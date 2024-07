La firme d'architecture montréalaise Atelier L'Abri et Maket.AI cherche à révolutionner la construction résidentielle

Atelier L'Abri and Maket.AI Partner to Launch the World's First AI-Generated Home

L'Atelier L'Abri et Maket.AI unissent leurs forces pour concevoir et construire la première maison générée par l'IA

À l'intersection de l'apprentissage par renforcement et de l'IA générative, le modèle fondamental de Maket.AI représente une innovation prometteuse pour l'architecture, et le logement abordable” — Marc G. Bellemare, membre industriel principal à Mila

MONTRéAL, QC, CANADA, July 11, 2024 / EINPresswire.com / -- Atelier L'Abri , un cabinet d'architecture de premier plan basé à Montréal, et Maket.AI , une startup innovante en IA, ont annoncé aujourd'hui un partenariat révolutionnaire pour concevoir et construire la première maison au monde générée par intelligence artificielle. En tirant parti de la plateforme d'IA générative de pointe de Maket.AI, ce projet résidentiel pionnier vise à fournir des solutions de logement durables et abordables grâce à la conception et au développement automatisés par IA.En intégrant la puissante technologie IA de Maket.AI, L'Abri peut rationaliser l'ensemble du processus architectural, de la génération de plans d'étage optimisés à la visualisation de concepts de design 3D photoréalistes, en passant par le respect des normes de zonage et la sélection de matériaux écologiques. Cette approche révolutionnaire pilotée par l'IA transforme la manière dont les logements abordables et éco-responsables sont conceptualisés et exécutés à grande échelle."Incorporer l'IA générative nous permet de réimaginer les possibilités de conception résidentielle," a déclaré Nicolas Lapierre, fondateur de L'Abri. "Cette première maison générée par IA illustre notre engagement à fournir un logement innovant et durable grâce au progrès technologique."Patrick Murphy, fondateur et PDG de Maket.AI, a ajouté, "Notre plateforme IA permet aux architectes et aux développeurs de libérer une créativité sans précédent tout en garantissant la constructibilité. Cette collaboration avec L'Abri marque une étape clé dans la démocratisation du développement de logements alimentés par l'IA."Fondé en 2019 en tant que plateforme d'IA générative visionnaire, le modèle d'IA propriétaire de Maket a été développé dans le cadre d'un partenariat avec Mila - Institut québécois d’intelligence artificielle, le plus grand centre de recherche universitaire en apprentissage profond au monde. Grâce à cette collaboration, Maket a eu accès à un vaste bassin d'étudiants, de chercheurs et de ressources dans l'écosystème de l'IA lui permettant d'adapter et de développer son produit d'IA.« À l'intersection de l'apprentissage par renforcement et de l'IA générative, le modèle fondamental de Maket.AI représente une innovation prometteuse pour l'architecture, la construction et, surtout, le logement abordable », a déclaré Marc G. Bellemare, membre industriel principal à Mila, professeur adjoint à l'Université McGill et à l'Université de Montréal, et titulaire de chaire en IA Canada-CIFAR.Le moment de cette initiative, coïncidant avec l'annonce du gouvernement fédéral d'investir 600 millions de dollars dans une série de "nouvelles technologies de construction de maisons", met en lumière l'esprit pionnier du partenariat entre L'Abri et Maket.AI, un partenariat qui a le potentiel de débloquer une nouvelle frontière dans le développement de logements où l'intelligence artificielle augmente l'ingéniosité humaine pour construire des maisons abordables et durables à grande échelle.Ce projet ambitieux est soutenu par le gouvernement du Québec via le programme Innovation, administré par Investissement Québec à titre de mandataire. Il illustre l’engagement du gouvernement à favoriser les avancées technologiques et le développement durable dans le secteur du logement. Technologies Maket et Atelier L’Abri ont reçu des appuis financiers respectifs de 303 356 $ et de 304 508 $. « Il est primordial pour notre gouvernement que les entreprises puissent adopter l’IA intelligemment et efficacement. Je suis ravi de voir que les avancées dans ce domaine répondent à des enjeux sociaux comme le logement abordable. Ce projet correspond tout à fait à notre vision en matière d’innovation sociale et de recherche collaborative », indique Christopher Skeete, ministre délégué à l’Économie, ministre responsable de la Lutte contre le racisme et ministre responsable de la région de Laval.À propos de Maket Technologies Inc.Maket Technologies Inc. est une startup de Montréal spécialisée en IA générative pour l'architecture et la construction. Leur vision est de rendre la construction durable et abordable grâce à l'IA générative. Pour plus d'informations, visitez maket.ca ou contactez Patrick Murphy, PDG, à patrick@maket.ca.À propos d’Atelier L’AbriAtelier L’Abri est une firme d’architecture primée de Montréal, spécialisée dans la construction écologique et durable. Sa mission est de réaliser des projets innovants à impacts positifs. L’Abri a remporté le prix international de la “Meilleure Jeune Firme” en architecture lors des A+Awards d'Architizer en 2024. Pour plus d'informations, visitez labri.ca ou contactez nicolas@labri.ca.