FOG Software annonce une fusion stratégique entre NedGraphics et Optitex pour stimuler l'innovation et la croissance

NEW YORK, USA, July 4, 2024 /EINPresswire.com/ -- FOG Software Group (« FOG »), une division de Constellation Software Inc. et l'un des principaux fournisseurs de solutions logicielles pour les marchés verticaux, annonce une fusion stratégique entre NedGraphics Software (« NedGraphics ») et Optitex Ltd. (« Optitex ») pour stimuler l'innovation et accélérer la croissance de l'entreprise.

L'unité commerciale combinée vise à renforcer sa position en tant qu’important acteur mondial avec un vaste portefeuille de logiciels dans l'industrie du textile et de l'habillement, en tirant parti des meilleures pratiques et de la connaissance du marché des deux organisations. La famille d'entreprises continuera de servir ses clients sous les deux marques bien établies et reconnaissables, NedGraphics et Optitex, reflétant leur positionnement unique dans différents secteurs de marché.

Cette fusion stratégique vise à combiner les atouts des deux sociétés, en complétant et en améliorant leur capacité à fournir à leurs clients du monde entier des ressources stratégiquement alignées et des offres de produits complémentaires qui amplifient leurs opérations commerciales, leurs flux de travail et leurs chaînes de production.

Suite à la nomination de Jenny Tcharnaia au poste de présidente du groupe textile et habillement chez Constellation Software Inc. plus tôt cette année, Frank Maeder, l'actuel président par intérim de NedGraphics, assumera désormais le rôle de président du groupe commercial nouvellement fusionné NedGraphics et Optitex, avec effet immédiat. . Maeder, qui occupait le poste de vice-président des produits chez NedGraphics depuis octobre 2022, dirigera les efforts visant à garantir l'innovation continue, le développement commercial et la satisfaction clients. Avec plus de deux décennies d'expérience dans l'industrie des technologies graphiques, il apporte une richesse d'expertise au poste de président. Tout au long de sa carrière, il a occupé des postes de direction clés au sein d'entreprises leaders du secteur, notamment Creo, Eastman Kodak, X-Rite Pantone et Epson Europe. Tout au long de son parcours professionnel, Frank a fait preuve d’enthousiasme et de talent pour lancer et développer des initiatives, les guider vers un succès durable et favoriser une croissance remarquable de nouveaux projets et produits.

Maeder sera soutenu par une équipe de direction ayant fait ses preuves et qui possède une compréhension approfondie de la dynamique du marché :

● Allison Searle, vice-présidente des ventes mondiales chez NedGraphics, compte plus de 20 ans d'expérience dans le secteur technologique et est connue pour diriger des équipes performantes et centrées sur le client et pour dépasser constamment les objectifs de croissance. Elle a affiné les méthodologies de vente et amélioré les relations avec les clients.

● Jim Collins, vice-président des ventes mondiales d'Optitex, apporte plus de 25 ans d'expérience dans le domaine de la CAO/FAO auprès d'entreprises manufacturières liées au textile, permettant aux équipes commerciales de dépasser les quotas. Il a joué un rôle clé dans la transformation numérique de nombreuses entreprises.

● Elton Koeberg, vice-président de la réussite client chez NedGraphics et Optitex, possède plus de 20 ans d'expérience dans la réussite client, les services techniques et la gestion de projet. Il a occupé des postes de direction dans plusieurs entreprises mondiales, combinant mentorat et initiatives de croissance stratégique.

● Paul Smithson, vice-président de development produit chez NedGraphics et Optitex, possède plus de 24 ans d'expérience et a fait ses preuves dans la fourniture de solutions logicielles stables et fiables tout en préconisant les méthodologies Agile. Il excelle dans la constitution et la direction d’équipes hautement performantes, en mettant l’accent sur le développement des talents.

● Roni Rotkop, vice-président des ressources humaines chez NedGraphics et Optitex, apporte plus de 15 ans d'expérience dans le développement organisationnel, l'engagement des employés, les relations de travail, le cycle de vie des employés de bout en bout (de l'embauche à la retraite), la constitution d'équipes et la formation.

● Slavena Kiryakova, vice-présidente du marketing chez NedGraphics et Optitex, possède plus de 20 ans d'expertise en marketing acquise au cours de son mandat au sein de sociétés internationales réputées. Elle se spécialise dans la fusion de l'analyse de données avec un marketing créatif pour stimuler la croissance, améliorer la reconnaissance de la marque et améliorer l'engagement des clients.

Plus d’informations sur l’équipe de direction sont disponibles sur nedgraphics.com et optitex.com.

Jenny Tcharnaia, aujourd'hui présidente du groupe Textile & Apparel Portfolio, a exprimé son enthousiasme pour cette étape importante : « Je suis convaincue que cette fusion stratégique élargira non seulement la portée du marché des deux sociétés, mais permettra également à nos clients mondiaux et à nos nouveaux clients potentiels de bénéficier d’un meilleur service client, des solutions de pointe et les meilleures pratiques.

Frank Maeder, nouvellement nommé président de NedGraphics et Optitex, ajoute : « Alors que j'entre dans mon nouveau rôle de président, je suis profondément honoré et enthousiaste à l'idée de diriger cette nouvelle entité vers de nouveaux sommets. En mettant sans cesse l’accent sur l’autonomisation des clients, la durabilité et l’excellence organisationnelle, nous nous efforcerons de redéfinir les normes de l’industrie et de dépasser les attentes de nos précieux clients.

Les équipes de NedGraphics et Optitex attendent avec impatience les opportunités passionnantes qui les attendent alors qu'elles se lancent dans ce nouveau chapitre sous la direction d'une équipe de direction estimée. NedGraphics et Optitex restent déterminés à fournir des solutions logicielles avancées pour le textile et l'habillement pour la conception et la production qui maximisent la créativité, l'efficacité et la précision tout en contribuant à un meilleur environnement.

NedGraphics et Optitex appartiennent à FOG Software Group, une division de Constellation Software Inc. (TSX : CSU). FOG Software Group acquiert, crée et développe des sociétés de logiciels sur divers marchés verticaux tout en les détenant pour toujours, leur permettant ainsi d'être des leaders incontestés dans leur secteur.

À propos de NedGraphics

NedGraphics™ est le principal fournisseur de solutions logicielles de conception textile et de CAO/FAO pour l'habillement, l'ameublement, les revêtements de sol et d'autres marchés textiles. Les concepteurs utilisant NedGraphics bénéficient d'une liberté de création totale, d'une efficacité, d'une productivité et d'une précision améliorées, permettant la création d'œuvres d'art prêtes à être produites. Pour plus d’informations, visitez nedgraphics.com.

À propos d'Optitex

Optitex est le principal fournisseur mondial de solutions logicielles intégrées de développement de produits 2D/3D pour les marchés de la mode, de l'habillement, des intérieurs de transport et du meuble. Avec trois décennies d'expérience et plus de 30 000 installations dans le monde, Optitex propose une gamme complète d'outils qui aident et accélèrent le processus de développement de produits, réduisant les retours, améliorant la durabilité et renforçant l'excellence opérationnelle. Pour plus d’informations, visitez optitex.com.