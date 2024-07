FOG Software gibt eine Fusion zwischen NedGraphics und Optitex bekannt, um Innovation und Wachstum voranzutreiben

Share This Article

NEW YORK, USA, July 3, 2024 /EINPresswire.com/ -- Die FOG Software Group („FOG“), ein Geschäftsbereich von Constellation Software Inc. und ein führender Anbieter von Softwarelösungen für den vertikalen Markt, gibt eine wichtige strategische Fusion zwischen NedGraphics Software („NedGraphics“) und Optitex Ltd. (“Optitex”) bekannt, um Innovationen voranzutreiben und das Geschäftswachstum zu beschleunigen.

Die kombinierte Geschäftseinheit zielt darauf ab, ihre Position als ein wahrer internationaler Anbieter mit einem umfassenden Portfolio in der Textil- und Bekleidungssoftwareindustrie zu stärken, indem sie die besten Praktiken und das Marktwissen beider Organisationen nutzt. Die Unternehmensfamilie wird ihre Kunden weiterhin unter den beiden etablierten und wiedererkennbaren Markennamen NedGraphics und Optitex bedienen, was ihre einzigartige Positionierung in verschiedenen Marktsegmenten widerspiegelt.

Mit diesem strategischen Zusammenschluss sollen die Stärken beider Unternehmen gebündelt werden, um den Kunden weltweit strategisch ausgerichtete Ressourcen und komplementäre Produktangebote zu bieten, die ihre Geschäftsabläufe, Workflows und Lieferketten verbessern.

Nach der Ernennung von Jenny Tcharnaia zur Präsidentin der Textil- und Bekleidungsgruppe bei Constellation Software Inc. zu Beginn dieses Jahres wird Frank Maeder, der derzeitige Interimspräsident von NedGraphics, mit sofortiger Wirkung die Rolle des Präsidenten der neu fusionierten Geschäftsgruppe von NedGraphics und Optitex übernehmen. Herr Maeder, der seit Oktober 2022 als Vizepräsident für Produkte bei NedGraphics tätig ist, wird die Bemühungen um kontinuierliche Innovation, Geschäftsentwicklung und Kundenzufriedenheit vorantreiben. Mit über zwei Jahrzehnten Erfahrung in der Grafiktechnologiebranche bringt er umfassendes Fachwissen in die Position des Präsidenten ein. Im Laufe seiner Karriere hielt er wichtige Führungspositionen in branchenführenden Unternehmen inne, darunter Creo, Eastman Kodak, X-Rite Pantone und Epson Europe. Im Laufe seiner beruflichen Laufbahn hat Herr Maeder seinen Enthusiasmus und sein Talent für den Start und die Erweiterung von Initiativen unter Beweis gestellt, sie zu dauerhaftem Erfolg geführt und ein bemerkenswertes Wachstum bei neuen Projekten und Produkten gefördert.

Herr Maeder wird von einem Führungsteam mit nachweislicher Erfolgsbilanz und einem tiefen Verständnis der Marktdynamik unterstützt:

• Allison Searle, Vizepräsidentin des weltweiten Verkaufs bei NedGraphics, verfügt über mehr als 20 Jahre Erfahrung im Technologiesektor und ist dafür bekannt, leistungsstarke, kundenorientierte Teams zu leiten und Wachstumsziele konsequent zu übertreffen. Sie hat Vertriebsmethoden verfeinert und Kundenbeziehungen verbessert.

• Jim Collins, Vizepräsident des weltweiten Verkaufs bei Optitex bringt über 25 Jahre Erfahrung im CAD/CAM-Geschäft für textilverarbeitende Unternehmen mit und hat die Vertriebsteams dabei unterstützt, ihre Quoten zu übertreffen. Er hat eine Schlüsselrolle bei der digitalen Transformation zahlreicher Unternehmen gespielt.

• Elton Koeberg, Vizepräsident für Kundenerfolg bei NedGraphics und Optitex, hat mehr als 20 Jahre Erfahrung in den Bereichen Kundenerfolg, technische Dienstleistungen und Projektmanagement. Er hatte Führungspositionen bei mehreren globalen Unternehmen inne und kombinierte Mentoring mit strategischen Wachstumsinitiativen.

• Paul Smithson, Vizepräsident Vizepräsidentin Technik bei NedGraphics und Optitex, verfügt über mehr als 24 Jahre Erfahrung mit einer nachgewiesenen Erfolgsbilanz bei der Bereitstellung stabiler und zuverlässiger Softwarelösungen und setzt sich gleichzeitig für agile Methoden ein. Er zeichnet sich durch den Aufbau und die Führung leistungsstarker Teams aus, wobei sein Schwerpunkt auf der Talententwicklung liegt.

• Roni Rotkop, Vizepräsidentin für Personalwesens bei NedGraphics und Optitex, bringt über mehr als 15 Jahre Erfahrung in den Bereichen Organisationsentwicklung, Mitarbeiterengagement, Arbeitsbeziehungen, dem gesamten Personalentwicklungszyklus (von der Einstellung bis zur Pensionierung), Teambildung und Schulungsprogramme.

• Slavena Kiryakova, Vizepräsidentin für Marketing bei NedGraphics und Optitex, hat über 20 Jahre Erfahrung im Bereich Marketing, die sie bei angesehenen internationalen Unternehmen gesammelt hat. Sie ist darauf spezialisiert, Datenanalysen mit kreativem Marketing zu verbinden, um das Wachstum voranzutreiben, die Markenbekanntheit zu steigern und die Kundenbindung zu verbessern.

Weitere Informationen zum Führungsteam finden Sie unter nedgraphics.com und optitex.com.

Jenny Tcharnaia, jetzt Präsidentin der Textil- und Bekleidungsportfolio-Gruppe, zeigte sich begeistert von diesem bedeutenden Meilenstein: "Ich bin zuversichtlich, dass dieser strategische Zusammenschluss nicht nur die Marktreichweite beider Unternehmen vergrößern wird, sondern dass unsere globalen Kunden und potenziellen Neukunden von einem besseren Kundenservice, erstklassigen branchenführenden Lösungen und besten Praktiken profitieren können."

Frank Maeder, neu ernannter Präsident von NedGraphics und Optitex, fügte hinzu: „Während ich meine neue Rolle als Präsident antrete, fühle ich mich zutiefst geehrt und freue mich, dieses leistungsstarke neue Unternehmen zu neuen Höhen zu führen. Mit einem unermüdlichen Fokus auf Kundenförderung, Nachhaltigkeit und organisatorische Exzellenz werden wir danach streben, Branchenstandards neu zu definieren und die Erwartungen unserer geschätzten Kunden zu übertreffen.“

Die Teams von NedGraphics und Optitex freuen sich auf die spannenden Möglichkeiten, die vor ihnen liegen, wenn sie unter der Leitung eines angesehenen Managementteams dieses neue Kapitel aufschlagen. NedGraphics und Optitex sind weiterhin bestrebt, fortschrittliche Textil- und Bekleidungssoftwarelösungen für Design und Produktion bereitzustellen, die Kreativität, Effizienz und Präzision maximieren und gleichzeitig zu einer besseren Umwelt beitragen.

###

NedGraphics und Optitex sind Eigentum der FOG Software Group, einem Geschäftsbereich von Constellation Software Inc. (TSX: CSU). Die FOG Software Group erwirbt, baut und erweitert Softwareunternehmen in verschiedenen vertikalen Märkten und hält sie dauerhaft, sodass sie in ihren Branchen klare Marktführer sein können.

Über NedGraphics

NedGraphics™ ist der führende Anbieter von Textildesign- und CAD/CAM-Softwarelösungen für Bekleidung, Heimtextilien, Bodenbeläge und andere Textilmärkte. Designer, die mit NedGraphics arbeiten, profitieren von voller kreativer Freiheit, gesteigerter Effizienz, Produktivität und Genauigkeit und können so produktionsreife Entwürfe erstellen. Für weitere Informationen besuchen Sie nedgraphics.com.

Über Optitex

Optitex ist der weltweit führende Anbieter von integrierten 2D/3D-Produktentwicklungssoftwarelösungen für die Mode-, Bekleidungs-, Fahrzeuginnenausstattungs- und Möbelmärkte. Mit drei Jahrzehnten Erfahrung und über 30.000 Implementierungen weltweit bietet Optitex ein umfassendes Angebot an Lösungen, die den Produktentwicklungsprozess unterstützen und beschleunigen, die Verluste reduzieren, die Nachhaltigkeit verbessern und die operative Exzellenz steigern. Weitere Informationen finden Sie unter optitex.com