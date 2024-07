IDENTEC SOLUTIONS verbessert Asset Agent-Modul für Autoterminals

Asset Agent for Car Terminals

Asset Agent ermöglicht Autoterminalbetreibern, Fahrzeuge mobil zu lokalisieren, zu identifizieren und zu handhaben, um Echtzeitsichtbarkeit zu gewährleisten.

LUSTENAU, AUSTRIA, July 9, 2024 / EINPresswire.com / -- Identec Solutions, ein führender Anbieter von innovativen drahtlosen Lösungen, freut sich, die neueste Erweiterung seines Asset Agent bekannt zu geben. Das neue "Lite"-Modul ist speziell darauf ausgelegt, die Abläufe in Autoterminals durch die Handhabung über Handheld-Geräte zu optimieren.Modulares DesignDer Asset Agent von Identec Solutions ist bekannt für sein modulares Design, das eine unvergleichliche Effizienz und Echtzeittransparenz für Autoterminaloperationen bietet. Die Flexibilität des Systems ermöglicht es Terminalbetreibern, Prozesse nahtlos zu steuern, zu verwalten und zu verfolgen, während die notwendige Präzision, Sicherheit und Geschwindigkeit gewährleistet bleibt.Hauptmerkmale des Asset Agent für Autoterminaloperationen:• Lieferung: Registrieren Sie alle ankommenden Fahrzeuge in Echtzeit bei der Ankunft per Zug, Anhänger oder Schiff. Scannen Sie die VIN mit der Asset Agent App oder platzieren Sie einen Transponder hinter dem Rückspiegel, um sofortige Updates in der Fahrzeugmanagementdatenbank zu erhalten.• Ortung: Lokalisieren Sie mühelos jedes Auto auf dem Gelände mit dem GPS-Modul oder Transponder, wodurch die Fahrzeuge automatisch und kontinuierlich rund um die Uhr verfolgt werden.• Verladung: Erhalten Sie Arbeitsaufträge, lokalisieren Sie Fahrzeuge über die Kartenoberfläche der App und verfolgen Sie den gesamten Verladeprozess digital, um pünktliche und zuverlässige Lieferungen sicherzustellen.• Anpassung: Verfolgen und dokumentieren Sie alle Schritte im Anpassungsprozess des Autos, einschließlich Betankung, Waschen und Reifenwechsel, über die App oder den Transponder.• Abholung: Weisen Sie Ladeaufträge den Fahrern zu, deregistrieren Sie Fahrzeuge bei der Übergabe und erhalten Sie Echtzeit-Updates zu Ladeaktivitäten und aktuellen Beständen.Einführung des "Lite"-ModulsDas neue "Lite"-Modul des Asset Agent bietet dieselben robusten Funktionen mit der zusätzlichen Bequemlichkeit der Kompatibilität mit Handheld-Geräten. Dieses Upgrade stellt sicher, dass Autoterminalbetreiber ihre Abläufe ( RoRo Transport ) flexibler und effizienter unterwegs verwalten können.Norbert Klettner, Geschäftsführer der akquinet port consulting GmbH, kommentiert die neue Lösung: "Asset Agent revolutioniert RoRo-Cargo Operationen an Autoterminals mit Flexibilität, Echtzeit-Ortungsdaten und null Infrastrukturkosten, was eine schnelle Implementierung gewährleistet. Lässt sich problemlos in digitale Zwillingslösungen auf dem Terminal integrieren. Ein Muss für effiziente Logistik."Weitere Informationen zu Asset Agent für Auto-Terminals finden Sie hier: https://www.identecsolutions.com/de/automotive-port-operations Über Identec SolutionsBei IDENTEC SOLUTIONS entwickeln wir Ideen zur Verbesserung der Effizienz im industriellen Internet der Dinge. Unsere drahtlosen Lösungen sorgen für die Sicherheit von Menschen, verbessern die Arbeit von Teams, liefern wertvolle Erkenntnisse und vermeiden Verschwendung - selbst in rauen Umgebungen. Deshalb vertrauen die größten und produktivsten Häfen, Bergwerke, Energieversorger, Automobilzulieferer und Automobilhersteller der Welt darauf, dass wir sie dabei unterstützen, die ihnen zur Verfügung stehenden Ressourcen besser zu nutzen.IDENTEC SOLUTIONS hat seinen Hauptsitz in Österreich und verfügt über regionale Niederlassungen in Australien, den USA, Norwegen und Deutschland sowie über Vertriebsmitarbeiter in Großbritannien. www.identecsolutions.com