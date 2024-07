HR Services

ACQUISITION DE RECUBEC INC. PAR JMV ENVIRONNEMENT INC. DE SAINT-HYACINTHE, QUÉBEC.

MONTREAL, QUEBEC, CANADA, July 8, 2024 /EINPresswire.com/ -- L’ÉQUIPE AXXEL ANNONCE L'ACQUISITION DE RECUBEC INC. PAR JMV ENVIRONNEMENT INC. DE SAINT-HYACINTHE, QUÉBEC.

M. Patrick Lalonde et son équipe ont guidés Recubec Inc. à devenir l’un des principaux spécialistes en transport de matières dangereuses, gestion de déchets toxiques, nettoyage de site et urgences environnement depuis plus de 30 ans dans la province de Québec.

JMV Environnement Inc., sous la direction de M. Vincent Boulay, est devenue un chef de file dans le domaine de transport spécialisé de transport et gestion de matières résiduelles et organiques, la location de conteneur, la vente et la location de machinerie spécialisée entre autres.

M. Nizar Loukil, directeur principal de la division des fusions et acquisitions d'Axxel exprime : « Nous sommes fiers d'avoir participé activement au succès de l’acquisition de Recubec par le groupe JMV environnement ainsi de la confiance que les actionnaires de Recubec ont placée en nous afin de les représenter dans cette belle aventure.

Sous la direction de M. Lalonde, Mme Landry et M. Filion, Recubec est devenu un joueur majeur dans le domaine du transport des matières dangereuses et non dangereuses. Nous tenons finalement à remercier fortement toutes les personnes impliquées dans cette transaction pour leur collaboration et dévouement.