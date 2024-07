una selección de platos iconos

ZURICH, SWITZERLAND, July 16, 2024 / EINPresswire.com / -- NEWS PROVIDED BY gategroupUn total de 16 chefs mujeres Sudamericanas darán vida a los nuevos platos de LATAM en los menús que se ofrecerán a bordo a partir de Julio 2024Bajo el prisma del programa "Sabores que Transportan" 16 chef mujeres trabajaron junto con el equipo culinario de LATAM y su socio gastronómico gategourmet en una selección de platos iconos de cada una de ellas para adaptarlos a la selección de los nuevos menús que se ofrecerán a bordo a partir de Julio 2024 y hasta Junio 2025.En 2023 LATAM lanzó un exitoso programa culinario único en la industria de la aviación, "Sabores que Transportan". Aromas, sabores y preparaciones que llevan a los pasajeros a viajar por todo el continente Latinoamericano a través de historias y momentos únicos.Este programa lleva a las cabinas de LATAM un nuevo plato cada 3 meses, creado por cocineras sudamericanas que van ganando reconocimiento en sus países, realzando sus sabores e historias locales. Estas preparaciones forman parte del menú en las Cabina Premium y Economy en vuelos de largo alcance con salida desde Chile, Perú, Ecuador y Colombia.Esta iniciativa, que busca dar visibilidad a chefs mujeres que se encuentran en pleno crecimiento en la escena gastronómica de sus respectivas regiones, tiene como objetivo enriquecer la experiencia a bordo de los pasajeros con los auténticos sabores de los diferentes países de Sudamérica.Durante las primeras semanas del mes de abril de 2024, en trabajo coordinado entre los equipos de LATAM, y gategourmet se dio el puntapié inicial a una serie de workshops donde recibieron a las chef seleccionadas por LATAM, para representar a sus respectivos países como parte de la nueva temporada del proyecto "Sabores que Transportan". El programa seleccionó platos iconos de cada una de las representantes que han sido adaptados a los menús que se servirán a bordo a partir de julio de 2024, y hasta junio de 2025.En esta nueva edición del programa, chefs representantes de Chile, Perú, Ecuador y Colombia, trabajaron en conjunto con los equipos culinarios de LATAM y gategourmet, para definir y presentar estos platos icónicos que fueron desarrollados durante los últimos meses, logrando un trabajo impecable, de gran calidad y profesionalidad.Un total de 16 chefs mujeres sudamericanas darán vida a los nuevos platos de LATAM, todos ellos basados en recetas propias. Sabores que Transportan es un programa que fortalece el compromiso con la diversidad, la inclusión y la identidad multicultural, además de dar valor a los productos locales en América Latina.Te invitamos a vivir este viaje único despertando todos tus sentidos a bordo de LATAM.