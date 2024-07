Star Micronics bringt neue Hochleistungs-Barcodescannerserie auf den Markt

Integrated POS Hardware from Star Micronics

HIGH WYCOMBE, UNITED KINGDOM, July 17, 2024 / EINPresswire.com / -- Star Micronics, der internationale Anbieter von POS-Hardwarelösungen, hat die Einführung seiner neuen leistungsstarken 1D- und 2D-Barcodescanner bekannt gegeben, die für den Einsatz im Einzelhandel, Gastgewerbe, Gesundheitswesen und in anderen Branchen bestimmt sind. Die Scanner können nahtlos in Umgebungen mit POS- und Etikettendruckern von Star integriert werden, da Star sich stets bemüht, Unternehmen eine integrierte Komplettlösung anzubieten.Die Scanner, die für eine Vielzahl von Anwendungen ideal sind, lassen sich leicht einrichten und können über das Windows-basierte Dienstprogramm StarSCAN mühelos konfiguriert werden. Somit können Benutzer die Scaneinstellungen individuell anpassen und die Scanner für spezifische Anforderungen konfigurieren. Zudem ermöglichen die mitgelieferten SDKs eine nahtlose Integration mit Produkten von Star für POS-Anwendungen. Die strapazierfähigen und vielseitigen Scanner können direkt an POS-Systeme oder Drucker von Star angeschlossen werden, entweder per USB-Kabel oder kabellos über Bluetooth.Die neue Barcodescanner-Serie umfasst folgende Modelle:• BSD-40U – Der USB-Scanner BSD-40U ist ein leistungsstarker 1D- und 2D-Desktop-Scanner mit überragender Bewegungstoleranz (2,5 m/s) und großem Sichtfeld. Damit ist er ideal für Einzelhandels- und Gastronomieumgebungen, in denen viel Betrieb herrscht. Er bietet 4 Scanmodi und kann Barcodes hoher Dichte in großen Volumen sowie verzerrte Barcodes auf Papier und digitalen Displays erfassen. Seine robuste Konstruktion mit Schutz gemäß IP52 und Fallfestigkeit bis zu 1,2 m Höhe sorgt für Langlebigkeit in anspruchsvollen Umgebungen.• BSH-20B und 20U – Die Bluetooth-Scanner BSH-20B und USB-Handheld-Scanner BSH-20U mit Scanner-Ständer stellen eine kostengünstige Lösung für Unternehmen dar, die Genauigkeit und hohe Leistung benötigen. Mit bis zu 6 Scanmodi und einer leistungsstarken CPU bieten diese Scanner alle 2D-Scanfunktionen zum Preis eines 1D-Scanners. Das gemäß IP42 geschützte Design des langlebigen Scanners übersteht eine Fallhöhe von 1,2 m.• BSH-32B und 32U – Kabellose Bluetooth- und USB-Handheld-Scanner für den vielseitigen Einsatz im Einzelhandel, Gastgewerbe und bei Veranstaltungen. Beide Scanner lesen und analysieren mühelos 1D- und 2D-Barcodes auf verschiedenen Oberflächen und verfügen über ein gemäß IP42 geschütztes Design, das Stürze aus bis zu 1,2 m bzw. 1,5 m Höhe übersteht. Der intelligente Standfuß des BSH-32U ermöglicht einen einfachen Wechsel zwischen Tastendruck- und Freihandmodus. Durch diese Vielseitigkeit ist der Scanner ideal für Umgebungen, in denen eine schnelle und präzise Barcode-Erfassung erforderlich ist. Das Bluetooth-Modell BSH-32B verfügt über einen hochauflösenden Bildsensor und wird mit einer Ladestation geliefert, die einen ununterbrochenen 12-Stunden-Akkubetrieb ermöglicht (auf der Basis eines Scanvorgangs alle 6 Sekunden in einem Zeitraum von 12 Stunden).Simon Martin, Direktor und Geschäftsführer von Star Micronics EMEA, erklärte dazu: „Die Einführung der neuen Desktop- oder Handheld-USB- und Bluetooth-Barcodescannerserie unterstreicht das Bemühen von Star, Unternehmen integrierte Komplettlösungen anzubieten. Die Scanner lassen sich nahtlos mit POS- und Etikettendruckern von Star integrieren und bieten Unternehmen eine vielseitige und langlebige Scanlösung, die in einer Vielzahl von Branchen eingesetzt werden kann.“Über Star MicronicsDas 1947 gegründete Unternehmen Star Micronics zählt zu den größten Druckerherstellern der Welt und verfügt über internationale Einrichtungen für Produktions, Marketing und Support. Mit über 1.500 Mitarbeitern und einem Umsatz von über 470 Mio. EUR (400 Mio. GBP) hat Star Micronics ein POS-Drucker-Portfolio entwickelt, das Thermo- und Matrixdrucker sowie Druckmechanismen umfasst, die für Barcodes, Tickets, Belege und Etiketten geeignet sind. Die bewährte Technologie von Star ist auch in die Installation von Druckmechanismen in Multimedia-Kioske eingeflossen. Star Micronics bietet sein Produktsortiment weltweit über Distributoren und Händler an.-oOo-Um nähere Informationen zu erhalten, besuchen Sie bitte www.Star-EMEA.com oder wenden Sie sich an:Claire SmithPR ManagerStar Micronics EMEATel.: +44 (0)1494 471111E-Mail: csmith@Star-EMEA.com