل 8.66 ريال سعودي فقط بالشهر.

وقد نجحت منصة "+Snapchat" في كسب أكثر من 7 ملايين مشترك من حول العالم، ولاقت إقبالًا منقطع النظير في المملكة العربية السعودية، حيث توفر للمشتركين أكثر من 30 خاصية، أبرزها "ستوري بوست" التي تسمح للمستخدمين بالحصول على المزيد من المشاهدات للقصص من الأصدقاء من بنشر قصص سناب شات الخاصة لمدة 24 ساعة، وخاصية "تخصيص أيقونة التطبيقات" التي تمكّن المستخدمين من اختيار شكل فريد لرمز تطبيق سناب شات الموجود على شاشات هواتفهم، وخاصية "شارة +Snapchat " التي تسمح بإضافة لمسة خاصة على اسم المستخدم على الشاشة وتزينه بشارة نجمة سوداء، التي تعني بأن المستخدم مشترك في "+Snapchat". وتعمل هذه الخاصيات على تحسين وتخصيص تجربة المستخدم بشكل أفضل، ليتمكن من التركيز على الأمور الأكثر استخدامًا في التطبيق.

يعكس هذا التعاون جهود المجموعة في تقديم خدمات اتصال مبتكرة وعالمية المستوى، حيث يؤكد تمكين عملائنا من دفع اشتراك 'Snapchat+' عبر الجوال التزامنا بتعزيز تجربة المستخدمين في المملكة. وأضاف: "يتماشى هذا التعاون مع استراتيجية مجموعة stc 'تجرأ'، التي تهدف إلى توسيع نطاق وحجم الخدمات والمنتجات التي نقدمها".

تتطلع مجموعة stc وسناب شات من خلال هذا التعاون إلى تسهيل عملية الدفع لمشتركي 'Snapchat+' والملايين من مستخدمي التطبيق في المملكة, حيث تشير الإحصاءات إلى أن مشتركين تطبيق سناب شات يقومون بالدخول علية في اليوم الواحد تقريباً 50 مرة من أجل التواصل مع الأهل والأصدقاء، لذلك تتطلع المجموعة وشركة سناب شات عبر هذه الشراكة إلى توفير تجربة رقمية سلسلة لعملاء مجموعة stc ومستخدمي 'سناب شات' على السواء".

وتهدف مجموعة stc وشركة "سناب شات" إلى تسهيل عملية الاشتراك في الخدمة للمستخدمين الجدد من خلال الدفع عبر الجوال، والتي تُعد الطريقة الأوسع انتشاراً لعمليات الدفع والشراء في السوق المحلية.

ويمكن الاطلاع على المزيد من المعلومات المتعلقة باشتراك 'Snapchat+' عبر خدمات مجموعة stc من خلال زيارة التطبيق.

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