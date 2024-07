ClickSpace, LAUFT, Werklab et Cowork Halifax dévoilent le premier réseau d’espaces de travail flexibles au Canada

Lauft Coworking

MONTREAL, QUEBEC, CANADA, July 9, 2024 / EINPresswire.com / -- ClickSpace , en collaboration avec LAUFT Werklab et Cowork Halifax, est fier d’annoncer le lancement du premier réseau d’espaces de travail flexibles au Canada. Ce partenariat novateur vise à révolutionner les voyages d’affaires pour les Canadiens en offrant flexibilité et rentabilité grâce à des laissez-passer d’une journée à prix réduit dans l’une de leurs onze installations.Chefs de file de leur marché respectif, ClickSpace (Montréal), LAUFT (Toronto), Werklab (Vancouver) et Cowork Halifax (Halifax) s’unissent pour faciliter les voyages d’affaires et pour offrir aux propriétaires de petites entreprises et aux voyageurs d’affaires canadiens plus de 100 000 pieds carrés d’espace de travail à Montréal, Toronto, Vancouver et Halifax. Ce vaste réseau met à la disposition de sa clientèle un large éventail de commodités, y compris un lounge sur le toit, un centre de gestion des commandes, des solutions d’entreposage, des salles de visioconférence ultramodernes, des salons de travail collaboratifs, des salles de conférence, des espaces événementiels et un calendrier proposant une foule de programmes novateurs et de possibilités de réseautage.« Nous sommes impatients de lancer ce projet afin de faciliter la collaboration entre les entreprises canadiennes, de favoriser leur croissance, et de créer des opportunités d'échange entre elles pour renforcer notre économie », a déclaré Margaux Chetrit, directrice générale de ClickSpace.Les entrepreneurs et les entreprises qui font partie de ce réseau moderne et flexible d’espaces de travail profiteront de possibilités uniques d’établir des relations, de collaborer et de s’épanouir ensemble, où qu’ils se trouvent, à un tarif forfaitaire de 25 dollars par jour. Il est prévu que davantage d’espaces de travail partagé se joindront au réseau dans les mois à venir, améliorant encore plus l’écosystème et offrant aux membres une flexibilité accrue pour trouver des espaces confortables et productifs partout où leurs déplacements les mènent.Cette initiative est particulièrement avantageuse pour des équipes des quatre coins du Canada appartenant au même réseau qui sont désireuses de profiter de plusieurs avantages en matière de fluidité et de stabilité. Le modèle de tarification est conçu pour aider les entreprises nationales à limiter leurs dépenses immobilières, mais aussi pour améliorer leur accès à des espaces de travail confortables plus près de la maison, réduisant ainsi le temps perdu dans les trajets quotidiens et encourageant les employés à réintégrer des bureaux aux espaces accueillants.Il est possible de se procurer des laissez-passer d’une journée directement sur les sites Web des marques participantes à l’aide du code promotionnel CANADAYPASS. Pour en savoir plus sur ce réseau novateur et sur les avantages qu’il peut apporter à votre entreprise, visitez le site www.clickspace.ca ou communiquez avec nous à clickspace.ca.Au sujet de ClickSpace :ClickSpace est une communauté et un espace de bureaux flexibles dont l’objectif est de soutenir les entreprises qui font du commerce électronique à chaque étape de leur croissance. Situé au cœur du quartier du District Central au 1 Chabanel, ClickSpace est conçu pour mieux servir le secteur florissant du commerce électronique de Montréal et les entreprises dirigées par des femmes. Nos installations de pointe offrent des solutions complètes aux entrepreneurs sous un même toit, notamment des espaces de bureau et des salons de travail collaboratifs flexibles, des solutions d’entreposage, des services de gestion des commandes et de logistique, ainsi qu’une gamme complète de services aux partenaires. Clickspace est un projet concu par Avenir Immobilier et Montreal Mini StoragePour en savoir plus, visitez le https://clickspace.ca/fr/ Au sujet de LAUFT :LAUFT (MYLAUFT inc.) a été fondé en 2017 et est le fournisseur le plus flexible d’espace de travail pratique, cohérent et professionnel sur le marché. LAUFT est un réseau d’espaces idéalement situés, activés par une application mobile pour des clients qui ont la flexibilité de travailler à partir de n’importe où.Au sujet de Werklab :Werklab est une entreprise de travail partagé centrée sur le bien-être holistique qui a pour mission de perturber le caractère traditionnel de la culture de travail. En offrant des ressources et des services complets de mieux-être, nous permettons à nos membres de prioriser les soins personnels tout en les inspirant à optimiser leur travail.