Senate Bill 1154 Printer's Number 1819
PENNSYLVANIA, July 11 - (E) COUNCIL MEETINGS.--THE MEETINGS OF THE COUNCIL SHALL BE
HELD BIMONTHLY AND AT THE CALL OF THE CHAIRPERSON AS NECESSARY
AND SHALL BE CONDUCTED IN ACCORDANCE WITH THE REQUIREMENTS OF 65
PA.C.S. CH. 7 (RELATING TO OPEN MEETINGS).
(F) QUORUM.--A MAJORITY OF THE VOTING MEMBERS OF THE COUNCIL
SHALL CONSTITUTE A QUORUM, AND A QUORUM SHALL BE REQUIRED TO
VOTE ON ACTIONS TO BE TAKEN BY THE COUNCIL.
(G) COUNCIL ACTIONS.--A TWO-THIRDS VOTE OF THE VOTING
MEMBERS OF THE COUNCIL SHALL BE REQUIRED FOR ALL ACTIONS TAKEN
BY THE COUNCIL.
(H) TECHNICAL SUPPORT.--THE OFFICE OF THE BUDGET, THE
DEPARTMENT, THE AGENCY AND THE STATE-RELATED UNIVERSITIES SHALL
PROVIDE TECHNICAL SUPPORT, INCLUDING DATA, RESEARCH AND OTHER
ASSISTANCE REQUIRED BY THE COUNCIL, TO CARRY OUT THE COUNCIL'S
POWERS AND DUTIES UNDER THIS SECTION.
(I) POWERS AND DUTIES.--THE COUNCIL SHALL:
(1) CONSULT WITH COMMONWEALTH AGENCIES AND EXPERTS TO
ASSIST IN CARRYING OUT THE DUTIES OF THIS SECTION.
(2) HOLD PUBLIC HEARINGS AT EACH ONE OF THE STATE-
RELATED UNIVERSITIES AND RECEIVE INPUT FROM EXPERTS AND
INTERESTED PARTIES, INCLUDING PARENTS AND STUDENTS.
(3) DEVELOP RECOMMENDATIONS FOR A PROCESS THAT UTILIZES
PERFORMANCE-BASED METRICS TO DISTRIBUTE FUNDING.
(4) NO LATER THAN APRIL 30, 2025, TRANSMIT THE
RECOMMENDATIONS TO THE GOVERNOR, THE BOARD, THE DEPARTMENT
AND THE GENERAL ASSEMBLY, INCLUDING DRAFT LEGISLATION TO
IMPLEMENT THE PROCESS TO DISTRIBUTE FUNDING.
(J) PERFORMANCE-BASED FUNDING METRICS.--THE COUNCIL SHALL
CONSIDER THE FOLLOWING METRICS WHEN DEVELOPING THE PROCESS UNDER
UNDER SUBSECTION (I):
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